Что происходит после ввода войск России на Украину. День 938-й
Онлайн-трансляция: последние новости, карты и заявления 18 сентября
Госдума одобрила в первом чтении освобождение подсудимых за участие в спецоперации. Власти разрешили эвакуированным жителям тверского Торопца вернуться домой. За ночь было сбито 54 БПЛА над пятью регионами России — в Курской, Брянской, Смоленской, Белгородской, Орловской областях. Пентагон считает, что Украина будет избегать применения F-16 в опасных операциях. Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».
16:28. В ЕС изучают необходимость дальнейшего ужесточения визовых ограничений для граждан РФ, сообщили в Европарламенте.
16:10. В Торопецком округе Тверской области ввели запрет на посещение лесов, это связано с обеспечением безопасности при ликвидации последствий отражения атаки дронов.
15:43. В Белгородской области задержан уроженец Новосибирской области, контактировавший с украинским формированием и готовивший теракт, сообщило управление ФСБ.
15:07. В результате падения обломков БПЛА в Тверской области госпитализированы 13 человек, они находятся в состоянии средней степени тяжести — Минздрав.
14:14. ВС РФ продолжили ведение наступательных действий в Курской области, отразили четыре контратаки ВСУ, сообщили в МО РФ.
13:40. Дрон атаковал грузовой автомобиль вблизи Шебекино Белгородской области, пострадал водитель, сообщил Вячеслав Гладков.
13:40. Следователи возбудили уголовное дело в отношении наемника из Новой Зеландии Джордана О’Брайана за ряд преступлений в Курской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СКР.
13:39. Госдума приняла в I чтении проект о возможности освобождения участников спецоперации от уголовного наказания на стадии суда.
13:39. Доступ в Торопец Тверской области открыт с 12:00 мск после атаки БПЛА на регион. Погибших и серьезно пострадавших при атаке нет, сообщил губернатор.
12:48. Взрывы произошли в подконтрольном Киеву городе Херсоне, сообщило украинское издание «Общественное. Новости».
12:30. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал опасной позицией высказывание генсека НАТО Йенса Столтенберга, что разрешение Киеву атаковать дальнобойными ракетками Россию не станет «красной чертой».
12:27. ВС РФ поразили объекты энергетики, обеспечивавшие работу ВПК Украины, аэродромы, цехи сборки БПЛА, сообщили в МО РФ.
11:39. Украина проявляет осторожность в использовании полученных от стран Запада истребителей F-16, считает командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеймс Хекер. По его мнению, F-16 не будут использовать при проведении самых опасных операций из-за неопытности пилотов.
11:37. Попаданий по территории ЗАЭС после атаки беспилотников на Энергодар не зафиксировано, нарушений пределов и условий безопасности нет, сообщили на станции.
11:19. Две высоковольтные линии электропередачи повреждены в городе-спутнике ЗАЭС Энергодаре из-за обстрела артиллерии ВСУ, сообщает мэр.
11:18. Губернатор Тверской области поручил организовать ПВР для эвакуированных жителей Торопца после падения обломков БПЛА, сообщают власти.
11:18. Число пострадавших при атаке дрона на служебный автобус в Шебекине увеличилось до 6, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.
10:59. НАТО поставила перед вооруженными силами Эстонии задачу подготовиться к потенциальному вооруженному конфликту между альянсом и Москвой, сообщил начальник Генерального штаба Сил обороны балтийской республики генерал-майор Вахур Карус в интервью эстонскому гостелерадио ERR.
10:35. Девять беспилотников нейтрализованы за ночь в четырех районах Смоленской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор.
10:05. Идет массовый налет беспилотников ВСУ на Энергодар, сохраняется опасность применения противником БПЛА по инфраструктуре города-спутника ЗАЭС, сообщили на станции.
9:41. В Запорожской области приговорили к 18 годам колонии диверсанта, действовавшего по заданию ГУР МО Украины, сообщили в УФСБ.
9:00. Взрыв прозвучал в городе Кропивницкий в Кировоградской области Украины, сообщило издание «Общественное».
8:48. В Киевской и Полтавской областях Украины прогремели взрывы, сообщило украинские издание «Обозреватель».
8:47. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в городе Шебекино служебный автобус был атакован дроном. Ранены четыре мирных жителя.
8:46. Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Вашингтон видел план президента Украины Владимира Зеленского по урегулированию конфликта с Россией. США намерены продвигать его.
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Основные события СВО за сентябрь 2024 года
8:45. Власти Крыма хотят «зачистить» республику от собственности «украинских олигархов», заявил глава крымского парламента Владимир Константинов. По его словам, деятельность властей поддерживается крымчанами.
8:44. Власти Тверской области призвали жителей Торопецкого округа не публиковать кадры с места падения БПЛА «в целях общей безопасности».
8:43. По поручению губернатора Тверской области Игоря Рудени в областном ГУ МЧС организована горячая линия по вопросам эвакуации жителей Торопецкого округа. Операторы ответят на вопросы по номеру (4822) 390982, сообщила администрация Торопецкого муниципального округа во «ВКонтакте».
8:42. В Торопце Тверской области в результате падения обломков беспилотника возник пожар. Местные власти сообщили об эвакуации населения с территории, расположенной близко к возгоранию и работе ПВО. Что именно горит в городе, власти не уточняют. Информации о пострадавших нет.
8:42. В течение ночи средства ПВО сбили 27 беспилотников над территорией Курской области, сообщило Минобороны. По его данным, еще 16 БПЛА уничтожили над Брянской областью, 7 — над Смоленской, 3 — над Белгородской, один — над Орловской областью. Информации о разрушениях нет.