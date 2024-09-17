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Коммерсантъ FM
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Сервисы кикшеринга подвезли штрафы

Какие санкции компании применяют к нарушителям

Сервисы аренды самокатов продолжают штрафовать своих пользователей на крупные суммы. 16 сентября «Юрент» сообщил, что впервые взыскал с москвича 100 тыс. руб. за езду вдвоем. Ранее о применении новой практики отчитался и «Яндекс Go». Его пользователь передал электросамокат несовершеннолетним, это увидел прохожий и пожаловался в службу поддержки. Крупные кикшеринговые сервисы кратно увеличили штрафы в начале сентября.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Главный редактор издания Truesharing.ru Полина Волкова считает, что рано или поздно такие меры изменят ситуацию с безопасностью: «Шесть лет компании пытаются объяснить людям, что ездить вдвоем на самокатах или с детьми, или передавать их несовершеннолетним небезопасно. Сервисы пытались это делать без штрафов, с помощью всяких прикольных слоганов, бонусных программ, обучения и так далее, но это не работает. Сейчас вопрос только в том, как много понадобится штрафов, чтобы пользователи поняли, что это опасно. Это абсолютно правильный шаг. Может быть, пара каких-то кейсов, и число нарушений снизится.

Есть прекрасный пример из индустрии каршеринга: там штраф за передачу руля составляет от 150 тыс. руб. И сейчас это весьма редкие инциденты».

В «Яндексе» не смогли пояснить “Ъ FM”, списан ли штраф в 100 тыс. руб. с карты пользователя. В компании отметили, что планируют делиться единой статистикой по таким наказаниям вместе с Woosh и «Юрент». Столь значительные взыскания имеют хорошие перспективы по оспариванию в суде, считает управляющий партнер юридической компании «Шаги» Андрей Шарков: «Речь идет о штрафе, который прописан в договоре. На мой взгляд, здесь есть основания для оспаривания, потому что важно понимать: могла ли сторона — в данном случае пользователь сервиса — влиять на установление того или иного размера ответственности. И если у него такой возможности не было, то суд должен оценить, насколько эти условия справедливы.

Электросамокаты толкают к новым штрафам

Электросамокаты толкают к новым штрафам

Здесь все, конечно, неоднозначно, потому что есть накопившееся в обществе недовольство тем, как ведут себя некоторые водители электросамокатов. С другой стороны, на первый взгляд кажется, что штраф несоразмерен нарушению. Итог мы поймем, когда такие дела дойдут до судов и будет нащупываться эта грань, что считать соразмерным».

Ранее издание Motor сообщило, что с начала года сервисы кикшеринга выписали больше 200 тыс. штрафов и заблокировали более 200 тыс. пользователей. По данным полиции, за первые полгода в России зафиксировано почти 2 тыс. аварий с участием электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности. Это на 81% больше, чем за тот же период 2023-го.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Даниил Бабкин

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