Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

На стройке в Красной Поляне задержали 231 иностранца

Правоохранители задержали 231 иностранца на стройке в Красной Поляне. Некоторые из них оказались нелегалами, сообщает пресс-служба УВД Сочи.

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Рейд проводился совместно с администрацией и при силовой поддержке спецподразделения Росгвардии. Всех задержанных доставили в полицию. В отношении восьмерых иностранцев составили административные протоколы за нарушение режима пребывания и незаконное осуществление трудовой деятельности. Фигурантам грозит выдворение за пределы страны.

Сейчас полиция проводит проверку в отношении работодателя нелегалов.

Неделей ранее на одной из строе Сочи были задержаны 73 иностранца. Шестеро оказались нарушителями. Всего с начала 2024 года в Сочи выдворили 310 иностранцев, которые находились на территории России незаконно.

Вячеслав Рыжков

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...