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Коммерсантъ FM
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Маслом масло не испортишь

Потребители распробовали смешанные продукты

Из-за роста розничных цен на оливковое масло более чем на треть российские покупатели начали отдавать предпочтение другой продукции. Так, натуральные продажи смеси оливкового масла с подсолнечным выросли за 12 месяцев на 11%. Впрочем, в целом продажи всех видов растительных масел за этот период сократились на 4,4% — по причинам роста цен, а также переориентации на здоровое питание.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Продажи смеси подсолнечного и оливкового масла в натуральном выражении с августа 2023 по август 2024 года выросли на 11% год к году, следует из данных NielsenIQ. Эта категория, по данным аналитиков, стала самой быстрорастущей среди растительных масел, ее доля в общей структуре продаж выросла с 8,4% до 9,8% за год.

Интерес к альтернативным продуктам, включая кукурузное, хлопковое, кокосовое масло, увеличился, их продажи выросли на 8,6% за год, доля выросла с 2% до 2,4%.

В «Магните» “Ъ” говорят, что продажи нишевых масел, миксов и продукции с добавками в январе—июле 2024 года увеличились на 20% год к году.

Продажи всех категорий растительных масел в натуральном выражении при этом сократились на 4,4% год к году, по данным NielsenIQ. Исполнительный директор «Русбренда» Алексей Поповичев предполагает, что общему сокращению потребления растительного масла может способствовать популяризация здорового образа жизни и снижения доли в ежедневном рационе жареной пищи. Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Игорь Караваев считает, что общий рост интереса потребителей к новинкам и продуктам категории ЗОЖ может стимулировать спрос на нишевые растительные масла, используемые, в частности, при приготовлении салатов.

Согласно NielsenIQ, самый плохой результат по итогам 12 месяцев показало оливковое масло, потеряв 15,4% спроса в натуральном выражении.

Исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев отмечает, что оливковое масло составляет около 0,5% объема российского производства и представлено в основном в премиальном сегменте. Снижение интереса к нему эксперт связывает с резким увеличением цены.

Стоимость оливкового масла в рознице, согласно NielsenIQ, за год выросла на 37,5%. Его основными поставщиками в мире выступают Испания и Италия, которые в 2022–2023 годах столкнулись со снижением урожая оливок из-за засухи, поясняет директор «Совэкона» Андрей Сизов. Этот фактор он называет главной причиной роста цен, замечая, впрочем, что они уже начали стабилизироваться.

Валовый сбор подсолнечника в России в текущем сельскохозяйственном сезоне может достигнуть 16,2 млн тонн

Сокращение потребления прослеживается и в сегменте наиболее востребованного подсолнечного масла. По данным NielsenIQ, в натуральном выражении его продажи за год сократились на 5,9%, несмотря на снижение средней стоимости на полке на 0,9%. Его доля в структуре продаж за год при этом сократилась на 87,6%, до 86,2%. Собеседник “Ъ” из числа производителей не видит фундаментальных предпосылок к падению спроса, называя подсолнечное масло единственной категорией, в отношении которой сформирована устойчивая культура потребления. Впрочем, другой собеседник “Ъ” на рынке не исключает, что некоторое перераспределение спроса может наблюдаться за счета перетока спроса в альтернативные сегменты. «Например, на Дальнем Востоке есть игроки, поставляющие рафинированное соевое масло в местные торговые сети, хотя продукт пока остается скорее экзотическим»,— рассуждает он.

«Совэкон» прогнозирует, что урожай подсолнечника в России в этом году из-за засухи на европейской части страны сократится до 15,5 млн против рекордных прошлогодних 17,3 млн тонн. Но динамика цен на масло связана в основном с колебаниями на экспортных рынках, где пока явных предпосылок для их изменения нет.

Александра Мерцалова, Полина Гриценко

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