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Коммерсантъ FM
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Разрыв выпуска встал на паузу

Мониторинг ВВП

Проанализировав отраслевую структуру производства добавленной стоимости по обновленным данным Росстата о ВВП (оценка его роста повышена на 0,1 процентного пункта — до 4,1% во втором квартале 2024 года), аналитики пришли к нескольким выводам о том, где сосредоточен «перегрев» экономики, не дающий ЦБ обуздать инфляцию.

Прежде всего, по оценкам экономистов и Банка России, экономика продолжает расти быстрее своего потенциального долгосрочного тренда, хотя этот рост и замедлился почти вдвое, с 4% в третьем-четвертом кварталах 2023 года (приведенные к годовым сезонно скорректированные темпы роста) до 2,2% во втором квартале 2024 года (оценки Bloomberg Economics и Telegram-канала «Твердые цифры» почти совпадают). Хотя экономисты признают, что величина «разрыва выпуска» (между текущим и потенциальным), или избыточного спроса, «один из самых загадочных вопросов денежной политики», их оценки фиксируют его масштаб в 3,1–3,2 процентного пункта роста ВВП к концу второго квартала (от доковидного тренда в 1,2% у Bloomberg Economics, от тренда в 1,3% с первого квартала 2011 года у «Твердых цифр»). «Если… потенциальный рост -— 1–1,5% в год, то потребуется два-три года близкого к нулю роста для возвращения на равновесную траекторию»,— заключает Александр Исаков из Bloomberg Economics. «За второй квартал с учетом сезонности это близко к потенциальным темпам роста (1,5–2,5% в год); это значит, что разрыв выпуска, достигший максимума в первом квартале, во втором, скорее всего, не сокращался»,— отмечают аналитики Telegram-канала MMI, фиксируя, что замедление во втором квартале больше связано с отраслями, которые сталкиваются с санкционными ограничениями (шоки предложения), а влияние спроса (жесткой ДКП) на динамику роста — слабое.

Расчеты аналитиков показывают, что заметно выше потенциала росли сектора IT, финансов, торговли, обработки и строительства, большинство из которых активно субсидируется государством. По данным ЦБ, инфляционные ожидания сейчас быстрее растут в этих же секторах (см. график), несмотря на охлаждение текущей деловой активности.

Артем Чугунов

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