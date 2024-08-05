За боксера по всей строгости

Девяти участникам массовой драки в Крыму, во время которой был жестоко избит чемпион России и Европы по боксу Дмитрий Двали, предъявили обвинение в покушении на убийство. Сначала им инкриминировали хулиганство, однако после вмешательства главы Следственного комитета РФ (СКР) Александра Бастрыкина квалификация преступления была ужесточена. Молодой спортсмен, заступившийся с товарищем за подростка, избиваемого агрессивной компанией, получил серьезные травмы глаза, которые, скорее всего, поставили крест на его дальнейшей профессиональной карьере.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Двали (справа)

Фото: Пелагия Тихонова / Агентство «Москва» Дмитрий Двали (справа)

Фото: Пелагия Тихонова / Агентство «Москва»

Инцидент, напомним, произошел 28 июля в крымской Феодосии, куда российский боксер Дмитрий Двали (многократный чемпион в легком весе, член сборной страны) прибыл накануне на мастер-класс. Ранним утром он и его товарищ Евгений во время пробежки увидели, как на городской набережной толпа молодых парней избивает лежащего на земле подростка. Сначала приятель, а потом и сам спортсмен попытались остановить драку, но агрессивная компания переключилась на них. В итоге профессиональному спортсмену разбили лицо и повредили глаз, а его другу сломали руку. Пострадавших экстренно направили на лечение в Москву. Медики диагностировали у 23-летнего боксера перелом носа и орбитальной кости черепа и ряд других повреждений. Теперь его ожидает несколько сложных операций.

После драки Дмитрий Двали заявил в соцсетях, что травмированный глаз не видит, и его спортивная карьера, вероятно, закончена. Он также сообщил журналистам, что его обидчиков отпустили под подписку о невыезде.

Сначала задержанных обвинили в хулиганстве, однако после личного вмешательства главы СКР Александра Бастрыкина дело переквалифицировали на более тяжкий состав преступления. «Девяти жителям Феодосийского городского округа предъявлены обвинения в покушении на убийство лица, связанного с выполнением им общественного долга, совершенном группой лиц из хулиганских побуждений... Все участники массовой драки установлены, задержаны и находятся в следственном изоляторе»,— сообщили «Ъ» в пресс-службе СКР по Крыму и Севастополю.

По данным следствия, все обвиняемые — граждане России от 21 до 31 года, трое из них работали охранниками в местном клубе, остальные — разнорабочие. Следствие готовится обратиться в суд с ходатайством об избрании обвиняемым меры пресечения.

Напомним, в мае в Симферополе произошла еще одна массовая драка, в которой принимало участие более полутора десятка человек. Спустя несколько дней сотрудники полиции задержали всех участников конфликта, ими оказались местные жители, один — несовершеннолетний. По словам местных властей, причиной инцидента стал бытовой конфликт между родными братьями. Полиция составила 16 протоколов о нарушении общественного порядка и один протокол о нахождении в состоянии опьянения несовершеннолетнего. После этого всем участникам драки вручили повестки в военкомат.

Александр Дремлюгин, Симферополь