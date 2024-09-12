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«Он всегда поднимал очень острые темы»

Умер журналист и правозащитник Николай Сванидзе

В Москве в возрасте 69 лет скончался журналист и правозащитник Николай Сванидзе. Историк по образованию, он стоял у истоков российского телевидения — вел множество авторских передач, в числе которых аналитическая программа «Зеркало». Позже господин Сванидзе занялся правозащитной работой — сначала в составе Общественной палаты РФ, а затем в президентском Совете по правам человека (СПЧ), из которого был исключен в 2022 году. Коллеги по правозащитной деятельности рассказали «Ъ», каким он был человеком.

Николай Сванидзе (фото 2006 года)

Николай Сванидзе (фото 2006 года)

Фото: Павел Смертин, Коммерсантъ

Николай Сванидзе (фото 2006 года)

Фото: Павел Смертин, Коммерсантъ

Николай Сванидзе окончил в 1977 году истфак МГУ и начал работу в Институте США и Канады АН СССР. В 1991 году он сменил деятельность, перейдя на телевидение: стал автором закадровых комментариев в зарождающейся тогда программе «Вести» на ВГТРК. Затем вел передачи «Контрасты» и «Подробности» на РТР (позже — «Россия»). За освещение событий 3–4 октября 1993 года президент РФ Борис Ельцин наградил его орденом «За личное мужество». С 1996 года журналист работал заместителем председателя ВГТРК, а с февраля 1997 по май 1998 года — председателем телеканала. В тот же период начал вести авторскую аналитическую программу «Зеркало», а в 2003 году — цикл документальных программ «Исторические хроники с Николаем Сванидзе». С 2013 по 2022 год работал на радиостанции «Серебряный дождь».

В середине нулевых Николай Сванидзе начал вести активную общественно-политическую деятельность: в 2005 году стал членом недавно сформированной Общественной палаты РФ, в которой состоял до 2014 года.

В 2008 году Николай Сванидзе участвовал в создании партии «Правое дело», сформировавшейся на основе самораспустившихся партий «Союз правых сил», «Гражданская сила», Демократической партии России. В 2012 году журналист вошел в президентский Совет по правам человека, членом которого был почти десять лет. В последние годы жизни господин Сванидзе тяжело болел. «Наши коллеги, которым он был близким товарищем, сообщали о его самочувствии и до последних дней оставались с ним на связи»,— рассказал глава СПЧ Валерий Фадеев.

Господин Фадеев назвал Николая Сванидзе неравнодушным, чутким и интеллигентным человеком, «что признают все знавшие его люди независимо от того, разделяли они его убеждения или нет». «Николай Карлович стоял у истоков российского телевидения, придя работать туда в 1991 году. Он мог быть резок в суждениях, не боялся вести прямой эфир в октябре 1993 года в ожидании штурма ВГТРК. Как правозащитник, сильно переживал, когда не мог помочь кому-то из обращавшихся к нему за помощью простых людей, называя это ударом для себя»,— добавил он.

«Я отчасти воспитывался на его передачах, пересмотрел всю программу "Зеркало"»,— рассказал «Ъ» экс-член СПЧ Игорь Каляпин, который входил в том числе в возглавляемую господином Сванидзе комиссию по политическим правам.

«Для нас было важно заявлять свою позицию, и каждый раз требовались настойчивость и изрядная смелость Николая Карловича, чтобы добиваться ее публикации,— поделился господин Каляпин.— Я видел некоторых членов совета в каких-то ситуациях испуганными, но не Сванидзе. Возмущенным видел, а испуганным — никогда».

Одна из таких публикаций — заявление возглавляемой господином Сванидзе комиссии от 6 марта 2022 года, в котором говорится, что начавшаяся специальная военная операция влечет «тяжелые последствия».

В заявлении говорилось, что гибнут граждане России и Украины, ставится под угрозу «реализация многих социальных и личных прав гражданина и человека». Николай Сванидзе подчеркивал, что свобода слова и другие основные свободы «не должны подвергаться дополнительным ограничениям», поскольку в России не введено ни военное, ни чрезвычайное положение. В ноябре 2022 года Николай Сванидзе был исключен из состава СПЧ.

Отметим, что ранее господин Сванидзе критиковал закон об иностранных агентах, отмечая, что документ может «крайне негативно отразиться на репутации СМИ и тем более отдельных журналистов».

«Это означает, что у них на лбу практически будет написан запрет на профессию и слово "враг"»,— заявил правозащитник в 2018 году. В 2019 году он выступил против ликвидации движения «За права человека» (признано иностранным агентом и ликвидировано решением Верховного суда), а позже — против ликвидации «Мемориала» (также был включен в реестр иностранных агентов и ликвидирован в 2021 году).

Член СПЧ Ева Меркачева подчеркнула, что Николай Сванидзе «всегда поднимал очень острые темы».

Она вспомнила, как на одной из встреч членов СПЧ с Владимиром Путиным, когда оставалось совсем мало времени на вопросы, он попросил слово. «И президент сказал: "Не могу не дать слова Николаю Карловичу",— рассказала Ева Меркачева.— Николай Карлович задал важный вопрос, а президент очень внимательно его выслушал. И это показало особое, уважительное отношение к нему. Но ровно так же уважительно сам Николай Карлович относился ко всем — не важно, поддерживал ли он точку зрения человека, его политическую, человеческую позицию».

Чем известен Николай Сванидзе

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По словам госпожи Меркачевой, Николай Сванидзе однажды сказал, что «не чувствует себя полноценным правозащитником», поскольку не может помогать террористам, насильникам и серийным убийцам. «Настоящий» правозащитник должен, по его мнению, защищать любых людей, если их права нарушаются. «Когда ему стало уже физически тяжело из-за болезни, он все равно приходил на разные правозащитные совещания. Иногда ему самому требовалась поддержка, помощь. Но он все равно держался мужественно»,— добавила правозащитница.

Эмилия Габдуллина

Фотогалерея

Карьера и взгляды Николая Сванидзе

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Николай Сванидзе начал карьеру на телевидении в 1991 году с должности закадрового комментатора программы «Вести». Позже стал автором и ведущим передач «Контрасты», «Лицом к России» на телеканале РТР. В январе 1994 года вместе с Сергеем Доренко вел программу «Подробности», за что получил премию ТЭФИ в номинации «Лучший ведущий информационной передачи» &lt;br>На фото слева направо: телеведущие Сергей Доренко, Михаил Светличный, Леонид Парфенов, Арина Шарапова, Николай Сванидзе и Михаил Осокин

Николай Сванидзе начал карьеру на телевидении в 1991 году с должности закадрового комментатора программы «Вести». Позже стал автором и ведущим передач «Контрасты», «Лицом к России» на телеканале РТР. В январе 1994 года вместе с Сергеем Доренко вел программу «Подробности», за что получил премию ТЭФИ в номинации «Лучший ведущий информационной передачи»
На фото слева направо: телеведущие Сергей Доренко, Михаил Светличный, Леонид Парфенов, Арина Шарапова, Николай Сванидзе и Михаил Осокин

Фото: Юрий Феклистов / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

За освещение событий вокруг Октябрьского путча 1993 года был награжден орденом «За личное мужество». В 1996 году стал заместителем председателя ВГТРК Эдуарда Сагалаева. С февраля 1997 по май 1998 года возглавлял ВГТРК &lt;br>На фото: на встрече с президентом РФ Борисом Ельциным и главредом телеканала «Культура» Михаилом Швыдким (слева)

За освещение событий вокруг Октябрьского путча 1993 года был награжден орденом «За личное мужество». В 1996 году стал заместителем председателя ВГТРК Эдуарда Сагалаева. С февраля 1997 по май 1998 года возглавлял ВГТРК
На фото: на встрече с президентом РФ Борисом Ельциным и главредом телеканала «Культура» Михаилом Швыдким (слева)

Фото: Александр Сенцов, Александр Чумичев / ТАСС

«Я не воцерковленный и даже, наверное, не верующий. Но и не отрицаю Бога. А верю я не в него, а в добро, в человеческую порядочность и в то, что все в конце концов поженятся» &lt;br>С 1996 по 2007 год был автором и ведущим информационно-аналитической программы «Зеркало» на телеканалах РТР и «Россия». В 2000 году программа стала выходить в формате ток-шоу. В 2001 году вышел спецвыпуск «Зеркала» с первым интервью Бориса Ельцина после его отставки

«Я не воцерковленный и даже, наверное, не верующий. Но и не отрицаю Бога. А верю я не в него, а в добро, в человеческую порядочность и в то, что все в конце концов поженятся»
С 1996 по 2007 год был автором и ведущим информационно-аналитической программы «Зеркало» на телеканалах РТР и «Россия». В 2000 году программа стала выходить в формате ток-шоу. В 2001 году вышел спецвыпуск «Зеркала» с первым интервью Бориса Ельцина после его отставки

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

«Мракобесие под флагом защиты традиционных ценностей — штука неоригинальная. Не беда, что мы это уже проходили. При Николае I, объявившем в пику своей великой бабке Екатерине, что Россия не Европа; и в более жестком варианте еще раньше, в допетровской Руси, когда вся наука как таковая была объявлена бесовской» &lt;br>На фото: на балу искусств «Серебряный векъ» в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина

«Мракобесие под флагом защиты традиционных ценностей — штука неоригинальная. Не беда, что мы это уже проходили. При Николае I, объявившем в пику своей великой бабке Екатерине, что Россия не Европа; и в более жестком варианте еще раньше, в допетровской Руси, когда вся наука как таковая была объявлена бесовской»
На фото: на балу искусств «Серебряный векъ» в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

«Людям нужно объяснять, что не все те, кто непохожи, враги» &lt;br>В ноябре 2002 года Николай Сванидзе принял участие в благотворительной акции, организованной компанией «Макдоналдс» при поддержке ООН и посвященной Всемирному дню ребенка. Доходы от акции были направлены в 13 детских приютов в разных городах России

«Людям нужно объяснять, что не все те, кто непохожи, враги»
В ноябре 2002 года Николай Сванидзе принял участие в благотворительной акции, организованной компанией «Макдоналдс» при поддержке ООН и посвященной Всемирному дню ребенка. Доходы от акции были направлены в 13 детских приютов в разных городах России

Фото: Людмила Пахомова / ТАСС

Жена Николая Сванидзе — журналистка Марина Жукова (на фото), историк по образованию. В 1990-х была главным редактором программы «Зеркало», а затем автором и соавтором в цикле «Исторические хроники с Николаем Сванидзе» &lt;br>На фото: с женой Мариной в Государственном Кремлевском дворце, 2005 год

Жена Николая Сванидзе — журналистка Марина Жукова (на фото), историк по образованию. В 1990-х была главным редактором программы «Зеркало», а затем автором и соавтором в цикле «Исторические хроники с Николаем Сванидзе»
На фото: с женой Мариной в Государственном Кремлевском дворце, 2005 год

Фото: Коммерсантъ / Алексей Куденко  /  купить фото

«СПЧ имеет только один рычаг — президент» &lt;br>С 2005 по 2014 год Николай Сванидзе был членом Общественной палаты России, позже вошел в состав Совета по правам человека при президенте РФ. В 2009–2012 годах был членом Комиссии по противодействию попыткам фальсификации истории в ущерб интересам России &lt;br>На фото: на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, посвященной 15-летию ВГТРК

«СПЧ имеет только один рычаг — президент»
С 2005 по 2014 год Николай Сванидзе был членом Общественной палаты России, позже вошел в состав Совета по правам человека при президенте РФ. В 2009–2012 годах был членом Комиссии по противодействию попыткам фальсификации истории в ущерб интересам России
На фото: на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, посвященной 15-летию ВГТРК

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

В 2007 году Николай Сванидзе стал заведующим кафедрой журналистики факультета журналистики Института массмедиа РГГУ, в 2010-м — руководителем Института массмедиа РГГУ. Входил в состав ученого совета университета &lt;br>На фото: на пресс-конференции в медиацентре газеты «Известия»

В 2007 году Николай Сванидзе стал заведующим кафедрой журналистики факультета журналистики Института массмедиа РГГУ, в 2010-м — руководителем Института массмедиа РГГУ. Входил в состав ученого совета университета
На фото: на пресс-конференции в медиацентре газеты «Известия»

Фото: Коммерсантъ / Павел Смертин  /  купить фото

С 2003 по 2013 год вел цикл документальных телепрограмм «Исторические хроники с Николаем Сванидзе». Каждая серия посвящалась одному году XX века в России. В 2006 году автор получил за нее премию ТЭФИ в номинации «Лучшая программа об истории» (на фото). В 2014 году Николай Сванидзе издал серию книг «Исторические хроники» из 28 томов

С 2003 по 2013 год вел цикл документальных телепрограмм «Исторические хроники с Николаем Сванидзе». Каждая серия посвящалась одному году XX века в России. В 2006 году автор получил за нее премию ТЭФИ в номинации «Лучшая программа об истории» (на фото). В 2014 году Николай Сванидзе издал серию книг «Исторические хроники» из 28 томов

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

«В России начальство всегда любило историю за то, что эту науку, в которой, на счастье, отсутствуют прямые, наглядные доказательства, всегда можно обратить себе на прямую политическую пользу» &lt;br>На фото: на церемонии вручения премии «Приз телепрессы» в Центральном доме журналиста, 2006 год

«В России начальство всегда любило историю за то, что эту науку, в которой, на счастье, отсутствуют прямые, наглядные доказательства, всегда можно обратить себе на прямую политическую пользу»
На фото: на церемонии вручения премии «Приз телепрессы» в Центральном доме журналиста, 2006 год

Фото: Коммерсантъ / Алексей Куденко  /  купить фото

С 2013 года Николай Сванидзе сотрудничал с радиостанцией «Серебряный дождь», где был постоянным участником программы «Итоги недели» и вел передачу «Тема дня за 60 секунд». Был автором проекта «Исторические хроники» на радио «Комсомольская правда»

С 2013 года Николай Сванидзе сотрудничал с радиостанцией «Серебряный дождь», где был постоянным участником программы «Итоги недели» и вел передачу «Тема дня за 60 секунд». Был автором проекта «Исторические хроники» на радио «Комсомольская правда»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Выступал в качестве гостя на радиостанции «Эхо Москвы» &lt;br>На фото: с экс-главредом «Эха Москвы» Алексеем Венедиктовым (признан иностранным агентом)

Выступал в качестве гостя на радиостанции «Эхо Москвы»
На фото: с экс-главредом «Эха Москвы» Алексеем Венедиктовым (признан иностранным агентом)

Фото: Максим Шеметов / ТАСС

«Нельзя все проблемы, которые существуют в нашем обществе,— духовные, моральные, социокультурные — решать путем введения новых статей в Уголовный кодекс» &lt;br>На фото: с главным редактором газеты «Московский комсомолец» Павлом Гусевым на заседании Общественной палаты

«Нельзя все проблемы, которые существуют в нашем обществе,— духовные, моральные, социокультурные — решать путем введения новых статей в Уголовный кодекс»
На фото: с главным редактором газеты «Московский комсомолец» Павлом Гусевым на заседании Общественной палаты

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

Николай Сванидзе часто принимал участие в различных митингах и акциях&lt;br> На фото: во время возложения цветов к Соловецкому камню на Лубянской площади, 2012 год

Николай Сванидзе часто принимал участие в различных митингах и акциях
На фото: во время возложения цветов к Соловецкому камню на Лубянской площади, 2012 год

Фото: Коммерсантъ / Павел Кассин  /  купить фото

«При Борисе Ельцине Россия заявляла себя как европейская держава с европейскими либеральными ценностями. Пока была жива массовая память о недавнем тоталитарном прошлом, этот посыл воспринимался как естественный и не нуждался в историческом обосновании. Память о тоталитаризме оказалась недолгой» &lt;br>На фото: с председателем Московской Хельсинкской группы Людмилой Алексеевой в Общественной палате

«При Борисе Ельцине Россия заявляла себя как европейская держава с европейскими либеральными ценностями. Пока была жива массовая память о недавнем тоталитарном прошлом, этот посыл воспринимался как естественный и не нуждался в историческом обосновании. Память о тоталитаризме оказалась недолгой»
На фото: с председателем Московской Хельсинкской группы Людмилой Алексеевой в Общественной палате

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

Николай Сванидзе на церемонии прощания с политиком Борисом Немцовым, 2015 год

Николай Сванидзе на церемонии прощания с политиком Борисом Немцовым, 2015 год

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

Николай Сванидзе — автор ряда документальных фильмов, в их числе «БН» (о президенте РФ Борисе Ельцине, 2006), «13 месяцев Егора Гайдара» (2010), «XX съезд. Годовщина» (2016), «Год после Сталина» (2019). В соавторстве с женой Мариной Сванидзе в 2008 году выпустил книгу «Медведев» (сборник разговоров с Дмитрием Медведевым до его избрания на пост президента), а также книги в серии «Погибель империи. Наша история» (2019–2021)

Николай Сванидзе — автор ряда документальных фильмов, в их числе «БН» (о президенте РФ Борисе Ельцине, 2006), «13 месяцев Егора Гайдара» (2010), «XX съезд. Годовщина» (2016), «Год после Сталина» (2019). В соавторстве с женой Мариной Сванидзе в 2008 году выпустил книгу «Медведев» (сборник разговоров с Дмитрием Медведевым до его избрания на пост президента), а также книги в серии «Погибель империи. Наша история» (2019–2021)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Коротаев  /  купить фото

В феврале 2022 года Николай Сванидзе выступил с критикой специальной военной операции на Украине. В ноябре того же года был исключен из СПЧ по решению президента, позже уволен с должности директора Института массмедиа РГГУ &lt;br>На фото: на акции в поддержку журналиста Ивана Голунова, 2019 год

В феврале 2022 года Николай Сванидзе выступил с критикой специальной военной операции на Украине. В ноябре того же года был исключен из СПЧ по решению президента, позже уволен с должности директора Института массмедиа РГГУ
На фото: на акции в поддержку журналиста Ивана Голунова, 2019 год

Фото: Коммерсантъ / Максим Поляков  /  купить фото

«Все забывается очень быстро... не думайте об узнаваемости. Так же, как быстро начнут узнавать, так же быстро и забудут. Это же относится не только к работе, но и жизни. Людей быстро забывают» &lt;br>В последние годы жизни Николай Сванидзе тяжело болел. В феврале 2023 года у него обнаружили пневмонию и отек легких, после чего он проходил лечение в Израиле. Скончался 11 сентября 2024 года в своей квартире в Москве

«Все забывается очень быстро... не думайте об узнаваемости. Так же, как быстро начнут узнавать, так же быстро и забудут. Это же относится не только к работе, но и жизни. Людей быстро забывают»
В последние годы жизни Николай Сванидзе тяжело болел. В феврале 2023 года у него обнаружили пневмонию и отек легких, после чего он проходил лечение в Израиле. Скончался 11 сентября 2024 года в своей квартире в Москве

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

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Николай Сванидзе начал карьеру на телевидении в 1991 году с должности закадрового комментатора программы «Вести». Позже стал автором и ведущим передач «Контрасты», «Лицом к России» на телеканале РТР. В январе 1994 года вместе с Сергеем Доренко вел программу «Подробности», за что получил премию ТЭФИ в номинации «Лучший ведущий информационной передачи»
На фото слева направо: телеведущие Сергей Доренко, Михаил Светличный, Леонид Парфенов, Арина Шарапова, Николай Сванидзе и Михаил Осокин

Фото: Юрий Феклистов / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

За освещение событий вокруг Октябрьского путча 1993 года был награжден орденом «За личное мужество». В 1996 году стал заместителем председателя ВГТРК Эдуарда Сагалаева. С февраля 1997 по май 1998 года возглавлял ВГТРК
На фото: на встрече с президентом РФ Борисом Ельциным и главредом телеканала «Культура» Михаилом Швыдким (слева)

Фото: Александр Сенцов, Александр Чумичев / ТАСС

«Я не воцерковленный и даже, наверное, не верующий. Но и не отрицаю Бога. А верю я не в него, а в добро, в человеческую порядочность и в то, что все в конце концов поженятся»
С 1996 по 2007 год был автором и ведущим информационно-аналитической программы «Зеркало» на телеканалах РТР и «Россия». В 2000 году программа стала выходить в формате ток-шоу. В 2001 году вышел спецвыпуск «Зеркала» с первым интервью Бориса Ельцина после его отставки

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

«Мракобесие под флагом защиты традиционных ценностей — штука неоригинальная. Не беда, что мы это уже проходили. При Николае I, объявившем в пику своей великой бабке Екатерине, что Россия не Европа; и в более жестком варианте еще раньше, в допетровской Руси, когда вся наука как таковая была объявлена бесовской»
На фото: на балу искусств «Серебряный векъ» в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

«Людям нужно объяснять, что не все те, кто непохожи, враги»
В ноябре 2002 года Николай Сванидзе принял участие в благотворительной акции, организованной компанией «Макдоналдс» при поддержке ООН и посвященной Всемирному дню ребенка. Доходы от акции были направлены в 13 детских приютов в разных городах России

Фото: Людмила Пахомова / ТАСС

Жена Николая Сванидзе — журналистка Марина Жукова (на фото), историк по образованию. В 1990-х была главным редактором программы «Зеркало», а затем автором и соавтором в цикле «Исторические хроники с Николаем Сванидзе»
На фото: с женой Мариной в Государственном Кремлевском дворце, 2005 год

Фото: Коммерсантъ / Алексей Куденко  /  купить фото

«СПЧ имеет только один рычаг — президент»
С 2005 по 2014 год Николай Сванидзе был членом Общественной палаты России, позже вошел в состав Совета по правам человека при президенте РФ. В 2009–2012 годах был членом Комиссии по противодействию попыткам фальсификации истории в ущерб интересам России
На фото: на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, посвященной 15-летию ВГТРК

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

В 2007 году Николай Сванидзе стал заведующим кафедрой журналистики факультета журналистики Института массмедиа РГГУ, в 2010-м — руководителем Института массмедиа РГГУ. Входил в состав ученого совета университета
На фото: на пресс-конференции в медиацентре газеты «Известия»

Фото: Коммерсантъ / Павел Смертин  /  купить фото

С 2003 по 2013 год вел цикл документальных телепрограмм «Исторические хроники с Николаем Сванидзе». Каждая серия посвящалась одному году XX века в России. В 2006 году автор получил за нее премию ТЭФИ в номинации «Лучшая программа об истории» (на фото). В 2014 году Николай Сванидзе издал серию книг «Исторические хроники» из 28 томов

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

«В России начальство всегда любило историю за то, что эту науку, в которой, на счастье, отсутствуют прямые, наглядные доказательства, всегда можно обратить себе на прямую политическую пользу»
На фото: на церемонии вручения премии «Приз телепрессы» в Центральном доме журналиста, 2006 год

Фото: Коммерсантъ / Алексей Куденко  /  купить фото

С 2013 года Николай Сванидзе сотрудничал с радиостанцией «Серебряный дождь», где был постоянным участником программы «Итоги недели» и вел передачу «Тема дня за 60 секунд». Был автором проекта «Исторические хроники» на радио «Комсомольская правда»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Выступал в качестве гостя на радиостанции «Эхо Москвы»
На фото: с экс-главредом «Эха Москвы» Алексеем Венедиктовым (признан иностранным агентом)

Фото: Максим Шеметов / ТАСС

«Нельзя все проблемы, которые существуют в нашем обществе,— духовные, моральные, социокультурные — решать путем введения новых статей в Уголовный кодекс»
На фото: с главным редактором газеты «Московский комсомолец» Павлом Гусевым на заседании Общественной палаты

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

Николай Сванидзе часто принимал участие в различных митингах и акциях
На фото: во время возложения цветов к Соловецкому камню на Лубянской площади, 2012 год

Фото: Коммерсантъ / Павел Кассин  /  купить фото

«При Борисе Ельцине Россия заявляла себя как европейская держава с европейскими либеральными ценностями. Пока была жива массовая память о недавнем тоталитарном прошлом, этот посыл воспринимался как естественный и не нуждался в историческом обосновании. Память о тоталитаризме оказалась недолгой»
На фото: с председателем Московской Хельсинкской группы Людмилой Алексеевой в Общественной палате

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

Николай Сванидзе на церемонии прощания с политиком Борисом Немцовым, 2015 год

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

Николай Сванидзе — автор ряда документальных фильмов, в их числе «БН» (о президенте РФ Борисе Ельцине, 2006), «13 месяцев Егора Гайдара» (2010), «XX съезд. Годовщина» (2016), «Год после Сталина» (2019). В соавторстве с женой Мариной Сванидзе в 2008 году выпустил книгу «Медведев» (сборник разговоров с Дмитрием Медведевым до его избрания на пост президента), а также книги в серии «Погибель империи. Наша история» (2019–2021)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Коротаев  /  купить фото

В феврале 2022 года Николай Сванидзе выступил с критикой специальной военной операции на Украине. В ноябре того же года был исключен из СПЧ по решению президента, позже уволен с должности директора Института массмедиа РГГУ
На фото: на акции в поддержку журналиста Ивана Голунова, 2019 год

Фото: Коммерсантъ / Максим Поляков  /  купить фото

«Все забывается очень быстро... не думайте об узнаваемости. Так же, как быстро начнут узнавать, так же быстро и забудут. Это же относится не только к работе, но и жизни. Людей быстро забывают»
В последние годы жизни Николай Сванидзе тяжело болел. В феврале 2023 года у него обнаружили пневмонию и отек легких, после чего он проходил лечение в Израиле. Скончался 11 сентября 2024 года в своей квартире в Москве

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

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