Водители проведут осмотр

Минтранс предложил упростить технический контроль машин такси. Ведомство предлагает водителям, в том числе самозанятым, проводить его самостоятельно. Но есть несколько условий: стаж работы не менее года и удостоверение о повышении квалификации или диплом о профпереподготовке. Проект приказа опубликован на портале для общественного обсуждения. Если идею одобрят, то водитель сможет провести технический контроль без специальных средств измерения и ограничиться визуальным осмотром узлов, агрегатов и механизмов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В целом сама эта процедура устаревшая, и ее можно вовсе отменить, отметил руководитель Центра компетенций Международного евразийского форума такси Станислав Швагерус: «В настоящее время это проходит путем рисования путевых листов с подписью механика. Эта норма о необходимости проведения предрейсового технического осмотра автомобилей родом из начала прошлого века, когда автомобили были несовершенны, они требовали постоянного ухода, проверки масла, тормозов.

В современных легковых автомобилях даже нет этого щупа, который проверяет уровень масла, а требованиями установлено его обязательно проверять. Все выводится на компьютер: давление в шинах, тормоза. Поэтому сохранение этой нормы об обязательности проведения предрейсового технического осмотра просто бессмысленно при современном уровне развития автомобильной техники».

Сейчас, как указано в действующем приказе Минтранса, технический контроль автомобилей такси должны проводить специальные сотрудники. Их нужно привлекать и самозанятым гражданам. Если проводить самостоятельный осмотр разрешат только после повышения квалификации и прохождения специальных курсов, то это, наоборот, может усложнить жизнь водителей, считает глава Московского профсоюза таксистов Николай Кодолов:

«Есть специальные курсы. Но, насколько я помню, стоимость их прохождения составляет порядка 40-50 тыс. руб. Если это перевозчик на одном своем автомобиле, для него это будет довольно обременительно. В каждом парке более или менее приличном есть такой специалист, выпускающий механик с корочкой. С учетом того, что у нас водителей такси до 2,5 млн., обойтись какими-то онлайн-курсами — это будет как бы для галочки, и, скорее всего, это будет очередная фикция.

В правилах дорожного движения и так сказано, что водитель, перед тем как начать движение, обязан осмотреть автомобиль: проверить все жидкости, давление в шинах, колеса».

Если проект примут, то новые правила технического контроля машин такси будут действовать с 1 марта 2025 года.

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