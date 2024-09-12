В Петербурге прошел крестный ход с мощами Александра Невского

Крестный ход проходит на Невском проспекте в Санкт-Петербурге ежегодно 12 сентября. В нынешнем году в нем приняли участие тысячи людей, в числе которых был депутат Виталий Милонов, представители различных религиозных и общественных организаций. Во время малого хода патриарх Кирилл нес мощи князя Александра Невского — в 2024 году исполнилось ровно 300 лет со дня перенесения их из Владимира в Санкт-Петербург.

Крестный ход начался в 11 часов, сотни церковнослужителей прошли вслед за Казанской иконой Божией Матери. Затем к ним присоединились казаки, члены националистических движений с флагами и иконами и просто желающие пройти вместе с процессией до Александро-Невской лавры. В толпе раздавались крики: «Слава Богу за все!», «Мы — русские, с нами Бог!», «Русские, вперед!», «Христос воскрес — воистину воскрес!». Некоторые участники шествия тихо читали молитвы, другие обсуждал «триединую святую Русь».

Движение транспорта по всему Невскому проспекту было перекрыто. У Лавры основное движение встретило малый ход, который возглавил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Затем патриарх выступил перед собравшимися. Он, в частности, заявил, что все западное является для русского человека соблазном. «Люди уезжают в другие страны — там магазины получше, развлечений побольше. Кажется, что там устройство лучше. Но правда на нашей стороне»,— сказал предстоятель РПЦ. С короткими речами выступили губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл (справа), Александр Беглов (в центре) и Александр Дрозденко (третий справа) во время молебна

Фото: Марина Мамонтова, Коммерсантъ Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл (справа), Александр Беглов (в центре) и Александр Дрозденко (третий справа) во время молебна

Фото: Марина Мамонтова, Коммерсантъ

После того как патриарх спустился со сцены, ему стало плохо. Охрана проводила Кирилла к карете скорой помощи, но он предпочел сесть в личный автомобиль, где ему оказали помощь.

Патриарх Кирилл приехал в Петербург еще 10 сентября. Во время визита патриарху вручили мантию почетного доктора СПбГУ. Затем он выступил с лекцией на Культурном форуме.

Сегодня же, 12 сентября, город посетил президент Владимир Путин, однако в крестном ходе глава государства не участвовал. В прошлый свой приезд в Санкт-Петербург патриарх вручил президенту орден Александра Невского.

Полина Пучкова, Санкт-Петербург