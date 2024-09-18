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Коммерсантъ FM
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ФАС возбудила дело на «Сбер» из-за рекламы «лучшей» кредитки

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) усмотрела нарушения закона в рекламе кредитной карты Сбербанка (MOEX: SBER). Ведомство возбудило в отношении банка дело, сообщает пресс-служба ФАС.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В службе заявили, что получили жалобу на рекламу Сбербанка, которая транслировалась на рекламной конструкции в Москве. В рекламе утверждалось, что кредитная карта Сбербанка «снова признана лучшей в стране».

«Согласно Закону о рекламе при использовании сравнительных характеристик, которые указывают на превосходство товара, в рекламе должны быть указаны объективные критерии сравнения»,— напомнила ФАС. В случае установления нарушения банку грозит штраф.

В феврале ФАС возбудила дело в отношении Сбербанка из-за мелкого размера шрифта в рекламе вклада 12% годовых. В апреле служба возбудила аналогичное дело из-за рекламы вклада 16% годовых. По второму делу в июне Сбербанк оштрафовали на 500 тыс. руб.

О деятельности банка — в материале «Ъ» «Почем рупии для народа».

Лаура Кеффер

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