Для проверки в полицию доставили 99 иностранцев со стройки в Сочи

В Сочи полицейские проверили очередную стройку на наличие нелегальных рабочих. Для постановки на фото и дактоучет в пункт полиции доставили 99 иностранцев, сообщает пресс-служба УВД курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Проверка проводилась на объекте на Сухумском шоссе. Ее провели полицейские совместно с администрацией и при силовой поддержке спецподразделения Росгвардии. Нарушений не выявили.

Несколькими днями ранее на Красной Поляне задержали на стройке 231 иностранца. Некоторые из них оказались нелегалами. В отношении восьмерых иностранцев составили административные протоколы за нарушение режима пребывания и незаконное осуществление трудовой деятельности. Фигурантам грозит выдворение за пределы страны.

Вячеслав Рыжков