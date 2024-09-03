Почем рупии для народа

Сбербанк (MOEX: SBER) расширил возможности по размещению средств в индийских рупиях для клиентов—физических лиц. Ранее вклады в индийской валюте могли открывать только корпоративные клиенты. Банки таким образом не только перекладывают валютные риски на клиента, но и зарабатывают на комиссиях и разнице курсов конвертации рупий в рубли и обратно, отмечают эксперты. Другие банки пока не выходят в этот сегмент, а у самого Сбербанка объем привлеченных таким образом средств вряд ли будет значительным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

3 сентября Сбербанк объявил о запуске нового валютного вклада — в индийских рупиях (INR). Максимальная доходность 3,56% годовых доступна при капитализации процентов на годовом вкладе от 100 тыс. INR (чуть больше 100 тыс. руб.). Перевести средства на этот вклад можно со счетов в других валютах, однако снять с него деньги можно только в рублях. Весной Сбербанк объявлял о запуске аналогичного предложения для корпоративных клиентов. Максимальная доходность составляла 5,11% годовых при размещении эквивалента от $60 млн на один год (см. “Ъ” от 17 апреля). В банке не ответили запрос “Ъ”.

Эксперты отчасти связывают решение Сбербанка с ростом трансакционной активности его клиентов по переводам в Индию.

В вышедшем в этот же день интервью агентству Reuters зампред правления Сбербанка Анатолий Попов сообщил, что банк обеспечивает около 70% платежей за импорт российских товаров. За восемь месяцев 2024 года количество трансакций клиентов индийского филиала Сбербанка (работает с 2010 года) увеличилось в 2,5 раза (абсолютные показатели не раскрываются). Кроме того, по оценке «РИА Новости», основанной на данных Министерства торговли и промышленности Индии, за первое полугодие 2024 года товарооборот между двумя странами составил $38,3 млрд, превысив показатель прошлого года на 14%, причем российский экспорт достиг $35,8 млрд.

При этом в июле заместитель главы администрации президента России Максим Орешкин заявлял, что товарооборот между двумя странами на 70% обслуживается национальными валютами. «Возможно, вклады в рупиях вводятся как сопутствующий продукт для индивидуальных предпринимателей или собственников некрупных компаний, имеющих торговый и расчетный оборот с Индией»,— предполагает управляющий директор рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов. Он не исключает, что такие продукты делаются «для удержания клиентов и максимизации будущих комиссий с их операций и операций подконтрольных им компаний».

Антон Силуанов, министр финансов, 8 декабря 2023 года: «Даже и по рупиям, которые не полностью конвертируемы, можно найти решения. Самое простое — это расчеты через третьи страны».

В настоящее время сберегательные продукты в индийской рупии не распространены на российском рынке: “Ъ” не удалось найти похожих продуктов у других банков. Вместе с тем вклады в других валютах, в том числе «токсичных», довольно широко распространены на банковском рынке. По расчетам ЦБ на основе данных агрегатора «Банки.ру», на начало 2024 года количество банков, предлагающих вклады в юанях, достигло 59, в долларах — 51, в евро — 40. Как поясняет главный макроэкономист УК «Ингосстрах-Инвестиции» Антон Прокудин, банки запускают валютные вклады, чтобы переложить валютный риск с себя на клиентов. «Банк также зарабатывает на комиссиях, в том числе на разнице курсов конвертации рупий в рубли и обратно»,— поясняет эксперт.

В начале июня Сбербанк сообщал, что фиксирует спрос от компаний на кредитование в индийских рупиях.

Однако «рассматривать клиентские пассивы в рупиях как источник фондирования активных операций пока явно не стоит»,— считает Юрий Беликов. «Кредитование в рупиях — это сущность без понятного спроса и потенциала. Процентные расходы по этим вкладам, скорее всего, будут условно отбиваться комиссиями с переводов и конверсионными доходами, а не процентными доходами по кредитам»,— отмечает он. Однако, по его мнению, вряд ли пассивы в рупиях дорастут до значительных объемов в масштабе всего банка. Начальник аналитического отдела «Риком-Траста» Олег Абелев напоминает о запуске Сбербанком вкладов в дирхамах (см. “Ъ” от 25 мая 2023 года), отмечая, что банк «пытается активно выходить на другие рынки валют дружественных стран». Такие вклады для банка — в том числе попытка протестировать «спрос со стороны своей клиентской базы, чтобы в будущем предложить им более индивидуальные условия». Спрос на такие вклады могут предъявлять прежде всего клиенты «с большим объемом депозитов или клиентских портфелей — сверхсостоятельные клиенты», считает господин Абелев.

Ольга Шерункова