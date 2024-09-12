Чем известен Николай Сванидзе

На 70-м году жизни умер российский журналист и телеведущий Николай Сванидзе. Подробности его биографии — в материале «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На церемонии награждения премии Московской Хельскинской группы (ликвидирована Мосгорсудом в январе 2023 года) в области защиты прав человека, 2019 год

Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ На церемонии награждения премии Московской Хельскинской группы (ликвидирована Мосгорсудом в январе 2023 года) в области защиты прав человека, 2019 год

Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ

Николай Карлович Сванидзе родился 2 апреля 1955 года в Москве. Учился в специализированной школе с углубленным изучением английского языка. В 1977-м окончил исторический факультет МГУ, после чего работал младшим научным сотрудником в Институте США и Канады АН СССР. В 1990–1991 годах преподавал в Московском государственном историко-архивном институте (ныне — РГГУ).

В 1991 году начал карьеру на телевидении. Был закадровым комментатором программы «Вести», позже стал автором и ведущим передач «Контрасты», «Лицом к России» и «Подробности» на телеканале РТР. В 1994 году за освещение событий вокруг вооруженного противостояния сторонников президента РФ Бориса Ельцина и Верховного Совета в октябре 1993-го был награжден орденом «За личное мужество». В 1995 году за работу над «Подробностями» получил премию ТЭФИ в номинации «Лучший ведущий информационной передачи».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Слева направо: телеведущие Сергей Доренко, Михаил Светличный, Леонид Парфенов, Арина Шарапова, Николай Сванидзе и Михаил Осокин

Фото: Юрий Феклистов / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ Слева направо: телеведущие Сергей Доренко, Михаил Светличный, Леонид Парфенов, Арина Шарапова, Николай Сванидзе и Михаил Осокин

Фото: Юрий Феклистов / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

В 1996 году стал зампредседателя ВГТРК Эдуарда Сагалаева, руководил дирекцией информационных и политических программ. С февраля 1997-го по май 1998 года был председателем ВГТРК. Впоследствии на этом посту его сменил будущий министр культуры Михаил Швыдкой.

С 1996 по 2007 год — автор и ведущий информационно-аналитической программы «Зеркало» на телеканалах РТР и «Россия». С 2003 по 2013 год вел цикл документальных телепрограмм «Исторические хроники с Николаем Сванидзе». В 2014 году издал серию книг «Исторические хроники» из 28 томов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография На круглом столе «Свобода слова 2001» в московском Марриотт Гранд-Отеле Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников / купить фото На бале искусств «Серебряный векъ» в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина, 2002 год Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев / купить фото На заключительных выборах в Общественную палату России, 2005 год Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов / купить фото Следующая фотография 1 / 3 На круглом столе «Свобода слова 2001» в московском Марриотт Гранд-Отеле Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников / купить фото На бале искусств «Серебряный векъ» в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина, 2002 год Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев / купить фото На заключительных выборах в Общественную палату России, 2005 год Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов / купить фото

В 2007 году стал заведующим кафедрой журналистики факультета журналистики Института массмедиа РГГУ, в 2010-м — руководителем Института массмедиа РГГУ. Входил в состав ученого совета университета.

С 2005 по 2014 год был членом Общественной палаты России, позже вошел в состав Совета по правам человека при президенте РФ. Выступал против ликвидации движения «За права человека» и историко-просветительского общества «Мемориал» (обе организации были признаны иноагентами и ликвидированы). В 2009–2012 годах был членом Комиссии по противодействию попыткам фальсификации истории в ущерб интересам России. Являлся членом Российского еврейского конгресса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография На церемонии вручения премии ТЭФИ, 2006 год Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин / купить фото В медиа-центре газеты «Известия», 2006 год Фото: Коммерсантъ / Павел Смертин / купить фото На заседании Совета по правам человека в здании администрации президента РФ, 2014 год Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лекай / купить фото Следующая фотография 1 / 3 На церемонии вручения премии ТЭФИ, 2006 год Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин / купить фото В медиа-центре газеты «Известия», 2006 год Фото: Коммерсантъ / Павел Смертин / купить фото На заседании Совета по правам человека в здании администрации президента РФ, 2014 год Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лекай / купить фото

С 2013 года сотрудничал с радиостанцией «Серебряный дождь», где был постоянным участником программы «Итоги недели» и вел передачу «Тема дня за 60 секунд». Был автором проекта «Исторические хроники» на радио «Комсомольская правда». Выступал в качестве гостя на радиостанции «Эхо Москвы» (1 марта 2022 года Роскомнадзор ограничил доступ к вещанию и сайту «Эха Москвы» по обвинению в распространении недостоверных сведений о СВО. 3 марта совет директоров ликвидировал юрлицо радиостанции).

В феврале 2022 года выступил с резкой критикой ввода войск России на территорию Украины. В ноябре того же года был исключен из СПЧ по решению президента, позже уволен с должности директора Института массмедиа РГГУ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография С председателем Московской Хельсинской группы (ликвидирована Мосгорсудом в январе 2023 года) Людмилой Алексеевой на церемонии вручения премии Егора Гайдара, 2016 год Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов / купить фото Слева направо: глава СПЧ Валерий Фадеев, журналистка Ирина Воробьева, телеведущий Николай Сванидзе, главный редактор газеты «Московский комсомолец» Павел Гусев на церемонии прощания с правозащитником, членом Совета по правам человека при президенте РФ Андреем Бабушкиным, 2022 год Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов / купить фото Следующая фотография 1 / 2 С председателем Московской Хельсинской группы (ликвидирована Мосгорсудом в январе 2023 года) Людмилой Алексеевой на церемонии вручения премии Егора Гайдара, 2016 год Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов / купить фото Слева направо: глава СПЧ Валерий Фадеев, журналистка Ирина Воробьева, телеведущий Николай Сванидзе, главный редактор газеты «Московский комсомолец» Павел Гусев на церемонии прощания с правозащитником, членом Совета по правам человека при президенте РФ Андреем Бабушкиным, 2022 год Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов / купить фото

Автор ряда документальных фильмов, в их числе: «БН» (о президенте РФ Борисе Ельцине, 2006), «13 месяцев Егора Гайдара» (2010), «XX съезд. Годовщина» (2016), «Год после Сталина» (2019). В соавторстве с женой Мариной Сванидзе в 2008 году выпустил книгу «Медведев», а также книги в серии «Погибель империи. Наша история» (2019–2021).

В последние годы жизни Николай Сванидзе тяжело болел. В феврале 2023 года у него обнаружили пневмонию и отек легких, после чего он проходил лечение в Израиле.