Солнцевский судья решал за Верховный

Высшая квалификационная коллегия судей России (ВККС) дала согласие на возбуждение уголовного дела в отношении председателя Солнцевского райсуда столицы Артема Матеты. По версии следствия, совместно с тремя сообщниками он смог выманить у магнитогорского бизнесмена Евгения Курко 24,8 млн руб. и €700 тыс. и планировал получить еще $80 тыс. За эти деньги бизнесмену обещали обеспечить вынесение решений в его пользу в Верховном и арбитражных судах, а также добиться прекращения уголовного дела.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

ВККС России смогла с третьей попытки рассмотреть представление главы СКР Александра Бастрыкина о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении Артема Матеты (сына известного композитора-песенника Игоря Матеты), подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК) и покушении на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ). В июле этого года судья вначале слег в больницу с гипертоническим кризом, а затем — с проблемами с психикой. Приехавшие на заседание ВККС адвокаты Андрей Аверин и Алексей Сульженко вновь просили перенести слушание, предъявив справку о том, что 16 сентября их клиент вновь был госпитализирован — на этот в больницу управделами президента — с гипертонией. Однако теперь коллегия сочла неявку неуважительной.

Тогда адвокат Аверин попросил отложить заседание по другой причине. Назвав материалы следствия «неполными и недостоверными», он ходатайствовал об истребовании из ГСУ СКР целого ряда документов. В частности, протокола осмотра места происшествия от 14 июня 2024 года в жилом помещении по адресу 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 2.

Там, в башне ОКО «Москва-Сити», в одной из комнат апарт-отеля Diamond Apartments и был задержан господин Матета при получении от магнитогорского бизнесмена Евгения Курко денежной «куклы», имитирующей $80 тыс.

Защитники господина Матеты отметили, что в тот день он написал свои замечания на протокол, пояснил, как деньги оказались в комнате, и заявил, что не имеет к ним отношения. Однако к материалам в ВККС этот документ не приобщили, указали адвокаты. По их словам, в тот же день, 14 июня, с трех до шести утра шестеро сотрудников судебного департамента при ВС РФ на основании протокола о проведении следственных действий проникли в кабинет председателя Солнцевского суда Москвы и его помощника, сломав дверь и удалив записи с камер наблюдения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Адвокат Андрей Аверин

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Адвокат Андрей Аверин

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Господин Аверин ходатайствовал об истребовании документов, на основании которых были проведены неотложные следственные действия в ночное время, их результаты, а также определение Мосгорсуда, который 20 мая 2024 года их санкционировал.

Однако ВККС сочла представленные следствием материалы достаточными. После чего представитель СКР Сергей Новожилов наконец изложил версию следствия.

Из нее следовало, что не позднее 1 августа 2020 года господин Матета, действуя «из корыстных побуждений», вступил в преступный сговор с господами Бекасовым, Наумовой и Юмагужиным с целью хищения денежных средств предпринимателя Евгения Курко в особо крупном размере «путем его обмана».

По данным СМИ, в 2018 году бизнесмен из Магнитогорска, а также его бывший бизнес-партнер Иван Медведев, которые были дистрибуторами химических реагентов украинской компании «Технохимреагент», стали фигурантами уголовного дела. Их обвинили в хищении у организации более 400 млн руб., а также попытке хищения еще свыше 50 млн руб. Следствие также пришло к выводу, что бизнесмены сами начали изготавливать реагент и продавать под чужим товарным знаком.

Предпринимателям вменили в вину несколько эпизодов мошенничества, покушение на мошенничество, а также незаконное использование чужого товарного знака и уклонение от уплаты налогов (ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 30, ст. 159, ст. 180 и ч. 2 ст. 199 УК РФ).

Сам господин Курко заявлял, что дело в отношении него возбудили, чтобы убрать с рынка химических реагентов и завладеть заводом, построенным на его деньги. Он инициировал судебные тяжбы, в ходе которых пытался добиться признания его правообладателем товарных знаков, однако проиграл почти все суды, которые в том числе установили фиктивное и контрафактное производство химреагента в инкриминируемый следствием период.

СКР выяснил, что с августа 2020 года по 9 сентября 2024 года господин Матета и его соучастники убедили господина Курко в том, что с помощью своих связей могут добиться в Верховном суде России отмены одного из важных для бизнесмена решений Арбитражного суда Республики Башкортостан, а также прекращения следственными органами Челябинской области уголовного дела в его отношении.

«В действительности указанные лица не намеревались совершать каких-либо действий в пользу Курко и, не имея возможности повлиять на решение Верховного суда и иных правоохранительных органов, решили обратить полученные денежные средства в свою пользу»,— сообщил представитель СКР Сергей Новожилов.

Он рассказал, что с 9 по 10 сентября 2020 года в Москве господин Курко передал господину Матете 24,8 млн руб. за вынесение Верховным судом необходимого ему решения, а 17 ноября 2020 года в Красногорске — еще €700 тыс. за помощь в прекращении его уголовного дела. Однако ни первого, ни второго не случилось — в 2022 году дело господин Курко и его партнера передали в суд.

Тем не менее весной 2024 года господин Матета вновь взялся помочь предпринимателю, на этот раз пообещав за $80 тыс. оказать содействие в принятии Арбитражным судом Московской области другого решения в пользу господина Курко по одному из гражданских дел. Поняв, что его вновь хотят обмануть, господин Курко обратился с заявлением в ФСБ. 14 июня при получении от него денежной «куклы», имитирующей $60 тыс. и 1,9 млн руб., в которой лишь 100 тыс. руб. были настоящими, господина Матету и задержали. Этот эпизод СКР квалифицировал как покушение по мошенничество, указав, что преступный умысел господин Матета не смог довести до конца «по независящим от него причинам».

Впрочем, оперативники вынуждены были его отпустить, так как судьи являются лицами с особым правовым статусом. Предполагаемые подельники господина Матеты были задержаны и арестованы несколькими днями ранее.

Изложенные представителем СКР доводы защитники господина Матеты назвали несостоятельными и просили в даче согласия на возбуждение дела отказать.

По их мнению, господин Курко является «недобросовестным человеком», которого «самого уже судят». Защита полагает, что взявшиеся помочь господину Курко фигуранты лишь «прикрывались» именем судьи и доказательств того, что тот был замешен в афере, кроме слов потерпевшего, не имеется. Адвокат Сульженко заметил, что в своих показаниях предполагаемые сообщники судьи не сообщали о причастности господина Матеты «к событиям 2020 и тем более 2024 года». На руках последнего также не нашли состава, которым были помечены купюры, добавил юрист.

Он и его коллега утверждали, что оперативно-разыскные мероприятия в отношении судьи были проведены с грубыми нарушениями и являлись провокацией. «У меня возникает вопрос, как Мосгорсуд мог вынести постановление о проведении следственных действий 20 мая, если Курко обратился с заявлением в ФСБ только 24 мая?» — недоумевал адвокат Аверин. А господин Сульженко обратил внимание на то, что поданное Евгением Курко заявление носило предположительный характер. В оглашенном по настоянию адвокатов документе господин Курко действительно просил проверить информацию о вымогательстве у него господином Матетой денег. При этом в заявлении речь шла почему-то не о $80 тыс., а об $1 млн. Деньги, как сообщал господин Курко, судья вымогал у него вновь за помощь в прекращении его уголовного дела.

Выслушав доводы сторон, ВККС представление СКР удовлетворила. Адвокаты господина Матеты сообщили “Ъ”, что обжалуют принятое решение в Верховном суде России. Если оно устоит, решение об избрании меры пресечения господину Матете также будет приниматься с согласия квалифколлегии.

Мария Локотецкая