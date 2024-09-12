«Он всегда поднимал очень острые темы»

В Москве в возрасте 69 лет скончался журналист и правозащитник Николай Сванидзе. Историк по образованию, он стоял у истоков российского телевидения — вел множество авторских передач, в числе которых аналитическая программа «Зеркало». Позже господин Сванидзе занялся правозащитной работой — сначала в составе Общественной палаты РФ, а затем в президентском Совете по правам человека (СПЧ), из которого был исключен в 2022 году. Коллеги по правозащитной деятельности рассказали «Ъ», каким он был человеком.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Николай Сванидзе (фото 2006 года)

Фото: Павел Смертин, Коммерсантъ Николай Сванидзе (фото 2006 года)

Фото: Павел Смертин, Коммерсантъ

Николай Сванидзе окончил в 1977 году истфак МГУ и начал работу в Институте США и Канады АН СССР. В 1991 году он сменил деятельность, перейдя на телевидение: стал автором закадровых комментариев в зарождающейся тогда программе «Вести» на ВГТРК. Затем вел передачи «Контрасты» и «Подробности» на РТР (позже — «Россия»). За освещение событий 3–4 октября 1993 года президент РФ Борис Ельцин наградил его орденом «За личное мужество». С 1996 года журналист работал заместителем председателя ВГТРК, а с февраля 1997 по май 1998 года — председателем телеканала. В тот же период начал вести авторскую аналитическую программу «Зеркало», а в 2003 году — цикл документальных программ «Исторические хроники с Николаем Сванидзе». С 2013 по 2022 год работал на радиостанции «Серебряный дождь».

В середине нулевых Николай Сванидзе начал вести активную общественно-политическую деятельность: в 2005 году стал членом недавно сформированной Общественной палаты РФ, в которой состоял до 2014 года.

В 2008 году Николай Сванидзе участвовал в создании партии «Правое дело», сформировавшейся на основе самораспустившихся партий «Союз правых сил», «Гражданская сила», Демократической партии России. В 2012 году журналист вошел в президентский Совет по правам человека, членом которого был почти десять лет. В последние годы жизни господин Сванидзе тяжело болел. «Наши коллеги, которым он был близким товарищем, сообщали о его самочувствии и до последних дней оставались с ним на связи»,— рассказал глава СПЧ Валерий Фадеев.

Господин Фадеев назвал Николая Сванидзе неравнодушным, чутким и интеллигентным человеком, «что признают все знавшие его люди независимо от того, разделяли они его убеждения или нет». «Николай Карлович стоял у истоков российского телевидения, придя работать туда в 1991 году. Он мог быть резок в суждениях, не боялся вести прямой эфир в октябре 1993 года в ожидании штурма ВГТРК. Как правозащитник, сильно переживал, когда не мог помочь кому-то из обращавшихся к нему за помощью простых людей, называя это ударом для себя»,— добавил он.

«Я отчасти воспитывался на его передачах, пересмотрел всю программу "Зеркало"»,— рассказал «Ъ» экс-член СПЧ Игорь Каляпин, который входил в том числе в возглавляемую господином Сванидзе комиссию по политическим правам.

«Для нас было важно заявлять свою позицию, и каждый раз требовались настойчивость и изрядная смелость Николая Карловича, чтобы добиваться ее публикации,— поделился господин Каляпин.— Я видел некоторых членов совета в каких-то ситуациях испуганными, но не Сванидзе. Возмущенным видел, а испуганным — никогда».

Одна из таких публикаций — заявление возглавляемой господином Сванидзе комиссии от 6 марта 2022 года, в котором говорится, что начавшаяся специальная военная операция влечет «тяжелые последствия».

В заявлении говорилось, что гибнут граждане России и Украины, ставится под угрозу «реализация многих социальных и личных прав гражданина и человека». Николай Сванидзе подчеркивал, что свобода слова и другие основные свободы «не должны подвергаться дополнительным ограничениям», поскольку в России не введено ни военное, ни чрезвычайное положение. В ноябре 2022 года Николай Сванидзе был исключен из состава СПЧ.

Отметим, что ранее господин Сванидзе критиковал закон об иностранных агентах, отмечая, что документ может «крайне негативно отразиться на репутации СМИ и тем более отдельных журналистов».

«Это означает, что у них на лбу практически будет написан запрет на профессию и слово "враг"»,— заявил правозащитник в 2018 году. В 2019 году он выступил против ликвидации движения «За права человека» (признано иностранным агентом и ликвидировано решением Верховного суда), а позже — против ликвидации «Мемориала» (также был включен в реестр иностранных агентов и ликвидирован в 2021 году).

Член СПЧ Ева Меркачева подчеркнула, что Николай Сванидзе «всегда поднимал очень острые темы».

Она вспомнила, как на одной из встреч членов СПЧ с Владимиром Путиным, когда оставалось совсем мало времени на вопросы, он попросил слово. «И президент сказал: "Не могу не дать слова Николаю Карловичу",— рассказала Ева Меркачева.— Николай Карлович задал важный вопрос, а президент очень внимательно его выслушал. И это показало особое, уважительное отношение к нему. Но ровно так же уважительно сам Николай Карлович относился ко всем — не важно, поддерживал ли он точку зрения человека, его политическую, человеческую позицию».

По словам госпожи Меркачевой, Николай Сванидзе однажды сказал, что «не чувствует себя полноценным правозащитником», поскольку не может помогать террористам, насильникам и серийным убийцам. «Настоящий» правозащитник должен, по его мнению, защищать любых людей, если их права нарушаются. «Когда ему стало уже физически тяжело из-за болезни, он все равно приходил на разные правозащитные совещания. Иногда ему самому требовалась поддержка, помощь. Но он все равно держался мужественно»,— добавила правозащитница.

Эмилия Габдуллина