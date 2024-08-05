За боксера по всей строгости
Избившим чемпиона в Феодосии предъявили обвинения в покушении на убийство
Девяти участникам массовой драки в Крыму, во время которой был жестоко избит чемпион России и Европы по боксу Дмитрий Двали, предъявили обвинение в покушении на убийство. Сначала им инкриминировали хулиганство, однако после вмешательства главы Следственного комитета РФ (СКР) Александра Бастрыкина квалификация преступления была ужесточена. Молодой спортсмен, заступившийся с товарищем за подростка, избиваемого агрессивной компанией, получил серьезные травмы глаза, которые, скорее всего, поставили крест на его дальнейшей профессиональной карьере.
Дмитрий Двали (справа)
Фото: Пелагия Тихонова / Агентство «Москва»
Инцидент, напомним, произошел 28 июля в крымской Феодосии, куда российский боксер Дмитрий Двали (многократный чемпион в легком весе, член сборной страны) прибыл накануне на мастер-класс. Ранним утром он и его товарищ Евгений во время пробежки увидели, как на городской набережной толпа молодых парней избивает лежащего на земле подростка. Сначала приятель, а потом и сам спортсмен попытались остановить драку, но агрессивная компания переключилась на них. В итоге профессиональному спортсмену разбили лицо и повредили глаз, а его другу сломали руку. Пострадавших экстренно направили на лечение в Москву. Медики диагностировали у 23-летнего боксера перелом носа и орбитальной кости черепа и ряд других повреждений. Теперь его ожидает несколько сложных операций.
После драки Дмитрий Двали заявил в соцсетях, что травмированный глаз не видит, и его спортивная карьера, вероятно, закончена. Он также сообщил журналистам, что его обидчиков отпустили под подписку о невыезде.
Сначала задержанных обвинили в хулиганстве, однако после личного вмешательства главы СКР Александра Бастрыкина дело переквалифицировали на более тяжкий состав преступления. «Девяти жителям Феодосийского городского округа предъявлены обвинения в покушении на убийство лица, связанного с выполнением им общественного долга, совершенном группой лиц из хулиганских побуждений... Все участники массовой драки установлены, задержаны и находятся в следственном изоляторе»,— сообщили «Ъ» в пресс-службе СКР по Крыму и Севастополю.
По данным следствия, все обвиняемые — граждане России от 21 до 31 года, трое из них работали охранниками в местном клубе, остальные — разнорабочие. Следствие готовится обратиться в суд с ходатайством об избрании обвиняемым меры пресечения.
Напомним, в мае в Симферополе произошла еще одна массовая драка, в которой принимало участие более полутора десятка человек. Спустя несколько дней сотрудники полиции задержали всех участников конфликта, ими оказались местные жители, один — несовершеннолетний. По словам местных властей, причиной инцидента стал бытовой конфликт между родными братьями. Полиция составила 16 протоколов о нарушении общественного порядка и один протокол о нахождении в состоянии опьянения несовершеннолетнего. После этого всем участникам драки вручили повестки в военкомат.