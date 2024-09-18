Драка с боксером дошла до кассации

В кассационный суд в Краснодаре поступили жалобы защиты на арест двух фигурантов резонансного дела о драке в Феодосии, в ходе которой серьезно пострадал чемпион России и Европы по боксу Дмитрий Двали. Ранее Верховный суд Крыма отменил решение об их помещении в СИЗО, однако позже обвиняемых вновь отправили под стражу. Адвокаты не согласны ни с квалификацией инкриминируемого их подзащитным деяния — покушение на убийство, ни с самой версией следствия о том, что спортсмен поплатился за то, что заступился за молодого человека, которого избивала группа хулиганов.

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Фото: Елена Никитченко, Коммерсантъ Дмитрий Двали

Фото: Елена Никитченко, Коммерсантъ

В Четвертый кассационный суд общей юрисдикции (находится в Краснодаре) поступили жалобы защиты Артема Маркосяна и Эдема Бабиченко, фигурантов уголовного дела о покушении на убийство, потерпевшим по которому проходит боксер Дмитрий Двали. Адвокаты требуют отменить судебные решения об аресте подзащитных.

Драка на набережной в Феодосии, из-за которой было возбуждено уголовное дело, как ранее сообщал “Ъ”, произошла утром 28 июля. Позже тренер Дмитрия Двали Иван Щелок рассказывал СМИ, что в это время спортсмен возвращался с пробежки со своим другом. На набережной, по словам тренера, они увидели, как толпа избивает подростка, и решили заступиться за него. В драке боксер получил серьезную травму глаза. 6 августа сам господин Двали уточнил, что толпа избивала мужчину в возрасте около 25 лет, а затем сообщил о том, что ему была успешно сделана операция: врачам удалось сохранить глаз. На восстановление, по прогнозам медиков, уйдет не менее двух месяцев, сам спортсмен говорил о завершении карьеры.

Изначально следствие квалифицировало действия участников потасовки как хулиганство (ч. 2 ст. 213 УК РФ), тогда же прошли первые задержания. Однако после вмешательства главы СКР Александра Бастрыкина дело было переквалифицировано, и фигурантам инкриминировали более тяжкое покушение на убийство (ч. 3 ст. 30 и ч. 1. ст. 105 УК РФ). По делу проходят девять обвиняемых.

Адвокат Валерий Мангупли, представляющий интересы Артема Маркосяна, рассказал “Ъ”, что дата слушаний в кассационном суде пока не назначена, но до 28 сентября должны пройти заседания по продлению сроков арестов фигурантов. До этого момента все они останутся в СИЗО-1 Симферополя.

По словам защитника, на данный момент следствие официально не установило личность молодого человека, за которого якобы заступился Дмитрий Двали. Между тем у самих адвокатов и их подзащитных другая версия произошедшего 28 июля на набережной, которую они излагали и в Феодосийском городском суде, избиравшем меру пресечения обвиняемым, и в апелляционной инстанции Верховного суда Крыма. Адвокаты настаивают, что инициаторами драки на набережной были сам боксер и его друг. Конфликт произошел возле бара «Аркадия», в котором молодые люди якобы провели всю ночь вплоть до закрытия заведения. Свидетель по делу рассказал, что боксер и его друг заказали бутылку рома, шампанское и шоты. На выходе из заведения около шести часов утра 28 июля, по версии защиты, спутник боксера Евгений ввязался в конфликт, после чего в нем поучаствовал и сам Дмитрий Двали. Прежде чем боксера ударили, он якобы нанес легкие телесные повреждения трем фигурантам дела.

Валерий Мангупли сообщил, что в апелляционной жалобе просил вернуть подзащитному ранее избранную меру пресечения в виде домашнего ареста. Ее господину Маркосяну назначили после того, как они вместе с Эдемом Бабиченко лично пришли в региональное управление Следственного комитета и сообщили, что участвовали в драке. Однако после переквалификации обвинения на покушение на убийство фигурантов отправили в СИЗО, 13 августа Верховный суд Крыма отменил постановление Феодосийского горсуда об аресте господ Маркосяна и Бабиченко и направил дело на новое рассмотрение. 21 августа суд снова отправил двух фигурантов в СИЗО. После этого защита и обратилась в кассационную инстанцию. Господин Мангупли выразил надежду, что суд вынесет решение, не принимая во внимание общественный резонанс, который получило уголовное дело. Отметим, что жалобы защиты остальных семи фигурантов дела Верховный суд Крыма отклонил.

Валерий Мангупли также рассказал, что травму глаза боксер получил от удара неким предметом. Кто и чем именно ударил спортсмена, следствие пока устанавливает.

Господин Мангупли считает обвинение в покушении на убийство безосновательным и намерен добиваться его обратной переквалификации. По его мнению, нанесший боксеру тяжкие телесные повреждения должен отвечать по соответствующей 111-й статье УК, а остальные фигуранты дела — по 213-й статье о хулиганстве.

Связаться с представляющей интересы Дмитрия Двали адвокатом Аллой Салиховой “Ъ” не удалось: на судебных заседаниях, где решался вопрос о мере пресечения, она не появлялась.

Полина Мотызлевская