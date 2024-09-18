Что происходит после ввода войск России на Украину. День 938-й

Госдума одобрила в первом чтении освобождение подсудимых за участие в спецоперации. Власти разрешили эвакуированным жителям тверского Торопца вернуться домой. За ночь было сбито 54 БПЛА над пятью регионами России — в Курской, Брянской, Смоленской, Белгородской, Орловской областях. Пентагон считает, что Украина будет избегать применения F-16 в опасных операциях. Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».

16:28. В ЕС изучают необходимость дальнейшего ужесточения визовых ограничений для граждан РФ, сообщили в Европарламенте.

16:10. В Торопецком округе Тверской области ввели запрет на посещение лесов, это связано с обеспечением безопасности при ликвидации последствий отражения атаки дронов.

15:43. В Белгородской области задержан уроженец Новосибирской области, контактировавший с украинским формированием и готовивший теракт, сообщило управление ФСБ.

15:07. В результате падения обломков БПЛА в Тверской области госпитализированы 13 человек, они находятся в состоянии средней степени тяжести — Минздрав.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

14:14. ВС РФ продолжили ведение наступательных действий в Курской области, отразили четыре контратаки ВСУ, сообщили в МО РФ.

13:40. Дрон атаковал грузовой автомобиль вблизи Шебекино Белгородской области, пострадал водитель, сообщил Вячеслав Гладков.

13:40. Следователи возбудили уголовное дело в отношении наемника из Новой Зеландии Джордана О’Брайана за ряд преступлений в Курской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СКР.

13:39. Госдума приняла в I чтении проект о возможности освобождения участников спецоперации от уголовного наказания на стадии суда.

13:39. Доступ в Торопец Тверской области открыт с 12:00 мск после атаки БПЛА на регион. Погибших и серьезно пострадавших при атаке нет, сообщил губернатор.

12:48. Взрывы произошли в подконтрольном Киеву городе Херсоне, сообщило украинское издание «Общественное. Новости».

12:30. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал опасной позицией высказывание генсека НАТО Йенса Столтенберга, что разрешение Киеву атаковать дальнобойными ракетками Россию не станет «красной чертой».

12:27. ВС РФ поразили объекты энергетики, обеспечивавшие работу ВПК Украины, аэродромы, цехи сборки БПЛА, сообщили в МО РФ.

11:39. Украина проявляет осторожность в использовании полученных от стран Запада истребителей F-16, считает командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеймс Хекер. По его мнению, F-16 не будут использовать при проведении самых опасных операций из-за неопытности пилотов.

11:37. Попаданий по территории ЗАЭС после атаки беспилотников на Энергодар не зафиксировано, нарушений пределов и условий безопасности нет, сообщили на станции.

11:19. Две высоковольтные линии электропередачи повреждены в городе-спутнике ЗАЭС Энергодаре из-за обстрела артиллерии ВСУ, сообщает мэр.

11:18. Губернатор Тверской области поручил организовать ПВР для эвакуированных жителей Торопца после падения обломков БПЛА, сообщают власти.

11:18. Число пострадавших при атаке дрона на служебный автобус в Шебекине увеличилось до 6, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.

10:59. НАТО поставила перед вооруженными силами Эстонии задачу подготовиться к потенциальному вооруженному конфликту между альянсом и Москвой, сообщил начальник Генерального штаба Сил обороны балтийской республики генерал-майор Вахур Карус в интервью эстонскому гостелерадио ERR.

10:35. Девять беспилотников нейтрализованы за ночь в четырех районах Смоленской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор.

10:05. Идет массовый налет беспилотников ВСУ на Энергодар, сохраняется опасность применения противником БПЛА по инфраструктуре города-спутника ЗАЭС, сообщили на станции.

9:41. В Запорожской области приговорили к 18 годам колонии диверсанта, действовавшего по заданию ГУР МО Украины, сообщили в УФСБ.

9:00. Взрыв прозвучал в городе Кропивницкий в Кировоградской области Украины, сообщило издание «Общественное».

8:48. В Киевской и Полтавской областях Украины прогремели взрывы, сообщило украинские издание «Обозреватель».

8:47. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в городе Шебекино служебный автобус был атакован дроном. Ранены четыре мирных жителя.

8:46. Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Вашингтон видел план президента Украины Владимира Зеленского по урегулированию конфликта с Россией. США намерены продвигать его.

Фотогалерея Основные события СВО за сентябрь 2024 года Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография 18 сентября в Торопце Тверской области в результате падения обломков беспилотника возник пожар. Местные власти сообщили об эвакуации населения с территории, расположенной близко к возгоранию и работе ПВО Фото: Reuters 16 сентября президент РФ Владимир Путин своим указом увеличил штатную численность Вооруженных сил до 2 млн 389 тыс. человек, среди них 1,5 млн военнослужащих. Ранее в декабре 2023 года президент РФ увеличил ее до 2 млн 209 тыс. Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что новой мобилизации для увеличения штатной численности армии не нужно Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков 14 сентября между Россией и Украиной днем 14 сентября был произведен обмен военнопленными, сообщило Минобороны РФ. Стороны обменялись военными по формуле «103 на 103» Фото: Кадр из видео Минобороны РФ 13 сентября премьер-министр Великобритании Кир Стармер прибыл в США для проведения переговоров с американским президентом Джо Байденом по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, стороны не планируют обсуждать вопрос о разрешении Украине бить вглубь России западными дальнобойными ракетами Storm Shadow

На фото: Кир Стармер (справа) и министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми в резиденции британского посла в Вашингтоне Фото: Stefan Rousseau / Pool Photo / AP Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов заявил, что российские военные начали наступление в Кореневском районе Курской области. По его словам, 10 сентября, военнослужащие освободили 10 сел. Их названия он не привел

На фото: работа расчета САУ 2С3 «Акация» по позициям ВСУ в Курской области Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости Ночью 10 сентября над девятью российскими регионами сбыло бито 144 БПЛА, отчиталось Минобороны. В подмосковном Раменском беспилотники попали в две многоэтажки, погибла женщина, восемь человек пострадали Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов / купить фото 6 сентября министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что страна, совместно с Данией и Нидерландами, планирует передать Украине 77 танков Leopard 1A5 (на фото) Фото: Nadja Wohlleben / Reuters 4 сентября глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что ВСУ нанесли удар по рынку «Сокол» в Донецке (на фото). В результате три человека погибли, пять пострадали Фото: Коммерсантъ / Таисия Воронцова / купить фото МАГАТЭ продолжит расширять поддержку Украины и займет «более активную позицию по защите статуса жизненно важной энергетической инфраструктуры» страны. Об этом заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским 3 сентября (на фото). 4 сентября делегация МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС Фото: Reuters / Ukrainian Presidential Press Service Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба (на фото) подал в отставку. По данным Bloomberg, он займется укреплением отношений Киева с НАТО. Свои посты также должны покинуть еще целый ряд украинских чиновников. Среди них вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина и министр юстиции Денис Малюська. Ранее президент Украины Владимир Зеленский уволил замглавы своего офиса Ростислава Шурму Фото: Brendan Smialowski / Pool / Reuters 4 сентября Минобороны РФ сообщило, что целью нанесенного накануне удара по Полтаве был 179-й объединенный учебно-тренировочный центр ВСУ, где под руководством иностранных инструкторов готовили специалистов для ВСУ, а также операторов дронов. Ранее президент Украины Зеленский заявлял, что в результате ракетного удара по Полтаве погиб 41 человек Фото: Ukrainian Red Cross Society По данным МЧС России на 3 сентября, более 10 тыс. жителей Курской области, включая свыше 2,7 тыс. детей, размещены в пунктах временного размещения в 31 регионе

На фото: беженцы в одном из ПВР Ростовской области Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин / купить фото 3 сентября агентство Reuters сообщило, что осенью США могут начать поставки Украине ракет большой дальности класса «воздух-земля» JASSM

На фото: загрузка ракеты JASSM на авиабазе ВВС Майнот (Северная Дакота, США) Фото: Zachary Wright / DVIDS 3 сентября атакам БПЛА подверглось три населенных пункта Белгородской области. В селе Грузское Борисовского района дрон нанес удар по храму Святителя Николая (на фото) Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова 2 сентября в результате ночного обстрела Белгорода был фактически полностью разрушен детский сад (на фото). Губернатор Вячеслав Гладков заявил, что школы города в районе Харьковской горы на неделю перейдут на дистанционное обучение, детские сады полностью закроют Фото: Telegram-канал Валентина Демидова В ночь на 1 сентября произошла одна из самых масштабных атак БПЛА на Россию с февраля 2022 года. Минобороны РФ отчиталось об уничтожении 158 БПЛА самолетного типа на территории 15 регионов. В частности, были атакованы Конаковская и Каширская ГРЭС, а также Московский НПЗ. Большую часть дронов нейтрализовали над Курской и Брянской областями

На фото: последствия пожара на Московском НПЗ в Капотне после попадания БПЛА Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов / купить фото По данным губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, с утра 31 августа по утро 1 сентября ВСУ ударили по региону как минимум 121 боеприпасом и 29 беспилотниками. В результате атак пострадали 8 человек, разрушения получили 81 жилое помещение и 34 автомобиля

На фото: поврежденный в результате обстрела многоквартирный дом в Шебекино Фото: @vvgladkov Следующая фотография 1 / 17 18 сентября в Торопце Тверской области в результате падения обломков беспилотника возник пожар. Местные власти сообщили об эвакуации населения с территории, расположенной близко к возгоранию и работе ПВО Фото: Reuters 16 сентября президент РФ Владимир Путин своим указом увеличил штатную численность Вооруженных сил до 2 млн 389 тыс. человек, среди них 1,5 млн военнослужащих. Ранее в декабре 2023 года президент РФ увеличил ее до 2 млн 209 тыс. Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что новой мобилизации для увеличения штатной численности армии не нужно Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков 14 сентября между Россией и Украиной днем 14 сентября был произведен обмен военнопленными, сообщило Минобороны РФ. Стороны обменялись военными по формуле «103 на 103» Фото: Кадр из видео Минобороны РФ 13 сентября премьер-министр Великобритании Кир Стармер прибыл в США для проведения переговоров с американским президентом Джо Байденом по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, стороны не планируют обсуждать вопрос о разрешении Украине бить вглубь России западными дальнобойными ракетами Storm Shadow

На фото: Кир Стармер (справа) и министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми в резиденции британского посла в Вашингтоне Фото: Stefan Rousseau / Pool Photo / AP Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов заявил, что российские военные начали наступление в Кореневском районе Курской области. По его словам, 10 сентября, военнослужащие освободили 10 сел. Их названия он не привел

На фото: работа расчета САУ 2С3 «Акация» по позициям ВСУ в Курской области Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости Ночью 10 сентября над девятью российскими регионами сбыло бито 144 БПЛА, отчиталось Минобороны. В подмосковном Раменском беспилотники попали в две многоэтажки, погибла женщина, восемь человек пострадали Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов / купить фото 6 сентября министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что страна, совместно с Данией и Нидерландами, планирует передать Украине 77 танков Leopard 1A5 (на фото) Фото: Nadja Wohlleben / Reuters 4 сентября глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что ВСУ нанесли удар по рынку «Сокол» в Донецке (на фото). В результате три человека погибли, пять пострадали Фото: Коммерсантъ / Таисия Воронцова / купить фото МАГАТЭ продолжит расширять поддержку Украины и займет «более активную позицию по защите статуса жизненно важной энергетической инфраструктуры» страны. Об этом заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским 3 сентября (на фото). 4 сентября делегация МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС Фото: Reuters / Ukrainian Presidential Press Service Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба (на фото) подал в отставку. По данным Bloomberg, он займется укреплением отношений Киева с НАТО. Свои посты также должны покинуть еще целый ряд украинских чиновников. Среди них вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина и министр юстиции Денис Малюська. Ранее президент Украины Владимир Зеленский уволил замглавы своего офиса Ростислава Шурму Фото: Brendan Smialowski / Pool / Reuters 4 сентября Минобороны РФ сообщило, что целью нанесенного накануне удара по Полтаве был 179-й объединенный учебно-тренировочный центр ВСУ, где под руководством иностранных инструкторов готовили специалистов для ВСУ, а также операторов дронов. Ранее президент Украины Зеленский заявлял, что в результате ракетного удара по Полтаве погиб 41 человек Фото: Ukrainian Red Cross Society По данным МЧС России на 3 сентября, более 10 тыс. жителей Курской области, включая свыше 2,7 тыс. детей, размещены в пунктах временного размещения в 31 регионе

На фото: беженцы в одном из ПВР Ростовской области Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин / купить фото 3 сентября агентство Reuters сообщило, что осенью США могут начать поставки Украине ракет большой дальности класса «воздух-земля» JASSM

На фото: загрузка ракеты JASSM на авиабазе ВВС Майнот (Северная Дакота, США) Фото: Zachary Wright / DVIDS 3 сентября атакам БПЛА подверглось три населенных пункта Белгородской области. В селе Грузское Борисовского района дрон нанес удар по храму Святителя Николая (на фото) Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова 2 сентября в результате ночного обстрела Белгорода был фактически полностью разрушен детский сад (на фото). Губернатор Вячеслав Гладков заявил, что школы города в районе Харьковской горы на неделю перейдут на дистанционное обучение, детские сады полностью закроют Фото: Telegram-канал Валентина Демидова В ночь на 1 сентября произошла одна из самых масштабных атак БПЛА на Россию с февраля 2022 года. Минобороны РФ отчиталось об уничтожении 158 БПЛА самолетного типа на территории 15 регионов. В частности, были атакованы Конаковская и Каширская ГРЭС, а также Московский НПЗ. Большую часть дронов нейтрализовали над Курской и Брянской областями

На фото: последствия пожара на Московском НПЗ в Капотне после попадания БПЛА Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов / купить фото По данным губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, с утра 31 августа по утро 1 сентября ВСУ ударили по региону как минимум 121 боеприпасом и 29 беспилотниками. В результате атак пострадали 8 человек, разрушения получили 81 жилое помещение и 34 автомобиля

На фото: поврежденный в результате обстрела многоквартирный дом в Шебекино Фото: @vvgladkov Смотреть

8:45. Власти Крыма хотят «зачистить» республику от собственности «украинских олигархов», заявил глава крымского парламента Владимир Константинов. По его словам, деятельность властей поддерживается крымчанами.

8:44. Власти Тверской области призвали жителей Торопецкого округа не публиковать кадры с места падения БПЛА «в целях общей безопасности».

8:43. По поручению губернатора Тверской области Игоря Рудени в областном ГУ МЧС организована горячая линия по вопросам эвакуации жителей Торопецкого округа. Операторы ответят на вопросы по номеру (4822) 390982, сообщила администрация Торопецкого муниципального округа во «ВКонтакте».

8:42. В Торопце Тверской области в результате падения обломков беспилотника возник пожар. Местные власти сообщили об эвакуации населения с территории, расположенной близко к возгоранию и работе ПВО. Что именно горит в городе, власти не уточняют. Информации о пострадавших нет.

8:42. В течение ночи средства ПВО сбили 27 беспилотников над территорией Курской области, сообщило Минобороны. По его данным, еще 16 БПЛА уничтожили над Брянской областью, 7 — над Смоленской, 3 — над Белгородской, один — над Орловской областью. Информации о разрушениях нет.