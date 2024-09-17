Факторинг столкнулся с дефицитом железа

Металлургические компании, активно развивающие финансовые сервисы для клиентов, постепенно занимают нишу факторинговых компаний. Металлурги предлагают свою продукцию в кредит на маркетплейсах напрямую многочисленным некрупным покупателям. В результате проигрывают факторинговые компании: они работают через посредников, и маржинальность их бизнеса падает. В таких условиях им приходится создавать новый канал продаж, рассчитывая в том числе на менее высокую стоимость финансирования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

На долю металлургической промышленности в первом полугодии 2024 года пришлось 7% общего факторингового портфеля — 152,3 млн руб., следует из материалов Ассоциации факторинговых компаний (АФК). С начала года эта доля снизилась на 1,5 п. п. У ряда крупнейших игроков доля металлургов в портфеле превышает 10%, но и они с начала года фиксируют ее стагнацию. Снижается и число клиентов-металлургов. По итогам первого полугодия 2024 года на них пришлось 2,3% от общего числа активных клиентов, годом ранее показатель составлял 2,9%.

Одна из причин формирующегося тренда — металлургические компании самостоятельно развивают финансовые услуги и сервисы для потребителей своей продукции из числа представителей малого и среднего бизнеса (МСБ). В том числе через собственные маркетплейсы. «Схема востребована и активно развивается на платформенных решениях металлургических и химических компаний, а также среди FMCG-компаний, продающих товары в сегменте b2b. Также история жизнеспособна для любых производителей и торговых компаний, имеющих широкий пул постоянных некрупных покупателей. Например, в фармацевтике, среди топливных компаний, импортеров товаров и продуктов питания»,— поясняет управляющий директор по факторингу Альфа-банка Павел Шишов.

2,35 триллиона рублей составил портфель рынка факторинга на 1 июля 2024 года.

В частности, факторинг своим клиентам активно предлагают «Северсталь» и ММК, аналогичные сервисы востребованы в сегментах производства удобрений и труб. ММК в работе с поставщиками дает возможность использовать специальные электронные сервисы, которые упрощают процесс взаимодействия: электронный документооборот, факторинг для поставщиков и платформа динамического дисконта за раннюю оплату, указано на сайте компании. «Платферрум» (платформа для покупки металлопроката, ориентированная на работу с МСБ) предлагает клиентам сервисы, «похожие на факторинг», пояснили в «Северстали». «Площадка открывает клиенту кредитный лимит на оплату сделок. Клиент заказывает продукцию, площадка оплачивает, а клиент затем возвращает деньги ей с учетом ставки»,— поясняют в металлургической компании. Там отмечают, что согласование кредитного лимита клиентам составляет до двух рабочих дней, данные не передаются в БКИ, нужен минимум документов, а ставка ниже банковской (в среднем 21% годовых против средних 23% годовых). За неполные девять месяцев 2024 года согласованы лимиты более чем на 950 млн руб.

В текущей ситуации получается, что прямой выход на этот сегмент достается нефакторинговым компаниям, что приведет к «дальнейшему снижению маржинальности факторингового бизнеса», отмечает гендиректор «ВТБ Факторинг» Игорь Внуков. Снижения объемов факторингового рынка из-за предложения металлургами собственных финансовых сервисов ждать не стоит, однако для факторов такой тренд имеет потенциал создания нового канала продаж собственных услуг, считает сооснователь финтех-платформы ROWI Виктор Вернов. «Факторы предлагают крупнейшим компаниям кастомизированные продукты и решения под их нужды: сначала это были программы финансирования поставщиков в рамках SCF (финансирование цепочек поставок, см. “Ъ” от 13 августа), затем начало развиваться ABL (финансирование складских запасов, см. “Ъ” от 15 марта). Сейчас факторингу придется интегрироваться в b2b-маркетплейсы, обеспечивать поставщикам и покупателям выбор сроков платежей и стоимости отсрочки»,— говорит исполнительный директор АФК Дмитрий Шевченко.

Однако одним из определяющих выбор клиента критериев по-прежнему останется стоимость финансирования. И здесь у факторинговых компаний есть существенное конкурентное преимущество перед промышленными, оптимистичен гендиректор «СберФакторинга» Денис Максименко. Кроме того, предоставление финансирования из собственных или заемных средств с учетом высокой волатильности ставок несет дополнительный риск для непрофильных направлений бизнеса, отмечает он.

Полина Трифонова