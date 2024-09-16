Инвестиции обрастают деньгами

Банк России пытается стимулировать приток средств инвесторов на индивидуальные инвестиционные счета (ИИС), сегмент которых в этом году стагнирует. Регулятор предлагает обсудить возможность вывода с таких счетов дивидендов и купонных выплат досрочно. Против такого подхода ранее выступал Минфин. Профучастники поддерживают предложения ЦБ, однако считают, что требуются и другие послабления, в частности, налоговые.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Банк России предлагает «дополнительно оценить возможность предоставления инвесторам права вывода дивидендов и купонного дохода» с новых индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС-3), которые были открыты после 1 января 2024 года. Это следует из проекта «Основных направлений развития финансового рынка» России на 2025–2027 годы, опубликованного регулятором в понедельник, 16 сентября. Это требуется для повышения привлекательности инструмента, в середине мая заявляла глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

В настоящее время инвесторы могут открывать только ИИС третьего типа, которые выглядят менее привлекательно по сравнению с двумя другими типами ИИС (продолжают действовать, но открыть новые нельзя). В частности, первоначально минимальный срок владения средствами на ИИС-3 составляет пять лет (у других — три года), с 2027 года срок увеличивается на один год. С 2031 года минимальный срок устанавливается на уровне десяти лет.

Не исключено, что именно из-за таких ограничений интерес к новым финансовым инструментам заметно снизился. Московская биржа с конца прошлого года оценивала общее количество счетов в 5,8 млн (округленно) при ежемесячном приросте на 8–15 тыс. штук. В 2023 году прирост составлял 20–110 тыс. счетов в месяц. В августе 2024 года биржа отчиталась о 5,84 млн счетов. По данным ЦБ, объем активов на ИИС (брокерских и доверительного управления) на 30 июня 2024 составлял 525,4 млрд руб., с начала года сократившись на 3%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Возможность выведения средств с ИИС-3 значительно бы повысила их привлекательность, считают участники рынка и эксперты. Для массового инвестора именно получение «живых денег», которые можно потратить на что-то прямо сейчас, «внушает доверие к рынку в целом и дает понять, как работают инвестиции», считает руководитель управления поддержки и развития проектов ФГ «Финам» Константин Молчанов. В контексте дальнейшего поэтапного увеличения минимального срока до десяти лет «возможность вывода купонов и дивидендов с ИИС будет очень востребована», указывает руководитель по развитию ИИС «БКС Мир инвестиций» Владислав Бабиев.

В случае принятия соответствующих решений общее количество счетов начнет прирастать в среднем на 100 тыс. счетов в квартал, оценивает независимый финансовых аналитик Андрей Бархота.

При этом против такого подхода высказывается Минфин (см. “Ъ” от 15 мая). В мае заместитель министра финансов Иван Чебесков заявил, что ИИС-3 — это инструментарий для того, чтобы увеличивать и накапливать сбережения граждан.

«Если часть эти сбережений будет, по сути, выводиться сразу, то это, наверное, не выполняет все цели и задачи»,— сказал он на конференции Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР). В Минфине не ответили на запрос “Ъ”.

Это не первые инициативы, которые регуляторы с подачи профучастников рассматривают для стимулирования новых финансовых инструментов. 24 июля Госдума приняла в первом чтении законопроект, направленный на создание системы возмещения стоимости ценных бумаг на ИИС граждан в случае банкротства брокера. В начале июля руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаил Мамута говорил о проработке идеи введения периода охлаждения при покупке этих инструментов.

Впрочем, профучастники выступают и за смягчение других требований к таким счетам.

В частности, НАУФОР считает, что необходимо отказаться от концепции десятилетнего срока действия индивидуальных инвестиционных счетов, установив его от трех до пяти лет с разным набором налоговых льгот.

Президент НАУФОР Алексей Тимофеев обращает внимание, что дивиденды, уплачиваемые на ИИС, облагаются подоходным налогом. «Можно было бы освободить такие доходы от подоходного налога, если они переводятся на ИИС, и тем самым стимулировать их перевод на ИИС, оставляя на усмотрение инвестора, делать это или нет»,— отмечает он.

Впрочем, в нынешних условиях смягчение режима выплат несет определенные риски. Выведенные досрочно средства с ИИС будут пополнять депозитную базу, а в более широком смысле — денежную базу, отмечает господин Бархота. «Это может оказать проинфляционное воздействие, а рост мобильности дивидендов создаст дополнительные спекулятивные настроения»,— не исключает эксперт.

Банк России не ответил на запрос “Ъ”.

Ксения Куликова