Минкульт не выдал прокатное удостоверение фильму про поэта Бориса Рыжего

Фильму «Рыжий» режиссера Семена Серзина, который должен был выйти в кинотеатрах 12 сентября, отказано в выдаче прокатного удостоверения. Причина неизвестна. В последние несколько дней были отменены спецпоказы ленты. Картина рассказывает об уральском поэте Борисе Рыжем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кадр из фильма «Рыжий»

Фото: Пионер Кадр из фильма «Рыжий»

Фото: Пионер

Об отказе фильму в прокатном удостоверении сообщила кинокомпания «Пионер». Сегодня, 10 сентября, в московском кинотеатре «Пионер» были запланированы показ фильма и встреча с исполнителем главной роли, писателем и фронтменом группы «Макулатура» Евгением Алехиным. Показ отменили. Господин Алехин, комментируя эту новость, написал в Telegram-канале: «Друзья-коллеги. Пока фильм не выходит, плохо молитесь».

На прошлой неделе были отменены спецпоказы фильма «Рыжий» в Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге. PR-менеджер компании-прокатчика «Пионер» Мария Денисова объясняла, что у фильма «есть проблема», которую продюсеры решают. «Фильма нет и в реестре кино с прокатным удостоверением. В целом фильм Министерства культуры РФ, и, наверное, им решать, что с ним делать»,— говорил Евгений Алехин «Ъ-СПб».

Сюжет картины сосредоточен на жизни Бориса Рыжего в Екатеринбурге в конце 1990-х, когда поэт готовит первую публикацию в московском журнале «Знамя» и получает литературную премию «Антибукер». В фильме также сыграли Таисия Вилкова, Евгений Ткачук и Евгений Серзин.

Борис Рыжий покончил с собой 7 мая 2001 года в возрасте 26 лет. 8 сентября нынешнего года ему бы исполнилось 50 лет.

Подробнее о фильме — в материале Weekend «''Рыжий и был этим временем''».

Лусине Баласян