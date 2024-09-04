Таксисты выбирают курьерные перспективы

Избыточные требования к водителям такси привели к серьезному оттоку специалистов из отрасли. К концу 2024 года российскому рынку легковых перевозок будет не хватать около 130 тыс. таксистов, что может привести к дополнительному росту цен на поездки. Участники рынка надеются на послабления в отрасли, в частности, на цифровизацию техосмотров и медосмотров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

К концу 2024 года на российском рынке такси будет не хватать 130 тыс. водителей, заявил 4 сентября в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке директор по работе с госорганами «Яндекс Такси» Антон Петраков. «Это огромная цифра»,— добавил он. Господин Петраков уточнил, что сейчас в отрасли работает около 1 млн таксистов. Исходя из этого, дефицит водителей составит около 13%.

Другие участники рынка говорят о еще большей нехватке специалистов в отрасли. По оценкам президента Объединения самозанятых России Игоря Жмакина, сейчас не хватает 700 тыс. водителей, а по словам председателя союза «Цифровой мир» Валерия Корнеева — 400 тыс. На рынке можно найти водителей, но они отказываются работать через легальные каналы, поясняет господин Корнеев.

Разрешения на таксомоторную деятельность имеют около 330 тыс. человек, хотя в 2021 году их количество превышало 400 тыс., говорит операционный директор «ГТК-Холдинга» (управляет сетью таксопарков) Орц Мадаев.

В регионах отток водителей из отрасли составляет 40–50%, часть ушла на специальную военную операцию, часть — на оборонные предприятия, поясняют в службе заказа такси «Максим».

Еще примерно 900 тыс. человек на своих автомобилях не могут официально работать в такси из-за избыточных требований, считает первый заместитель главы комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев. Они уходят в серую зону, из-за чего бюджет теряет около 30 млрд руб., оценивает депутат. В некоторых регионах выросло число чатов в соцсетях и мессенджерах, где водители и пассажиры договариваются о поездках напрямую, а в Telegram появились нелегальные каналы-агрегаторы, которые берут плату с водителей, указывают в службе заказа такси «Максим». Ежедневно через них совершаются десятки тысяч поездок, уточняют там.

Дефицит водителей такси также усиливается за счет конкуренции со стороны других отраслей. По словам господина Петракова, сейчас крупные платформы конкурируют друг с другом: «Граждане могут выбирать между работой в такси, логистике, курьерских службах, сотрудничеством с маркетплейсами, где оплата труда сопоставима». Летом 2024 года средние предлагаемые зарплаты для новых сотрудников в сфере легковых перевозок по всей России увеличились на 61% год к году, до 155,5 тыс. руб. в месяц при полной занятости, подсчитали в сервисе «Авито Работа». Для сравнения: за тот же период средняя предлагаемая зарплата доставщиков в крупных городах России увеличилась на 50% год к году, до 119,3 тыс. руб.

Дефицит водителей в такси, в свою очередь, выступает важным фактором роста потребительских цен, которые, по словам Антона Петракова, на этом фоне могут увеличиваться на «десятки процентов» год к году. По данным Росстата, в июле 2024 года проезд на такси в расчете на 1 км пути вырос на 26% год к году, до 43,11 руб.

Для решения проблемы «Яндекс Такси» сейчас обсуждает с регуляторами создание экспериментальных правовых режимов, сообщил Антон Петраков.

В частности, речь, по его словам, может идти об оцифровке путевых листов, медицинских осмотров, внедрении однодневных или часовых полисов страхования, которые будут стоить существенно дешевле, чем их более длительные аналоги. В Минэкономики подтвердили “Ъ”, что сейчас прорабатывается новый экспериментальный правовой режим в сфере пассажирских перевозок. В Минтрансе не ответили на запрос “Ъ”.

Игроки уже пытались пролоббировать такие послабления (см. “Ъ” от 23 мая). Но оцифровка существующих требований не решит системные проблемы и не привлечет водителей, говорят в службе «Максим». Чтобы остановить «деградацию отрасли и вернуть водителей», необходимо дифференцировать регулирование таксопарков и самозанятых перевозчиков с личными автомобилями, считают в компании.

Александра Мерцалова, Владивосток; Дарья Андрианова