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В Петербурге прошел крестный ход с мощами Александра Невского

Крестный ход проходит на Невском проспекте в Санкт-Петербурге ежегодно 12 сентября. В нынешнем году в нем приняли участие тысячи людей, в числе которых был депутат Виталий Милонов, представители различных религиозных и общественных организаций. Во время малого хода патриарх Кирилл нес мощи князя Александра Невского — в 2024 году исполнилось ровно 300 лет со дня перенесения их из Владимира в Санкт-Петербург.

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Крестный ход был устроен в честь 300-летия со дня перенесения мощей князя Александра Невского в Санкт-Петербург

Крестный ход был устроен в честь 300-летия со дня перенесения мощей князя Александра Невского в Санкт-Петербург

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Церковные служители во время крестного хода

Церковные служители во время крестного хода

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов (справа) во время крестного хода

Зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов (справа) во время крестного хода

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Участницы крестного хода в Санкт-Петербурге

Участницы крестного хода в Санкт-Петербурге

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Церковнослужители во время крестного хода

Церковнослужители во время крестного хода

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

Шествие по Невскому проспекту

Шествие по Невскому проспекту

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Люди несли иконы, стяги, а также современные и имперские флаги России

Люди несли иконы, стяги, а также современные и имперские флаги России

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Среди участников крестного хода — казаки, члены националистических движений и просто желающие пройти вместе с процессией

Среди участников крестного хода — казаки, члены националистических движений и просто желающие пройти вместе с процессией

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Движение транспорта по всему Невскому проспекту было перекрыто

Движение транспорта по всему Невскому проспекту было перекрыто

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Прохожие из-за ограждения фотографируют процессию

Прохожие из-за ограждения фотографируют процессию

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

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Крестный ход был устроен в честь 300-летия со дня перенесения мощей князя Александра Невского в Санкт-Петербург

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Церковные служители во время крестного хода

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов (справа) во время крестного хода

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Участницы крестного хода в Санкт-Петербурге

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Церковнослужители во время крестного хода

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

Шествие по Невскому проспекту

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Люди несли иконы, стяги, а также современные и имперские флаги России

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Среди участников крестного хода — казаки, члены националистических движений и просто желающие пройти вместе с процессией

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Движение транспорта по всему Невскому проспекту было перекрыто

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Прохожие из-за ограждения фотографируют процессию

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

Крестный ход начался в 11 часов, сотни церковнослужителей прошли вслед за Казанской иконой Божией Матери. Затем к ним присоединились казаки, члены националистических движений с флагами и иконами и просто желающие пройти вместе с процессией до Александро-Невской лавры. В толпе раздавались крики: «Слава Богу за все!», «Мы — русские, с нами Бог!», «Русские, вперед!», «Христос воскрес — воистину воскрес!». Некоторые участники шествия тихо читали молитвы, другие обсуждал «триединую святую Русь».

Движение транспорта по всему Невскому проспекту было перекрыто. У Лавры основное движение встретило малый ход, который возглавил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Затем патриарх выступил перед собравшимися. Он, в частности, заявил, что все западное является для русского человека соблазном. «Люди уезжают в другие страны — там магазины получше, развлечений побольше. Кажется, что там устройство лучше. Но правда на нашей стороне»,— сказал предстоятель РПЦ. С короткими речами выступили губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл (справа), Александр Беглов (в центре) и Александр Дрозденко (третий справа) во время молебна

Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл (справа), Александр Беглов (в центре) и Александр Дрозденко (третий справа) во время молебна

Фото: Марина Мамонтова, Коммерсантъ

Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл (справа), Александр Беглов (в центре) и Александр Дрозденко (третий справа) во время молебна

Фото: Марина Мамонтова, Коммерсантъ

После того как патриарх спустился со сцены, ему стало плохо. Охрана проводила Кирилла к карете скорой помощи, но он предпочел сесть в личный автомобиль, где ему оказали помощь.

Патриарх Кирилл приехал в Петербург еще 10 сентября. Во время визита патриарху вручили мантию почетного доктора СПбГУ. Затем он выступил с лекцией на Культурном форуме.

Сегодня же, 12 сентября, город посетил президент Владимир Путин, однако в крестном ходе глава государства не участвовал. В прошлый свой приезд в Санкт-Петербург патриарх вручил президенту орден Александра Невского.

Полина Пучкова, Санкт-Петербург

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