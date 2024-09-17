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Коммерсантъ FM
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Что происходило после ввода войск России на Украину. День 937-й

Новости, карты и заявления 17 сентября

ЕС направил €1,4 млрд прибыли от замороженных активов России на закупку оружия для Украины, сообщили в Еврокомиссии. Численность ВС России увеличена из-за угроз для страны и чрезвычайно враждебной обстановки на Западе, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В случае ударов по российским городам последует ответ, «более мощное оружие стоит наготове», заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Как развивались события — в онлайн-трансляции «Ъ».

22:13. В Запорожье произошли взрывы, сообщает украинское издание «Страна».

20:57. Депутат Госдумы Михаил Делягин обратился к министру обороны Андрею Белоусову с просьбой урегулировать вопрос с выплатами для российских военнослужащих, раненных в боях в Курской области.

20:30. «В Шебекинском городском округе в районе села Муром FPV-дрон атаковал движущийся по дороге легковой автомобиль. Ранены два мирных жителя»,— сообщил Гладков.

20:22. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в интервью газете Times, что разрешение Киеву на нанесение ударов дальнобойными ракетами вглубь России не станет красной чертой, влекущей за собой эскалацию.

19:49. Президент Украины Владимир Зеленский разговаривал на повышенных тонах с министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским, находившимся в Киеве с визитом с 13 по 15 сентября, сообщил портал Onet. Как утверждается, повышенный тон задал Зеленский, обвинив Варшаву в отсутствии поддержки усилий Киева по вступлению в ЕС и недостаточной военной помощи.

19:48. Лукашенко заявил, что по договоренности с Киевом Минск не «подсвечивает» в СМИ информацию о прилетах беспилотников в Белоруссию — «и российских, и украинских». Он добавил, что один из дронов обнаружили под Бобруйском, сообщает БЕЛТА.

19:39. Украинское издание «Страна» сообщает о взрывах в Херсоне.

19:12. Два сенатора и более десяти членов Палаты представителей в письме к президенту США Джо Байдена и членам правительства потребовали ввести санкции на импорт российского гелия. Тем самым, указывается в письме, законодатели хотят ограничить стремление России войти в тройку лидеров на мировом рынке гелия.

18:06. Села Новое и Новая Таволжанка Белгородской области подверглись атаке ВСУ, по словам губернатора, речь идет о прилете боеприпаса и атаке БПЛА.

17:57. Некоторые союзники Киева начали обсуждать, как может завершиться конфликт на Украине, сообщает Bloomberg.

17:40. Еще три украинские ракеты сбиты силами ПВО в Курской области, сообщили власти.

17:03. Город-спутник Запорожской АЭС Энергодар остался без электро-, водоснабжения и связи из-за обстрела со стороны ВСУ, сообщил глава города Эдуард Сеновоз.

16:26. Бывший главком вооруженных сил Украины Валерий Залужный выступал против вторжения украинских войск на территорию Курской области, пишет Politico.

15:24. Взрывы произошли в Харькове на востоке Украины, сообщил глава военной администрации Харьковской области Олег Синегубов.

14:37. Силы ПВО сбили еще две ракеты ВСУ над Курской областью, сообщил губернатор Алексей Смирнов.

13:46. Катар не участвовал в милитаризации конфликта на Украине, заявили в МИДе арабской страны.

13:07. Очередной взрыв прогремел в городе Сумы на севере Украины, сообщило украинское издание «Общественное. Новости».

13:03. Помощь Украине со стороны США затруднена из-за истощения запасов вооружений на американских складах, сообщает телеканал CNN.

12:52. В случае ударов по российским городам последует ответ, «более мощное оружие стоит наготове», заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

12:46. Премьер-министр Индии Нарендра Моди хочет помочь, чем может, чтобы конфликт на Украине завершился, заявил глава индийского МИДа Субраманьям Джайшанкар.

12:29. Кремль не получал обращений от жителей занятого украинскими формированиями города Суджи Курской области, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Фотогалерея

Основные события СВО за сентябрь 2024 года

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13 сентября премьер-министр Великобритании Кир Стармер прибыл в США для проведения переговоров с американским президентом Джо Байденом по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, стороны не планируют обсуждать вопрос о разрешении Украине бить вглубь России западными дальнобойными ракетами Storm Shadow &lt;br> На фото: Кир Стармер (справа) и министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми в резиденции британского посла в Вашингтоне

13 сентября премьер-министр Великобритании Кир Стармер прибыл в США для проведения переговоров с американским президентом Джо Байденом по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, стороны не планируют обсуждать вопрос о разрешении Украине бить вглубь России западными дальнобойными ракетами Storm Shadow
На фото: Кир Стармер (справа) и министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми в резиденции британского посла в Вашингтоне

Фото: Stefan Rousseau / Pool Photo / AP

Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов заявил, что российские военные начали наступление в Кореневском районе Курской области. По его словам, 10 сентября, военнослужащие освободили 10 сел. Их названия он не привел &lt;br>На фото: работа расчета САУ 2С3 «Акация» по позициям ВСУ в Курской области

Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов заявил, что российские военные начали наступление в Кореневском районе Курской области. По его словам, 10 сентября, военнослужащие освободили 10 сел. Их названия он не привел
На фото: работа расчета САУ 2С3 «Акация» по позициям ВСУ в Курской области

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Ночью 10 сентября над девятью российскими регионами сбыло бито 144 БПЛА, отчиталось Минобороны. В подмосковном Раменском беспилотники попали в две многоэтажки, погибла женщина, восемь человек пострадали

Ночью 10 сентября над девятью российскими регионами сбыло бито 144 БПЛА, отчиталось Минобороны. В подмосковном Раменском беспилотники попали в две многоэтажки, погибла женщина, восемь человек пострадали

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

6 сентября министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что страна, совместно с Данией и Нидерландами, планирует передать Украине 77 танков Leopard 1A5 (на фото)

6 сентября министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что страна, совместно с Данией и Нидерландами, планирует передать Украине 77 танков Leopard 1A5 (на фото)

Фото: Nadja Wohlleben / Reuters

4 сентября глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что ВСУ нанесли удар по рынку «Сокол» в Донецке (на фото). В результате три человека погибли, пять пострадали

4 сентября глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что ВСУ нанесли удар по рынку «Сокол» в Донецке (на фото). В результате три человека погибли, пять пострадали

Фото: Коммерсантъ / Таисия Воронцова  /  купить фото

МАГАТЭ продолжит расширять поддержку Украины и займет «более активную позицию по защите статуса жизненно важной энергетической инфраструктуры» страны. Об этом заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским 3 сентября (на фото). 4 сентября делегация МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС

МАГАТЭ продолжит расширять поддержку Украины и займет «более активную позицию по защите статуса жизненно важной энергетической инфраструктуры» страны. Об этом заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским 3 сентября (на фото). 4 сентября делегация МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС

Фото: Reuters / Ukrainian Presidential Press Service

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба (на фото) подал в отставку. По данным Bloomberg, он займется укреплением отношений Киева с НАТО. Свои посты также должны покинуть еще целый ряд украинских чиновников. Среди них вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина и министр юстиции Денис Малюська. Ранее президент Украины Владимир Зеленский уволил замглавы своего офиса Ростислава Шурму

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба (на фото) подал в отставку. По данным Bloomberg, он займется укреплением отношений Киева с НАТО. Свои посты также должны покинуть еще целый ряд украинских чиновников. Среди них вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина и министр юстиции Денис Малюська. Ранее президент Украины Владимир Зеленский уволил замглавы своего офиса Ростислава Шурму

Фото: Brendan Smialowski / Pool / Reuters

4 сентября Минобороны РФ сообщило, что целью нанесенного накануне удара по Полтаве был 179-й объединенный учебно-тренировочный центр ВСУ, где под руководством иностранных инструкторов готовили специалистов для ВСУ, а также операторов дронов. Ранее президент Украины Зеленский заявлял, что в результате ракетного удара по Полтаве погиб 41 человек

4 сентября Минобороны РФ сообщило, что целью нанесенного накануне удара по Полтаве был 179-й объединенный учебно-тренировочный центр ВСУ, где под руководством иностранных инструкторов готовили специалистов для ВСУ, а также операторов дронов. Ранее президент Украины Зеленский заявлял, что в результате ракетного удара по Полтаве погиб 41 человек

Фото: Ukrainian Red Cross Society

По данным МЧС России на 3 сентября, более 10 тыс. жителей Курской области, включая свыше 2,7 тыс. детей, размещены в пунктах временного размещения в 31 регионе &lt;br>На фото: беженцы в одном из ПВР Ростовской области

По данным МЧС России на 3 сентября, более 10 тыс. жителей Курской области, включая свыше 2,7 тыс. детей, размещены в пунктах временного размещения в 31 регионе
На фото: беженцы в одном из ПВР Ростовской области

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

3 сентября агентство Reuters сообщило, что осенью США могут начать поставки Украине ракет большой дальности класса «воздух-земля» JASSM &lt;br>На фото: загрузка ракеты JASSM на авиабазе ВВС Майнот (Северная Дакота, США)

3 сентября агентство Reuters сообщило, что осенью США могут начать поставки Украине ракет большой дальности класса «воздух-земля» JASSM
На фото: загрузка ракеты JASSM на авиабазе ВВС Майнот (Северная Дакота, США)

Фото: Zachary Wright / DVIDS

3 сентября атакам БПЛА подверглось три населенных пункта Белгородской области. В селе Грузское Борисовского района дрон нанес удар по храму Святителя Николая (на фото)

3 сентября атакам БПЛА подверглось три населенных пункта Белгородской области. В селе Грузское Борисовского района дрон нанес удар по храму Святителя Николая (на фото)

Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова

2 сентября в результате ночного обстрела Белгорода был фактически полностью разрушен детский сад (на фото). Губернатор Вячеслав Гладков заявил, что школы города в районе Харьковской горы на неделю перейдут на дистанционное обучение, детские сады полностью закроют

2 сентября в результате ночного обстрела Белгорода был фактически полностью разрушен детский сад (на фото). Губернатор Вячеслав Гладков заявил, что школы города в районе Харьковской горы на неделю перейдут на дистанционное обучение, детские сады полностью закроют

Фото: Telegram-канал Валентина Демидова

В ночь на 1 сентября произошла одна из самых масштабных атак БПЛА на Россию с февраля 2022 года. Минобороны РФ отчиталось об уничтожении 158 БПЛА самолетного типа на территории 15 регионов. В частности, были атакованы Конаковская и Каширская ГРЭС, а также Московский НПЗ. Большую часть дронов нейтрализовали над Курской и Брянской областями &lt;br>На фото: последствия пожара на Московском НПЗ в Капотне после попадания БПЛА

В ночь на 1 сентября произошла одна из самых масштабных атак БПЛА на Россию с февраля 2022 года. Минобороны РФ отчиталось об уничтожении 158 БПЛА самолетного типа на территории 15 регионов. В частности, были атакованы Конаковская и Каширская ГРЭС, а также Московский НПЗ. Большую часть дронов нейтрализовали над Курской и Брянской областями
На фото: последствия пожара на Московском НПЗ в Капотне после попадания БПЛА

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

По данным губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, с утра 31 августа по утро 1 сентября ВСУ ударили по региону как минимум 121 боеприпасом и 29 беспилотниками. В результате атак пострадали 8 человек, разрушения получили 81 жилое помещение и 34 автомобиля &lt;br>На фото: поврежденный в результате обстрела многоквартирный дом в Шебекино

По данным губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, с утра 31 августа по утро 1 сентября ВСУ ударили по региону как минимум 121 боеприпасом и 29 беспилотниками. В результате атак пострадали 8 человек, разрушения получили 81 жилое помещение и 34 автомобиля
На фото: поврежденный в результате обстрела многоквартирный дом в Шебекино

Фото: @vvgladkov

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13 сентября премьер-министр Великобритании Кир Стармер прибыл в США для проведения переговоров с американским президентом Джо Байденом по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, стороны не планируют обсуждать вопрос о разрешении Украине бить вглубь России западными дальнобойными ракетами Storm Shadow
На фото: Кир Стармер (справа) и министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми в резиденции британского посла в Вашингтоне

Фото: Stefan Rousseau / Pool Photo / AP

Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов заявил, что российские военные начали наступление в Кореневском районе Курской области. По его словам, 10 сентября, военнослужащие освободили 10 сел. Их названия он не привел
На фото: работа расчета САУ 2С3 «Акация» по позициям ВСУ в Курской области

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Ночью 10 сентября над девятью российскими регионами сбыло бито 144 БПЛА, отчиталось Минобороны. В подмосковном Раменском беспилотники попали в две многоэтажки, погибла женщина, восемь человек пострадали

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

6 сентября министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что страна, совместно с Данией и Нидерландами, планирует передать Украине 77 танков Leopard 1A5 (на фото)

Фото: Nadja Wohlleben / Reuters

4 сентября глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что ВСУ нанесли удар по рынку «Сокол» в Донецке (на фото). В результате три человека погибли, пять пострадали

Фото: Коммерсантъ / Таисия Воронцова  /  купить фото

МАГАТЭ продолжит расширять поддержку Украины и займет «более активную позицию по защите статуса жизненно важной энергетической инфраструктуры» страны. Об этом заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским 3 сентября (на фото). 4 сентября делегация МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС

Фото: Reuters / Ukrainian Presidential Press Service

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба (на фото) подал в отставку. По данным Bloomberg, он займется укреплением отношений Киева с НАТО. Свои посты также должны покинуть еще целый ряд украинских чиновников. Среди них вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина и министр юстиции Денис Малюська. Ранее президент Украины Владимир Зеленский уволил замглавы своего офиса Ростислава Шурму

Фото: Brendan Smialowski / Pool / Reuters

4 сентября Минобороны РФ сообщило, что целью нанесенного накануне удара по Полтаве был 179-й объединенный учебно-тренировочный центр ВСУ, где под руководством иностранных инструкторов готовили специалистов для ВСУ, а также операторов дронов. Ранее президент Украины Зеленский заявлял, что в результате ракетного удара по Полтаве погиб 41 человек

Фото: Ukrainian Red Cross Society

По данным МЧС России на 3 сентября, более 10 тыс. жителей Курской области, включая свыше 2,7 тыс. детей, размещены в пунктах временного размещения в 31 регионе
На фото: беженцы в одном из ПВР Ростовской области

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

3 сентября агентство Reuters сообщило, что осенью США могут начать поставки Украине ракет большой дальности класса «воздух-земля» JASSM
На фото: загрузка ракеты JASSM на авиабазе ВВС Майнот (Северная Дакота, США)

Фото: Zachary Wright / DVIDS

3 сентября атакам БПЛА подверглось три населенных пункта Белгородской области. В селе Грузское Борисовского района дрон нанес удар по храму Святителя Николая (на фото)

Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова

2 сентября в результате ночного обстрела Белгорода был фактически полностью разрушен детский сад (на фото). Губернатор Вячеслав Гладков заявил, что школы города в районе Харьковской горы на неделю перейдут на дистанционное обучение, детские сады полностью закроют

Фото: Telegram-канал Валентина Демидова

В ночь на 1 сентября произошла одна из самых масштабных атак БПЛА на Россию с февраля 2022 года. Минобороны РФ отчиталось об уничтожении 158 БПЛА самолетного типа на территории 15 регионов. В частности, были атакованы Конаковская и Каширская ГРЭС, а также Московский НПЗ. Большую часть дронов нейтрализовали над Курской и Брянской областями
На фото: последствия пожара на Московском НПЗ в Капотне после попадания БПЛА

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

По данным губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, с утра 31 августа по утро 1 сентября ВСУ ударили по региону как минимум 121 боеприпасом и 29 беспилотниками. В результате атак пострадали 8 человек, разрушения получили 81 жилое помещение и 34 автомобиля
На фото: поврежденный в результате обстрела многоквартирный дом в Шебекино

Фото: @vvgladkov

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12:20. Численность ВС России увеличена из-за угроз для страны и чрезвычайно враждебной обстановки на Западе, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

11:57. Почти тысяча населенных пунктов на Украине полностью или частично остаются без света, сообщили в национальной энергетической компании «Укрэнерго».

11:55. Марта Кос с 1 ноября станет еврокомиссаром, ответственным за расширение ЕС и восстановление Украины, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

11:10. Взрыв был слышен в городе Сумы на севере Украины, сообщило издание «Общественное. Новости».

11:03. ЕС с начала спецоперации оказал Украине помощь на €118 млрд, в том числе предоставил €43,5 млрд на военные нужды, заявил замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

10:51. ЕС с ноября 2022 года обучил 60 тыс. военнослужащих ВСУ на территории сообщества, намерен обучить еще 15 тыс. до конца зимы, рассказали в Еврокомиссии.

10:39. ЕС направил €1,4 млрд прибыли от замороженных активов России на закупку оружия для Украины, сообщили в Еврокомиссии.

10:18. Взрывы произошли в Херсоне, сообщило украинское издание «Общественное».

10:18. Украинская ракета уничтожена утром в небе Курской области, сообщил губернатор Алексей Смирнов.

9:54. ФСБ России ликвидировала агента военной разведки Украины, готовившего подрыв автомобиля одного из руководителей оборонного предприятия в Свердловской области, сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

9:37. Россия приняла к сведению слова канцлера Германии Олафа Шольца о необходимости переговоров по Украине, но конкретных предложений не получала, заявил российский посол в ФРГ Сергей Нечаев.

8:51. Более 281 тыс. потребителей остались без электроэнергии в городе Сумы на Украине, сообщили на предприятии «Сумоблэнерго».

7:57. Семь человек, пострадавших в результате утренней атаки вооруженных сил Украины на Белгород и Белгородский район в понедельник, остаются в больницах, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

7:50. В городском совете украинских Сум утверждают, что все объекты городского водоканала обесточены после авиаударов.

7:49. 15 украинских беспилотников уничтожили за ночь над Брянской областью, еще один — над Курской, сообщило Минобороны.

Что происходило после ввода войск России на Украину. День 936-й

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