Умерла Марина Полицеймако

На 87-м году жизни умерла старейшая актриса Московского театра на Таганке, заслуженная артистка России Марина Полицеймако.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Марина Полицеймако

Фото: Максим Шеметов / ТАСС Марина Полицеймако

Фото: Максим Шеметов / ТАСС

Теперь, после смерти Марины Полицеймако, от того легендарного курса Щепкинского училища, педагогом которого был Юрий Любимов и который стал костяком труппы любимовского театра, практически уже никого не осталось. Вообще театр Любимова 60–70-х годов был очень «мужским», сильные женские голоса в нем с самого начала были наперечет. И Марина Полицеймако всегда была одной из этих немногих — именно с самого начала, с «Доброго человека из Сезуана», где она сыграла госпожу Шин. Первенствовали, конечно, в «золотые годы» Зинаида Славина и Алла Демидова, но Полицеймако совершенно не терялась рядом с ними. Тем более что пути Демидовой с Театром на Таганке разошлись давным-давно, актерская судьба Славиной была сломана в силу разных обстоятельств, а Полицеймако осталась верна своему единственному театру — была востребована и в годы «позднего Любимова», со временем став старейшиной труппы и непременной ее частью, хотя в последние годы жизни уже не могла играть.

Театральный талант, очевидно, передался ей с генами, от родителей, знаменитого ленинградского артиста Виталия Полицеймако и актрисы Евгении Фиш. Ни о какой другой профессии Марина и не мечтала — и в той, которая была ей написана на роду, она стала если не «селебрити», то настоящим ярким профессионалом. Они словно в семье разделили «специализацию» с мужем — Семен Фарада, тоже актер «Таганки», прославился все-таки благодаря экрану (а потом и эстраде), а Марина Полицеймако стала незаменимой на сцене. Были у нее, разумеется, и многочисленные кинороли, почти всегда — эпизодические, но чаще всего хорошо запоминающиеся, от снятого еще в 70-х годах «Табачного капитана» до мимолетных появлений в сериалах нового времени.

По неизбывной системе театральных амплуа она была актрисой характерной, востребованной в тех ролях, где иногда всего несколькими репликами нужно нарисовать выпуклый, узнаваемый женский портрет, подчеркнуть какое-то одно, главное — часто не самое симпатичное — свойство персонажа. И это Марина Полицеймако делала великолепно. Но было и то, что неизменно выделяло ее, приподнимало над просто профессией — какая-то вызывавшая неизменное уважение стойкость, разборчивость, знание неотменимых и немилосердных законов жизни, умение негероически противостоять сиюминутному и конъюнктурному, нечто такое, что складывает разрозненные и неглавные роли в цельную и неповторимую судьбу.

Отдел культуры