С повышенной сточностью

Верховный суд РФ (ВС) решит, что считать загрязнением воды сверх нормативов и какие организации должны за это доплачивать. Сброс сточных вод компаниями, чей вид деятельности отнесен к более вредным, облагается повышенным платежом. Вопрос о том, должен ли такой вид деятельности быть при этом для организации основным, возник в споре муниципального предприятия (МУП) с местной гимназией. Образовательное учреждение занимается также питанием школьников и стиркой текстильных изделий, что, по мнению МУПа, загрязняет близлежащую реку в степени, требующей повышенной оплаты. Арбитражные суды встали на сторону гимназии, но по жалобе МУПа дело передали в экономколлегию ВС. Решение может оказаться важным для многих бюджетных учреждений, включая детские сады и больницы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

ВС разберется, обязан ли потребитель коммунальных услуг платить больше за сброс сточных вод, если наряду с основной деятельностью он занимается той, которая имеет более негативное влияние на окружающую среду. Спор развернулся между Дзержинским МУП «Энерго-коммунальное производственное объединение» и городской гимназией №4, которой предприятие по договорам оказывает услуги по отпуску питьевой воды и отведению бытовых стоков. Гимназия не только проводит учебные занятия, но и самостоятельно организует питание для школьников, занимается стиркой текстиля (по всей видимости, школьных скатертей, салфеток, штор).

Эти виды деятельности предполагают более высокую концентрацию загрязняющих веществ в составе сточных вод, поэтому требуют доплаты за вред экологии сверх установленных нормативов, счел МУП. Помимо этого, у предприятия возникли претензии и по платежам за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения. В итоге МУП подал иск о взыскании дополнительных платежей с гимназии за вред экологии сразу за три года на сумму 1,75 млн руб.

Отмывание питания

Наибольший интерес представляет платеж за сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод сверх норматива. Обычно компенсация определяется по пробам сточных вод, но предусмотрен и упрощенный порядок. Так, ресурсоснабжающая организация в обоснование иска сослалась на п. 203 правил холодного водоснабжения и водоотведения (ХВВ), утвержденных правительством РФ 29 июля 2013 года. Там говорится, что превышение норматива предполагается, если хозяйственная деятельность потребителя является заведомо опасной в связи с концентрацией веществ, «потенциально превышающих установленные нормативы».

В перечне видов такой деятельности числятся в том числе услуги общественного питания, стирка (химчистка) текстильных и меховых изделий. Поскольку гимназия занимается этим тоже, то должна доплатить, счел МУП.

Но арбитражные суды критически оценили эти доводы. По Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД), «производство готовых пищевых продуктов и блюд» является самостоятельным видом деятельности, то же касается стирки и химчистки. Но основной вид деятельности гимназии по ЕГРЮЛ — среднее общее образование, а другие услуги не учитываются, так как осуществлялись учреждением без цели «реализации неопределенному кругу лиц» и «направленности на получение коммерческого результата», решили суды. Тем более что гимназия по закону обязана организовать питание обучающихся, а истец, в свою очередь, не привел доказательств и документов о том, как именно это происходит, и не объяснил, почему применил упрощенный порядок вместо отбора сточных вод и непосредственной проверки концентрации вредных веществ. В связи с этим иск был отклонен в трех инстанциях.

Предприятие обратилось в ВС, настаивая, что вправе посчитать размер платы за негативное влияние на экологию по упрощенному порядку и со ссылкой на п. 203 правил ХВВ. По мнению МУПа, важно, какой деятельностью потребитель коммунальной услуги занимается фактически, при этом она может не совпадать с видом услуг, указанных в учредительных документах или ЕГРЮЛ. ВС счел доводы МУПа заслуживающими внимания и передал дело на рассмотрение экономколлегии, заседание назначено на 14 октября.

Стирка, готовка, ОКВЭД

«Споры по поводу платы за негативное воздействие на окружающую среду, особенно сверх нормативов, возникают часто. Это связано с различными интерпретациями положений законодательства и с изменениями в практике контроля за соблюдением экологических норм»,— рассказывает управляющий партнер Zharov Group Евгений Жаров. Тем не менее единого подхода в судебной практике нет, решения зависят «от конкретных обстоятельств, включая характер деятельности, наличие лицензий и разрешений, а также фактическое воздействие на окружающую среду», добавляет господин Жаров.

Управляющий партнер Briefcase Law Office Евгений Крюков замечает, что список видов деятельности в п. 203 правил «огромен и действительно не имеет ограничений в части присвоенного ОКВЭД». Причем «сама норма предполагает ее применение даже к лицам, не зарегистрированным в качестве юрлиц или ИП, а просто осуществляющим фактическое использование систем», указывает он. «Фактическая деятельность имеет значение для расчета платы, поскольку именно она определяет реальное воздействие на окружающую среду»,— подтверждает господин Жаров.

Тем не менее, на взгляд Евгения Крюкова, доводы гимназии о вторичности этих видов деятельности «выглядят более убедительно», так как иная трактовка приведет к тому, что все лица, хоть в какой-то мере занимающиеся приготовлением пищи и стиркой, автоматически станут обязаны платить за сброс сточных вод в повышенном объеме.

Господин Жаров соглашается, что позиция образовательного учреждения «опирается на четкие критерии определения видов деятельности и их соответствие лицензированию».

Глава направления правового сопровождения споров в сфере ЖКХ «Яковлев и партнеры» Сергей Сергеев считает, что для решения вопроса о платеже сверх норматива за сброс сточных вод суд должен был исследовать, каким образом осуществляется организация питания в гимназии: производятся ли в пищеблоке из продуктов питания готовые блюда, осуществляется ли мойка посуды после приема пищи обучающимися. Но в любом случае рассчитать плату за сброс сточных вод можно только с мая 2023 года. Именно тогда в Дзержинском были установлены нормативы, говорит юрист.

Если ВС разрешит считать доказательством превышения норматива загрязняющих веществ в сточных водах лишь факт ведения дополнительной деятельности, которая входит в перечень п. 203 правил, это может создать опасный прецедент, предупреждают юристы. «И без того обширный список из правил ХВВ станет совсем размытым, без каких-либо адекватных границ применения»,— опасается Евгений Крюков. Поддержка позиции МУПа может дать основания предъявить аналогичные требования к другим бюджетным учреждениям, где тоже кормят своих подопечных, включая школы, детские сады и больницы, добавляет господин Жаров, а для таких организаций «это может вызвать значительные финансовые трудности».

Ян Назаренко, Анна Занина