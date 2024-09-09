Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Для проверки в полицию доставили 99 иностранцев со стройки в Сочи

В Сочи полицейские проверили очередную стройку на наличие нелегальных рабочих. Для постановки на фото и дактоучет в пункт полиции доставили 99 иностранцев, сообщает пресс-служба УВД курорта.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Проверка проводилась на объекте на Сухумском шоссе. Ее провели полицейские совместно с администрацией и при силовой поддержке спецподразделения Росгвардии. Нарушений не выявили.

Несколькими днями ранее на Красной Поляне задержали на стройке 231 иностранца. Некоторые из них оказались нелегалами. В отношении восьмерых иностранцев составили административные протоколы за нарушение режима пребывания и незаконное осуществление трудовой деятельности. Фигурантам грозит выдворение за пределы страны.

Вячеслав Рыжков

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...