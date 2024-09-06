На стройке в Красной Поляне задержали 231 иностранца
Правоохранители задержали 231 иностранца на стройке в Красной Поляне. Некоторые из них оказались нелегалами, сообщает пресс-служба УВД Сочи.
Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ
Рейд проводился совместно с администрацией и при силовой поддержке спецподразделения Росгвардии. Всех задержанных доставили в полицию. В отношении восьмерых иностранцев составили административные протоколы за нарушение режима пребывания и незаконное осуществление трудовой деятельности. Фигурантам грозит выдворение за пределы страны.
Сейчас полиция проводит проверку в отношении работодателя нелегалов.
Неделей ранее на одной из строе Сочи были задержаны 73 иностранца. Шестеро оказались нарушителями. Всего с начала 2024 года в Сочи выдворили 310 иностранцев, которые находились на территории России незаконно.