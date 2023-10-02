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Коммерсантъ FM
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РЖД предлагают индексацию грузотарифов, исходя из промышленной инфляции

Гендиректор РЖД Олег Белозеров предлагает индексировать грузовые тарифы в зависимости от промышленной инфляции, а не потребительской, как сейчас. Он уточнил, что индекс «нужно проработать и обсудить на всех уровнях», чтобы «была определенная форма консенсуса».

«Кроме того, нужно донастроить тарифную систему. Так что это произойдет не раньше 1 января 2025 года, возможно даже 1 января 2026 года»,— сказал господин Белозеров в интервью «РИА Новости» о вероятных сроках введения таких тарифов. Он отметил, что все изменения «должны быть понятны, чтобы к ним заблаговременно можно было подготовиться».

По его словам, если разница между промышленной, производственной и потребительской инфляцией незначительная, то можно соглашаться с прежней формулой. Но если по отдельным направлениям «начинаются резкие отклонения», то надо «оставаться в паритете», пояснил он. «Мы исходя из этого как раз и предлагаем индекс ценового паритета, который эту ситуацию сбалансирует»,— добавил Олег Белозеров.

Грузотарифы РЖД с 2019 года индексируются по принципу потребительская инфляция минус 0,1 процентного пункта. При этом РЖД еще в 2018 году предлагали перейти на индексацию по промышленной, а не потребительской инфляции. Как узнал «Ъ», грузовые тарифы ОАО РЖД в 2024 году готовятся проиндексировать на 10,75%. В эту цифру вошли два дополнительных процента целевой надбавки на капремонт инфраструктуры и новый тип надбавки — на транспортную безопасность.

Подробности — в материале «Ъ» «Железная дорога возьмет десятину».

Лаура Кеффер

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