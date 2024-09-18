Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Что происходит после ввода войск России на Украину. День 938-й

Онлайн-трансляция: последние новости, карты и заявления 18 сентября

Госдума одобрила в первом чтении освобождение подсудимых за участие в спецоперации. Власти разрешили эвакуированным жителям тверского Торопца вернуться домой. За ночь было сбито 54 БПЛА над пятью регионами России — в Курской, Брянской, Смоленской, Белгородской, Орловской областях. Пентагон считает, что Украина будет избегать применения F-16 в опасных операциях. Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».

16:28. В ЕС изучают необходимость дальнейшего ужесточения визовых ограничений для граждан РФ, сообщили в Европарламенте.

16:10. В Торопецком округе Тверской области ввели запрет на посещение лесов, это связано с обеспечением безопасности при ликвидации последствий отражения атаки дронов.

15:43. В Белгородской области задержан уроженец Новосибирской области, контактировавший с украинским формированием и готовивший теракт, сообщило управление ФСБ.

15:07. В результате падения обломков БПЛА в Тверской области госпитализированы 13 человек, они находятся в состоянии средней степени тяжести — Минздрав.

14:14. ВС РФ продолжили ведение наступательных действий в Курской области, отразили четыре контратаки ВСУ, сообщили в МО РФ.

13:40. Дрон атаковал грузовой автомобиль вблизи Шебекино Белгородской области, пострадал водитель, сообщил Вячеслав Гладков.

13:40. Следователи возбудили уголовное дело в отношении наемника из Новой Зеландии Джордана О’Брайана за ряд преступлений в Курской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СКР.

13:39. Госдума приняла в I чтении проект о возможности освобождения участников спецоперации от уголовного наказания на стадии суда.

13:39. Доступ в Торопец Тверской области открыт с 12:00 мск после атаки БПЛА на регион. Погибших и серьезно пострадавших при атаке нет, сообщил губернатор.

12:48. Взрывы произошли в подконтрольном Киеву городе Херсоне, сообщило украинское издание «Общественное. Новости».

12:30. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал опасной позицией высказывание генсека НАТО Йенса Столтенберга, что разрешение Киеву атаковать дальнобойными ракетками Россию не станет «красной чертой».

12:27. ВС РФ поразили объекты энергетики, обеспечивавшие работу ВПК Украины, аэродромы, цехи сборки БПЛА, сообщили в МО РФ.

11:39. Украина проявляет осторожность в использовании полученных от стран Запада истребителей F-16, считает командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеймс Хекер. По его мнению, F-16 не будут использовать при проведении самых опасных операций из-за неопытности пилотов.

11:37. Попаданий по территории ЗАЭС после атаки беспилотников на Энергодар не зафиксировано, нарушений пределов и условий безопасности нет, сообщили на станции.

11:19. Две высоковольтные линии электропередачи повреждены в городе-спутнике ЗАЭС Энергодаре из-за обстрела артиллерии ВСУ, сообщает мэр.

11:18. Губернатор Тверской области поручил организовать ПВР для эвакуированных жителей Торопца после падения обломков БПЛА, сообщают власти.

11:18. Число пострадавших при атаке дрона на служебный автобус в Шебекине увеличилось до 6, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.

10:59. НАТО поставила перед вооруженными силами Эстонии задачу подготовиться к потенциальному вооруженному конфликту между альянсом и Москвой, сообщил начальник Генерального штаба Сил обороны балтийской республики генерал-майор Вахур Карус в интервью эстонскому гостелерадио ERR.

10:35. Девять беспилотников нейтрализованы за ночь в четырех районах Смоленской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор.

10:05. Идет массовый налет беспилотников ВСУ на Энергодар, сохраняется опасность применения противником БПЛА по инфраструктуре города-спутника ЗАЭС, сообщили на станции.

9:41. В Запорожской области приговорили к 18 годам колонии диверсанта, действовавшего по заданию ГУР МО Украины, сообщили в УФСБ.

9:00. Взрыв прозвучал в городе Кропивницкий в Кировоградской области Украины, сообщило издание «Общественное».

8:48. В Киевской и Полтавской областях Украины прогремели взрывы, сообщило украинские издание «Обозреватель».

8:47. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в городе Шебекино служебный автобус был атакован дроном. Ранены четыре мирных жителя.

8:46. Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Вашингтон видел план президента Украины Владимира Зеленского по урегулированию конфликта с Россией. США намерены продвигать его.

Фотогалерея

Основные события СВО за сентябрь 2024 года

Предыдущая фотография
18 сентября в Торопце Тверской области в результате падения обломков беспилотника возник пожар. Местные власти сообщили об эвакуации населения с территории, расположенной близко к возгоранию и работе ПВО

18 сентября в Торопце Тверской области в результате падения обломков беспилотника возник пожар. Местные власти сообщили об эвакуации населения с территории, расположенной близко к возгоранию и работе ПВО

Фото: Reuters

16 сентября президент РФ Владимир Путин своим указом увеличил штатную численность Вооруженных сил до 2 млн 389 тыс. человек, среди них 1,5 млн военнослужащих. Ранее в декабре 2023 года президент РФ увеличил ее до 2 млн 209 тыс. Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что новой мобилизации для увеличения штатной численности армии не нужно

16 сентября президент РФ Владимир Путин своим указом увеличил штатную численность Вооруженных сил до 2 млн 389 тыс. человек, среди них 1,5 млн военнослужащих. Ранее в декабре 2023 года президент РФ увеличил ее до 2 млн 209 тыс. Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что новой мобилизации для увеличения штатной численности армии не нужно

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

14 сентября между Россией и Украиной днем 14 сентября был произведен обмен военнопленными, сообщило Минобороны РФ. Стороны обменялись военными по формуле «103 на 103»

14 сентября между Россией и Украиной днем 14 сентября был произведен обмен военнопленными, сообщило Минобороны РФ. Стороны обменялись военными по формуле «103 на 103»

Фото: Кадр из видео Минобороны РФ

13 сентября премьер-министр Великобритании Кир Стармер прибыл в США для проведения переговоров с американским президентом Джо Байденом по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, стороны не планируют обсуждать вопрос о разрешении Украине бить вглубь России западными дальнобойными ракетами Storm Shadow &lt;br> На фото: Кир Стармер (справа) и министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми в резиденции британского посла в Вашингтоне

13 сентября премьер-министр Великобритании Кир Стармер прибыл в США для проведения переговоров с американским президентом Джо Байденом по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, стороны не планируют обсуждать вопрос о разрешении Украине бить вглубь России западными дальнобойными ракетами Storm Shadow
На фото: Кир Стармер (справа) и министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми в резиденции британского посла в Вашингтоне

Фото: Stefan Rousseau / Pool Photo / AP

Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов заявил, что российские военные начали наступление в Кореневском районе Курской области. По его словам, 10 сентября, военнослужащие освободили 10 сел. Их названия он не привел &lt;br>На фото: работа расчета САУ 2С3 «Акация» по позициям ВСУ в Курской области

Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов заявил, что российские военные начали наступление в Кореневском районе Курской области. По его словам, 10 сентября, военнослужащие освободили 10 сел. Их названия он не привел
На фото: работа расчета САУ 2С3 «Акация» по позициям ВСУ в Курской области

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Ночью 10 сентября над девятью российскими регионами сбыло бито 144 БПЛА, отчиталось Минобороны. В подмосковном Раменском беспилотники попали в две многоэтажки, погибла женщина, восемь человек пострадали

Ночью 10 сентября над девятью российскими регионами сбыло бито 144 БПЛА, отчиталось Минобороны. В подмосковном Раменском беспилотники попали в две многоэтажки, погибла женщина, восемь человек пострадали

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

6 сентября министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что страна, совместно с Данией и Нидерландами, планирует передать Украине 77 танков Leopard 1A5 (на фото)

6 сентября министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что страна, совместно с Данией и Нидерландами, планирует передать Украине 77 танков Leopard 1A5 (на фото)

Фото: Nadja Wohlleben / Reuters

4 сентября глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что ВСУ нанесли удар по рынку «Сокол» в Донецке (на фото). В результате три человека погибли, пять пострадали

4 сентября глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что ВСУ нанесли удар по рынку «Сокол» в Донецке (на фото). В результате три человека погибли, пять пострадали

Фото: Коммерсантъ / Таисия Воронцова  /  купить фото

МАГАТЭ продолжит расширять поддержку Украины и займет «более активную позицию по защите статуса жизненно важной энергетической инфраструктуры» страны. Об этом заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским 3 сентября (на фото). 4 сентября делегация МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС

МАГАТЭ продолжит расширять поддержку Украины и займет «более активную позицию по защите статуса жизненно важной энергетической инфраструктуры» страны. Об этом заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским 3 сентября (на фото). 4 сентября делегация МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС

Фото: Reuters / Ukrainian Presidential Press Service

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба (на фото) подал в отставку. По данным Bloomberg, он займется укреплением отношений Киева с НАТО. Свои посты также должны покинуть еще целый ряд украинских чиновников. Среди них вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина и министр юстиции Денис Малюська. Ранее президент Украины Владимир Зеленский уволил замглавы своего офиса Ростислава Шурму

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба (на фото) подал в отставку. По данным Bloomberg, он займется укреплением отношений Киева с НАТО. Свои посты также должны покинуть еще целый ряд украинских чиновников. Среди них вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина и министр юстиции Денис Малюська. Ранее президент Украины Владимир Зеленский уволил замглавы своего офиса Ростислава Шурму

Фото: Brendan Smialowski / Pool / Reuters

4 сентября Минобороны РФ сообщило, что целью нанесенного накануне удара по Полтаве был 179-й объединенный учебно-тренировочный центр ВСУ, где под руководством иностранных инструкторов готовили специалистов для ВСУ, а также операторов дронов. Ранее президент Украины Зеленский заявлял, что в результате ракетного удара по Полтаве погиб 41 человек

4 сентября Минобороны РФ сообщило, что целью нанесенного накануне удара по Полтаве был 179-й объединенный учебно-тренировочный центр ВСУ, где под руководством иностранных инструкторов готовили специалистов для ВСУ, а также операторов дронов. Ранее президент Украины Зеленский заявлял, что в результате ракетного удара по Полтаве погиб 41 человек

Фото: Ukrainian Red Cross Society

По данным МЧС России на 3 сентября, более 10 тыс. жителей Курской области, включая свыше 2,7 тыс. детей, размещены в пунктах временного размещения в 31 регионе &lt;br>На фото: беженцы в одном из ПВР Ростовской области

По данным МЧС России на 3 сентября, более 10 тыс. жителей Курской области, включая свыше 2,7 тыс. детей, размещены в пунктах временного размещения в 31 регионе
На фото: беженцы в одном из ПВР Ростовской области

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

3 сентября агентство Reuters сообщило, что осенью США могут начать поставки Украине ракет большой дальности класса «воздух-земля» JASSM &lt;br>На фото: загрузка ракеты JASSM на авиабазе ВВС Майнот (Северная Дакота, США)

3 сентября агентство Reuters сообщило, что осенью США могут начать поставки Украине ракет большой дальности класса «воздух-земля» JASSM
На фото: загрузка ракеты JASSM на авиабазе ВВС Майнот (Северная Дакота, США)

Фото: Zachary Wright / DVIDS

3 сентября атакам БПЛА подверглось три населенных пункта Белгородской области. В селе Грузское Борисовского района дрон нанес удар по храму Святителя Николая (на фото)

3 сентября атакам БПЛА подверглось три населенных пункта Белгородской области. В селе Грузское Борисовского района дрон нанес удар по храму Святителя Николая (на фото)

Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова

2 сентября в результате ночного обстрела Белгорода был фактически полностью разрушен детский сад (на фото). Губернатор Вячеслав Гладков заявил, что школы города в районе Харьковской горы на неделю перейдут на дистанционное обучение, детские сады полностью закроют

2 сентября в результате ночного обстрела Белгорода был фактически полностью разрушен детский сад (на фото). Губернатор Вячеслав Гладков заявил, что школы города в районе Харьковской горы на неделю перейдут на дистанционное обучение, детские сады полностью закроют

Фото: Telegram-канал Валентина Демидова

В ночь на 1 сентября произошла одна из самых масштабных атак БПЛА на Россию с февраля 2022 года. Минобороны РФ отчиталось об уничтожении 158 БПЛА самолетного типа на территории 15 регионов. В частности, были атакованы Конаковская и Каширская ГРЭС, а также Московский НПЗ. Большую часть дронов нейтрализовали над Курской и Брянской областями &lt;br>На фото: последствия пожара на Московском НПЗ в Капотне после попадания БПЛА

В ночь на 1 сентября произошла одна из самых масштабных атак БПЛА на Россию с февраля 2022 года. Минобороны РФ отчиталось об уничтожении 158 БПЛА самолетного типа на территории 15 регионов. В частности, были атакованы Конаковская и Каширская ГРЭС, а также Московский НПЗ. Большую часть дронов нейтрализовали над Курской и Брянской областями
На фото: последствия пожара на Московском НПЗ в Капотне после попадания БПЛА

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

По данным губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, с утра 31 августа по утро 1 сентября ВСУ ударили по региону как минимум 121 боеприпасом и 29 беспилотниками. В результате атак пострадали 8 человек, разрушения получили 81 жилое помещение и 34 автомобиля &lt;br>На фото: поврежденный в результате обстрела многоквартирный дом в Шебекино

По данным губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, с утра 31 августа по утро 1 сентября ВСУ ударили по региону как минимум 121 боеприпасом и 29 беспилотниками. В результате атак пострадали 8 человек, разрушения получили 81 жилое помещение и 34 автомобиля
На фото: поврежденный в результате обстрела многоквартирный дом в Шебекино

Фото: @vvgladkov

Следующая фотография
1 / 17

18 сентября в Торопце Тверской области в результате падения обломков беспилотника возник пожар. Местные власти сообщили об эвакуации населения с территории, расположенной близко к возгоранию и работе ПВО

Фото: Reuters

16 сентября президент РФ Владимир Путин своим указом увеличил штатную численность Вооруженных сил до 2 млн 389 тыс. человек, среди них 1,5 млн военнослужащих. Ранее в декабре 2023 года президент РФ увеличил ее до 2 млн 209 тыс. Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что новой мобилизации для увеличения штатной численности армии не нужно

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

14 сентября между Россией и Украиной днем 14 сентября был произведен обмен военнопленными, сообщило Минобороны РФ. Стороны обменялись военными по формуле «103 на 103»

Фото: Кадр из видео Минобороны РФ

13 сентября премьер-министр Великобритании Кир Стармер прибыл в США для проведения переговоров с американским президентом Джо Байденом по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, стороны не планируют обсуждать вопрос о разрешении Украине бить вглубь России западными дальнобойными ракетами Storm Shadow
На фото: Кир Стармер (справа) и министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми в резиденции британского посла в Вашингтоне

Фото: Stefan Rousseau / Pool Photo / AP

Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов заявил, что российские военные начали наступление в Кореневском районе Курской области. По его словам, 10 сентября, военнослужащие освободили 10 сел. Их названия он не привел
На фото: работа расчета САУ 2С3 «Акация» по позициям ВСУ в Курской области

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Ночью 10 сентября над девятью российскими регионами сбыло бито 144 БПЛА, отчиталось Минобороны. В подмосковном Раменском беспилотники попали в две многоэтажки, погибла женщина, восемь человек пострадали

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

6 сентября министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что страна, совместно с Данией и Нидерландами, планирует передать Украине 77 танков Leopard 1A5 (на фото)

Фото: Nadja Wohlleben / Reuters

4 сентября глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что ВСУ нанесли удар по рынку «Сокол» в Донецке (на фото). В результате три человека погибли, пять пострадали

Фото: Коммерсантъ / Таисия Воронцова  /  купить фото

МАГАТЭ продолжит расширять поддержку Украины и займет «более активную позицию по защите статуса жизненно важной энергетической инфраструктуры» страны. Об этом заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским 3 сентября (на фото). 4 сентября делегация МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС

Фото: Reuters / Ukrainian Presidential Press Service

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба (на фото) подал в отставку. По данным Bloomberg, он займется укреплением отношений Киева с НАТО. Свои посты также должны покинуть еще целый ряд украинских чиновников. Среди них вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина и министр юстиции Денис Малюська. Ранее президент Украины Владимир Зеленский уволил замглавы своего офиса Ростислава Шурму

Фото: Brendan Smialowski / Pool / Reuters

4 сентября Минобороны РФ сообщило, что целью нанесенного накануне удара по Полтаве был 179-й объединенный учебно-тренировочный центр ВСУ, где под руководством иностранных инструкторов готовили специалистов для ВСУ, а также операторов дронов. Ранее президент Украины Зеленский заявлял, что в результате ракетного удара по Полтаве погиб 41 человек

Фото: Ukrainian Red Cross Society

По данным МЧС России на 3 сентября, более 10 тыс. жителей Курской области, включая свыше 2,7 тыс. детей, размещены в пунктах временного размещения в 31 регионе
На фото: беженцы в одном из ПВР Ростовской области

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

3 сентября агентство Reuters сообщило, что осенью США могут начать поставки Украине ракет большой дальности класса «воздух-земля» JASSM
На фото: загрузка ракеты JASSM на авиабазе ВВС Майнот (Северная Дакота, США)

Фото: Zachary Wright / DVIDS

3 сентября атакам БПЛА подверглось три населенных пункта Белгородской области. В селе Грузское Борисовского района дрон нанес удар по храму Святителя Николая (на фото)

Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова

2 сентября в результате ночного обстрела Белгорода был фактически полностью разрушен детский сад (на фото). Губернатор Вячеслав Гладков заявил, что школы города в районе Харьковской горы на неделю перейдут на дистанционное обучение, детские сады полностью закроют

Фото: Telegram-канал Валентина Демидова

В ночь на 1 сентября произошла одна из самых масштабных атак БПЛА на Россию с февраля 2022 года. Минобороны РФ отчиталось об уничтожении 158 БПЛА самолетного типа на территории 15 регионов. В частности, были атакованы Конаковская и Каширская ГРЭС, а также Московский НПЗ. Большую часть дронов нейтрализовали над Курской и Брянской областями
На фото: последствия пожара на Московском НПЗ в Капотне после попадания БПЛА

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

По данным губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, с утра 31 августа по утро 1 сентября ВСУ ударили по региону как минимум 121 боеприпасом и 29 беспилотниками. В результате атак пострадали 8 человек, разрушения получили 81 жилое помещение и 34 автомобиля
На фото: поврежденный в результате обстрела многоквартирный дом в Шебекино

Фото: @vvgladkov

Смотреть

8:45. Власти Крыма хотят «зачистить» республику от собственности «украинских олигархов», заявил глава крымского парламента Владимир Константинов. По его словам, деятельность властей поддерживается крымчанами.

8:44. Власти Тверской области призвали жителей Торопецкого округа не публиковать кадры с места падения БПЛА «в целях общей безопасности».

8:43. По поручению губернатора Тверской области Игоря Рудени в областном ГУ МЧС организована горячая линия по вопросам эвакуации жителей Торопецкого округа. Операторы ответят на вопросы по номеру (4822) 390982, сообщила администрация Торопецкого муниципального округа во «ВКонтакте».

8:42. В Торопце Тверской области в результате падения обломков беспилотника возник пожар. Местные власти сообщили об эвакуации населения с территории, расположенной близко к возгоранию и работе ПВО. Что именно горит в городе, власти не уточняют. Информации о пострадавших нет.

8:42. В течение ночи средства ПВО сбили 27 беспилотников над территорией Курской области, сообщило Минобороны. По его данным, еще 16 БПЛА уничтожили над Брянской областью, 7 — над Смоленской, 3 — над Белгородской, один — над Орловской областью. Информации о разрушениях нет.

Что происходило после ввода войск России на Украину. День 937-й

Читать далее

Картина дня

Вся лента

Вся лента

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...