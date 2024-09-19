Инфляционные ожидания снизились вместе с потребительскими

Оперативная сводка Банка России об инфляционных ожиданиях населения зафиксировала их снижение в августе. Как следует из опроса, показатель ожидаемой гражданами через год инфляции составил 12,5% (на 0,4 процентного пункта ниже июльского значения). Наблюдаемая же инфляция в августе была равна 14,4% (на 0,6 пункта ниже, чем в июле). В августе инфляционные ожидания снизились как в группе респондентов со сбережениями, так и без них. Отметим, что в августе доля респондентов без сбережений второй месяц подряд оставалась на минимальном с января 2022 года уровне.

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Аналитики разошлись в оценке результатов проведенных по заказу ЦБ измерений. «Инфляционные ожидания остались заметно выше уровней, которые согласовывались бы с целевой инфляцией»,— отмечают авторы Telegram-канала «Твердые цифры». «Абсолютный уровень инфляционных ожиданий по-прежнему высокий, но сентябрьское снижение, безусловно, чуть разбавляет негативный фон последних инфляционных релизов»,— говорит Дмитрий Полевой из «Астра УА». Александр Исаков из Bloomberg Economics считает, что «снижение ожиданий потребителей в сентябре вернуло реальную ключевую ставку к уровню февраля 2022 года. Повышение ставки на заседании 13 сентября могло быть избыточной реакцией на августовские цифры по росту цен». По мнению Егора Сусина из Газпромбанка, снижение ожиданий — «просто "отмена" влияния тарифов ЖКХ, но после 1 октября добавится еще утилизационный сбор, который может добавить локальные колебания настроений».

Заметим, что сокращение инфляционных ожиданий в августе произошло на фоне зарегистрированного Росстатом снижения потребительских ожиданий населения в третьем квартале относительно второго. Потребительские настроения заметно упали у групп респондентов среднего и старшего возраста, но у молодежи они заметно улучшились.

Также опубликованная вчера Росстатом недельная инфляция в период с 10 по 16 сентября ускорилась до 0,1% после роста на 0,09% на предыдущей неделе и снижения на 0,02% на неделе с 27 августа по 2 сентября. Новый недельный показатель оказался выше ожиданий аналитиков.

Артем Чугунов