Что происходило после ввода войск России на Украину. День 937-й
Новости, карты и заявления 17 сентября
ЕС направил €1,4 млрд прибыли от замороженных активов России на закупку оружия для Украины, сообщили в Еврокомиссии. Численность ВС России увеличена из-за угроз для страны и чрезвычайно враждебной обстановки на Западе, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В случае ударов по российским городам последует ответ, «более мощное оружие стоит наготове», заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Как развивались события — в онлайн-трансляции «Ъ».
22:13. В Запорожье произошли взрывы, сообщает украинское издание «Страна».
20:57. Депутат Госдумы Михаил Делягин обратился к министру обороны Андрею Белоусову с просьбой урегулировать вопрос с выплатами для российских военнослужащих, раненных в боях в Курской области.
20:30. «В Шебекинском городском округе в районе села Муром FPV-дрон атаковал движущийся по дороге легковой автомобиль. Ранены два мирных жителя»,— сообщил Гладков.
20:22. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в интервью газете Times, что разрешение Киеву на нанесение ударов дальнобойными ракетами вглубь России не станет красной чертой, влекущей за собой эскалацию.
19:49. Президент Украины Владимир Зеленский разговаривал на повышенных тонах с министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским, находившимся в Киеве с визитом с 13 по 15 сентября, сообщил портал Onet. Как утверждается, повышенный тон задал Зеленский, обвинив Варшаву в отсутствии поддержки усилий Киева по вступлению в ЕС и недостаточной военной помощи.
19:48. Лукашенко заявил, что по договоренности с Киевом Минск не «подсвечивает» в СМИ информацию о прилетах беспилотников в Белоруссию — «и российских, и украинских». Он добавил, что один из дронов обнаружили под Бобруйском, сообщает БЕЛТА.
19:39. Украинское издание «Страна» сообщает о взрывах в Херсоне.
19:12. Два сенатора и более десяти членов Палаты представителей в письме к президенту США Джо Байдена и членам правительства потребовали ввести санкции на импорт российского гелия. Тем самым, указывается в письме, законодатели хотят ограничить стремление России войти в тройку лидеров на мировом рынке гелия.
18:06. Села Новое и Новая Таволжанка Белгородской области подверглись атаке ВСУ, по словам губернатора, речь идет о прилете боеприпаса и атаке БПЛА.
17:57. Некоторые союзники Киева начали обсуждать, как может завершиться конфликт на Украине, сообщает Bloomberg.
17:40. Еще три украинские ракеты сбиты силами ПВО в Курской области, сообщили власти.
17:03. Город-спутник Запорожской АЭС Энергодар остался без электро-, водоснабжения и связи из-за обстрела со стороны ВСУ, сообщил глава города Эдуард Сеновоз.
16:26. Бывший главком вооруженных сил Украины Валерий Залужный выступал против вторжения украинских войск на территорию Курской области, пишет Politico.
15:24. Взрывы произошли в Харькове на востоке Украины, сообщил глава военной администрации Харьковской области Олег Синегубов.
14:37. Силы ПВО сбили еще две ракеты ВСУ над Курской областью, сообщил губернатор Алексей Смирнов.
13:46. Катар не участвовал в милитаризации конфликта на Украине, заявили в МИДе арабской страны.
13:07. Очередной взрыв прогремел в городе Сумы на севере Украины, сообщило украинское издание «Общественное. Новости».
13:03. Помощь Украине со стороны США затруднена из-за истощения запасов вооружений на американских складах, сообщает телеканал CNN.
12:52. В случае ударов по российским городам последует ответ, «более мощное оружие стоит наготове», заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
12:46. Премьер-министр Индии Нарендра Моди хочет помочь, чем может, чтобы конфликт на Украине завершился, заявил глава индийского МИДа Субраманьям Джайшанкар.
12:29. Кремль не получал обращений от жителей занятого украинскими формированиями города Суджи Курской области, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Основные события СВО за сентябрь 2024 года
12:20. Численность ВС России увеличена из-за угроз для страны и чрезвычайно враждебной обстановки на Западе, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
11:57. Почти тысяча населенных пунктов на Украине полностью или частично остаются без света, сообщили в национальной энергетической компании «Укрэнерго».
11:55. Марта Кос с 1 ноября станет еврокомиссаром, ответственным за расширение ЕС и восстановление Украины, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
11:10. Взрыв был слышен в городе Сумы на севере Украины, сообщило издание «Общественное. Новости».
11:03. ЕС с начала спецоперации оказал Украине помощь на €118 млрд, в том числе предоставил €43,5 млрд на военные нужды, заявил замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис.
10:51. ЕС с ноября 2022 года обучил 60 тыс. военнослужащих ВСУ на территории сообщества, намерен обучить еще 15 тыс. до конца зимы, рассказали в Еврокомиссии.
10:39. ЕС направил €1,4 млрд прибыли от замороженных активов России на закупку оружия для Украины, сообщили в Еврокомиссии.
10:18. Взрывы произошли в Херсоне, сообщило украинское издание «Общественное».
10:18. Украинская ракета уничтожена утром в небе Курской области, сообщил губернатор Алексей Смирнов.
9:54. ФСБ России ликвидировала агента военной разведки Украины, готовившего подрыв автомобиля одного из руководителей оборонного предприятия в Свердловской области, сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.
9:37. Россия приняла к сведению слова канцлера Германии Олафа Шольца о необходимости переговоров по Украине, но конкретных предложений не получала, заявил российский посол в ФРГ Сергей Нечаев.
8:51. Более 281 тыс. потребителей остались без электроэнергии в городе Сумы на Украине, сообщили на предприятии «Сумоблэнерго».
7:57. Семь человек, пострадавших в результате утренней атаки вооруженных сил Украины на Белгород и Белгородский район в понедельник, остаются в больницах, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
7:50. В городском совете украинских Сум утверждают, что все объекты городского водоканала обесточены после авиаударов.
7:49. 15 украинских беспилотников уничтожили за ночь над Брянской областью, еще один — над Курской, сообщило Минобороны.