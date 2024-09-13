Электросамокаты запретят бросать на землю

Стоянка средств индивидуальной мобильности (СИМ) и электросамокатов будет разрешена только в вертикальном положении с помощью подножек или «иных удерживающих устройств». Бросать на землю самокаты будет запрещено. Норма содержится в поправках к ПДД, опубликованных Минтрансом.

Парковку СИМ на проезжей части разрешат только в местах, обозначенных знаком 6.4 («Парковка») и соответствующей табличкой (с изображением электросамоката). Аналогичное правило вводится для тротуаров и пешеходных дорожек, но от него можно будет отступать, если велосипед или СИМ припаркован без создания помех для движения пешеходов.

Поправки к ПДД являются плановым документом, предусмотренным правительственной «дорожной картой» по снижению аварийности с СИМ. Она включает в себя в том числе ужесточение штрафов для нарушителей, обязательность регистрации в новом федеральном реестре и другие способы контроля.

Подробнее о новых правилах для мопедов и других транспортных средств читайте в материале «Ъ».

Иван Буранов