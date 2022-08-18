Осторожно, тариф отправляется

ОАО РЖД решило резко ускорить работу над новой тарифной системой: вместо 2026 года монополия планирует ввести ее уже в конце 2023 года. С начала 2023 года ОАО РЖД хочет ввести также новый способ индексации грузовых тарифов — на базе индекса ценового паритета. Раньше монополия предлагала просто перейти с потребительской инфляции на промышленную. При этом ОАО РЖД против выделения в тарифе различных составляющих и статей затрат, что, по мнению экспертов, не способствует прозрачности ценообразования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран ОАО РЖД предлагает ускорить реформу железнодорожных тарифов

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ ОАО РЖД предлагает ускорить реформу железнодорожных тарифов

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

ОАО РЖД в рамках обсуждения нового тарифного прейскуранта 10–01 (основной тарифный документ железных дорог) предлагает уже с 1 января 2023 года перейти на новую модель индексации грузовых тарифов. Предложение оценить целесообразность такого перехода содержится в письме заместителя гендиректора ОАО РЖД Алексея Шило в Совет потребителей монополии от 11 августа (есть у “Ъ”).

Источник, знакомый с ситуацией, пояснил “Ъ”, что в основе новой модели должен лежать индекс ценового паритета. В ОАО РЖД не пояснили, о каком индексе идет речь. Один из собеседников “Ъ” предполагает, что речь идет о дифференциации тарифов в зависимости от востребованности направлений. Ранее монополия настаивала на учете в тарифной формуле индекса ценового давления (см. “Ъ” от 13,14 и 30 сентября 2021 года), что предполагает изменение в формуле индексации тарифа потребительской инфляции на промышленную. Тогда это означало увеличение тарифных поступлений ОАО РЖД примерно на 30 млрд руб. в год в 2022–2024 годах.

В письме говорится, что «предлагается закрепить сроки выполнения мероприятий, связанных с донастройкой тарифной системы и переходом на новый прейскурант, в течение 2022–2023 годов». Это означает, рассказали два собеседника “Ъ”, что ОАО РЖД хочет ввести новую модель тарифов в тестовом режиме осенью 2023 года, а в постоянном — в декабре 2023 года вместо предусмотренного планом-графиком 1 января 2026 года. Также ОАО РЖД говорит о необходимости включения мероприятий по модификации тарифной системы в сфере пассажирских перевозок — эту новую модель, поясняет собеседник “Ъ”, предлагается ввести одновременно с грузовой.

При этом монополия традиционно выступила против выделения в тарифе составляющих — инфраструктурной и локомотивной, «поскольку тариф является отражением существующей в настоящее время технологии перевозочного процесса». Дискуссия о выделении этих составляющих для повышения прозрачности тарифообразования и четкого разнесения затрат идет давно, ОАО РЖД выступало против этого еще при обсуждении целевой модели рынка (ЦМР), от которой потом отказались.

Источник “Ъ” в отрасли отмечает, что пересмотр прейскуранта не имеет никакого отношения к уровню индексации тарифов, который установлен на уровне среднеарифметического ИПЦ за четыре года минус 0,1%. Он уточняет, что с 1 июня тарифы уже увеличились на 11%, что существенно превышает закрепленный в программных документах уровень, а изменение тарифной формулы приведет к новому росту затрат грузоотправителей, и так находящихся в сложной экономической ситуации. Все тарифные решения должны приниматься при обсуждении с профильными ведомствами и участниками рынка, подчеркивает собеседник “Ъ”.

Эксперт института экономики и регулирования инфраструктурных отраслей ВШЭ Фарид Хусаинов говорит, что готовность ОАО РЖД к сильному сдвигу вперед сроков работы над тарифной моделью свидетельствует о высокой готовности самого документа. При этом господин Хусаинов считает негативным желание монополии отказаться от выделения тарифных составляющих и разных элементов затрат. С одной стороны, поясняет эксперт, без выделения ОАО РЖД может «легче маневрировать ресурсами». Но прозрачность важна, подчеркивает он, «даже не потому, что структуру расходов смогут видеть грузоотправители, а потому, что сам факт такого разделения позволит регуляторам оценить наличие зон неэффективности, требующих вмешательства».

Сама монополия тоже должна знать о неэффективных элементах, добавляет господин Хусаинов, для понимания направлений оптимизации. В консолидированном показателе «легко скрыть нерентабельность каких-то видов деятельности, а это уничтожает стимулы к повышению эффективности», подчеркивает эксперт: «Это не значит, что нерентабельных видов деятельности не должно быть — в любой компании есть рентабельные, а есть субсидируемые элементы деятельности, но последние должны быть видны и понятны».

Глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров полагает, что причиной спешки со стороны ОАО РЖД может быть в том числе «головокружение от успехов» после успешно согласованного беспрецедентного роста тарифов на 11% в этом году. Эксперт сомневается, что модель реалистично «должным образом обсудить и доработать» в такие сжатые сроки. Между тем, отмечает господин Бурмистров, правительство уже дало поручения об обеспечении загрузки предприятий железнодорожного машиностроения, ускоренном строительстве инфраструктуры на Восточном полигоне и поддержании пути в нормативном состоянии, а «при такой постановке вопроса целью новой тарифной модели может быть только увеличение доходов ОАО РЖД».

Наталья Скорлыгина