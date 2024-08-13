Факторинг прирастет по цепочкам

Финансирование цепочек поставок (supply chain finance, SCF) остается одним из ключевых драйверов роста рынка факторинга. По итогам первого полугодия 2024 года 28% портфеля рынка и 20% от объема выплаченного финансирования пришлось на этот сегмент. SCF является эффективным решением для пополнения оборотного финансирования для тех отраслей, где важно одновременно работать с большим числом контрагентов, в том числе при трансграничных поставках. Однако во втором полугодии рост доли сегмента может притормозить из-за сложностей с проведением трансграничных расчетов, в том числе с дружественными странами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По итогам первого полугодия 2024 года 28% рынка факторинга пришлось на сегмент финансирования цепочек поставок. Этот результат на 6 п. п. превышает показатель годовой давности, следует из отчета Ассоциации факторинговых компаний (АФК), с которым ознакомился “Ъ”. SCF — это комплексные программы, которые позволяют организовать финансирование неограниченного количества поставщиков в упрощенном режиме.

По состоянию на 1 июля 2024 года факторинговый портфель в сегменте SCF достиг 665,4 млрд руб., увеличившись за год в два раза.

На выплаченное финансирование по этим программам пришлось 20% от общего объема выплаченного за отчетное полугодие финансирования (почти 1 трлн руб.), тогда как годом ранее — 16%. Сегмент еще несколько лет будет органически расти благодаря проникновению SCF в финансовые циклы компаний из первой тысячи по выручке, доля в 50% от всего рынка достижима к 2027 году, уверен исполнительный директор АФК Дмитрий Шевченко.

Факторинг — оперативное краткосрочное финансирование компаний под уступку их дебиторской задолженности. По данным АФК, портфель рынка факторинга на 1 июля 2024 года составил 2,35 трлн руб. (см. “Ъ” от 9 июля 2024 года), на 45% превысив показатель годовой давности. Объем выплаченного финансирования составил 4,63 трлн руб., за год увеличившись на 43%.

Финансирование цепочек поставок остается одним из ключевых драйверов роста рынка факторинга, подтверждают участники рынка и эксперты. Здесь важны не столько сроки отсрочки платежа, сколько возможность единовременного проведения платежей десяткам тысяч контрагентов, подчеркивает гендиректор «СберФакторинг» Денис Максименко. «Драйвером роста объема по программе комплексного финансирования поставщиков служит расширение клиентской базы на фоне диверсификации бизнеса как в продуктовом, так и в географическом плане»,— отмечает гендиректор «РСХБ Факторинг» Михаил Яценко.

SCF наиболее востребованы среди промышленных и нефтегазовых компаний, а также актуальны для транспортно-логистических компаний и маркетплейсов — для компаний с широким пулом контрагентов и поставщиков, отмечает управляющий директор по факторингу Альфа-банка Павел Шишов. Эти услуги не только поддерживают ликвидность, но и оптимизируют операционную нагрузку с помощью факторинга, поясняет эксперт. По данным АФК, по итогам первого полугодия 2024 года наибольший прирост показали направления торговли автотранспортными средствами (рост более чем в пять раз, до 97 млрд руб.), торговли продуктами питания (рост более чем в три раза, до 74 млрд руб.) и обеспечения электроэнергией и газом (рост почти в три раза, до 39,8 млрд руб.).

С точки зрения операционной составляющей SCF более простой продукт, чем классический факторинг, отмечают эксперты.

«Здесь нет третьей стороны — дебитора, с которым необходимо договариваться о подписании уведомления и способах верификации данных. Продукт не требует отвлечения существенных ресурсов на стороне клиента и легко запускается на стороне фактора»,— поясняет господин Шишов.

Впрочем, во втором полугодии 2024 года доля SCF на рынке факторинга сохранится в пределах 28–32% по портфелю, оценивает господин Шевченко. В частности, ожидалось, что дополнительный прирост сегменту должны были обеспечить трансграничные сделки. Благодаря вступившим в силу в конце 2022 года поправкам к валютному законодательству (см. “Ъ” от 24 ноября 2022 года) уже полтора года активно развиваются сделки прямого импортного факторинга, который входит в линейку SCF. Только за 2023 год этот сегмент утроился, достигнув 20 млрд руб. Однако в 2024 году динамика скромнее из-за начавшихся сложностей с проведением платежей через банки дружественных стран, признает господин Шевченко.

Полина Трифонова