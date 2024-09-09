Александр Беглов победил на выборах губернатора Петербурга с 59,8%

После подсчета 100% бюллетеней на выборах губернатора Санкт-Петербурга действующий градоначальник Александр Беглов набрал 59,8% голосов избирателей, подсчитали в горизбиркоме. На прошлых выборах в сентябре 2019 года он победил с результатом 64,44% как самовыдвиженец. На этот раз господина Беглова выдвинула «Единая Россия».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Беглов

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Александр Беглов

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Результат после подсчета всех бюллетеней был выведен на онлайн-табло ЦИК РФ. За Александра Беглова голоса отдали 895,3 тыс. человек. Второе место на выборах занял кандидат от ЛДПР Максим Яковлев, набравший 18,34% голосов. Еще 11,79% петербуржцев отдали голос за представителя экологической партии «Зеленые» Павла Брагина. На последнем месте оказался председатель партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович: его выбрали 8,06% горожан.

Прямые выборы губернаторов состоялись в 21 регионе России. Согласно информации ЦИКа, действующие градоначальники и временно исполняющие обязанности победили по всей стране. Среди них Александр Беглов набрал наименьшее количество голосов.

Итоговая явка избирателей составила 37,76%. На прошлых выборах главы города — 30,07%. Тогда за господина Беглова, выдвинутого самостоятельно, голоса отдали 64,44% петербуржцев — 734 тыс. человек.

Подробнее о выборах губернаторов — в материале «Ъ» «Россия осталась единой».

Полина Пучкова, Санкт-Петербург