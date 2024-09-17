IT-бюджеты требуют средств

Эксперты впервые оценили траты страховщиков на IT. В среднем по рынку они составляют до 10% от объема собранных премий, а в абсолютных выражениях IT-бюджет страхового рынка может достигать 230 млрд руб. По словам экспертов, вложения в это направление позволяют страховщикам конкурировать друг с другом и обеспечивать информационную безопасность, поэтому основные траты приходятся на развитие электронных сервисов, защиту информации и импортозамещение. При этом страховщики намерены увеличить траты на IT в ближайшем будущем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Средние расходы страховщиков на IT составляют от 5% до 10% собранных премий, следует из совместного исследования «Эксперт РА» и технологической группы «Рексофт», проведенного на основе опроса компаний с суммарной долей рынка 50%. В абсолютных выражениях IT-бюджет страхового рынка может достигать 230 млрд руб. в год.

По словам экспертов, информационные технологии — это ключевой фактор развития страховых компаний, при этом страховой рынок похож по подходу на банковский. «Клиенты привыкли потреблять финансовые услуги онлайн. Это значит удобно, оперативно, максимально просто»,— говорит руководитель страховой практики группы «Рексофт» Никита Евсеенко. И тот, кто предложит первым новую услугу в цифровом формате, будет иметь преимущество на рынке, отмечает он.

В условиях конкуренции страховщики в первую очередь тратят бюджет на развитие своих сервисов.

В приоритете разработка мобильных приложений, использование технологий на базе ИИ — в частности, голосовые помощники, системы прогнозирования, полагает коммерческий директор департамента аналитических решений «КОРУС Консалтинга» Константин Смирнов. Из исследования следует, что 30% страховщиков считают наиболее эффективными для бизнеса создание и развитие экосистем, персонализацию существующих, а также создание и кастомизацию новых страховых продуктов. Страховые компании уделяют особое внимание информационной безопасности, поскольку в этой отрасли хранится много персональных данных, которые нужно защищать, в том числе от утечек и кибератак, отмечает господин Смирнов.

Страховщики подтверждают мнение экспертов. Основные расходы IT-бюджета связаны с оборудованием, оплатой труда собственных разработчиков, поддержкой корпоративной информационной системы и программным обеспечением, а также импортозамещением.

В дальнейшем основными статьями расходов останутся обеспечение информационной безопасности, процесс импортозамещения и, соответственно, увеличение штата собственных разработчиков, уточняют участники рынка. «Основные расходы IT-бюджета в нашей компании связаны с оборудованием, оплатой труда собственных разработчиков, поддержкой корпоративной информационной системы и программным обеспечением»,— отмечает начальник управления информационных технологий «РЕСО-Гарантии» Дмитрий Горчилин

Иван Чебесков, директор департамента финансовой политики Минфина, 6 сентября 2023 года: «Страховая отрасль — ключевой элемент управления рисками для субъектов национальной экономики».

При этом в дальнейшем IT-бюджеты страховых компаний будут только расти. Наиболее приоритетными направлениями развития страховых компаний станут управление данными, оптимизация урегулирования убытков и улучшение клиентского опыта, считает управляющий директор по рейтингам страховых и инвестиционных компаний «Эксперт РА» Алексей Янин. По оценке «АльфаСтрахования», расходы на IT растут примерно на 10–15% в год, возможно, расходы на импортозамещение поднимут эти цифры. Расходы планируется увеличить на 10–20% — «это естественный инфляционный рост, развитие и поддержка создаваемых/покупаемых IT-систем», заявили в ВСК.

При этом все ключевые компетенции обычно остаются у самих компаний, а непрофильные проекты отдаются на аутсорсинг. Работа с подрядчиком часто оказывается быстрее, чем развитие технологий собственными специалистами, но есть риск, что подрядчик может уйти, отмечает Константин Смирнов. Собственное IT-подразделение исключает такой риск, поясняет он.

Юлия Пославская