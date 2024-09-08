«Единая Россия» предварительно подвела итоги выборов

Председатель партии «Единая Россия» (ЕР) Дмитрий Медведев подвел предварительные итоги прошедших региональных выборов по состоянию на 21:00 мск. По его словам, выборы прошли «организованно, соответствовали законодательству». Также он отдельно отметил голосование в Курской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Медведев (в центре)

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Дмитрий Медведев (в центре)

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Хочу обратиться к тем гражданам, которые голосовали в сложных условиях. Хочу искренне поблагодарить всех, кто пришел на избирательные участки. В крайне непростых условиях вы доказали, что по-настоящему являетесь гражданами своей страны. Спасибо вам большое»,— заявил господин Медведев.

Также он прокомментировал электронный формат голосования, который по его оценке набирает всю большую популярность. «Во всяком случае он лучше, нежели голосование по почте, которое практикуется в Соединенных Штатах Америки. Здесь никаких сомнений нет, поскольку всегда можно проверить, что и как происходит в соответствии с утвержденными процедурами», — заявил единоросс.

Также господин Медведев пообщался с рядом глав регионов по видеоконференцсвязи. Так, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что по предварительным данным «Единая Россия» побеждает в 80% избирательных округов.

Глава Хабаровского края Дмитрий Демешин сообщил, что «Единая Россия» берет 27 из 36 мандатов в заксобрании края и 34 из 35 в законодательной думе города (в 2019 году «Единая Россия» не взяла ни одного мандата в гордуме Хабаровска и два в заксобрании края). Также господин Демешин заявил и о победе в Комсомольск-на-Амуре.

Экс-секретарь генсовета «Единой России», а теперь глава республики Алтай Андрей Турчак, в свою очередь, заявил, что, по предварительным данным, ЕР на выборах в парламент региона победила во всех 30 одномандатных округах, заняла первое место по спискам и формирует фракцию «конституционного большинства».

Господин Медведев также отдельно сказал о кандидатах ЕР, участвовавших в специальной военной операции (СВО), что «это уважаемые люди, которые должны внести свой вклад в построение сильного государства, сильной и успешной России».

Присутствующий на мероприятии глава Фонда развития гражданского общества Константин Костин заявил, что факторами победы «Единой России» стали: контекст СВО, патриотический консенсус, социально-экономическая стабильность и «умелая работа по региональной повестке». Он также отметил, что результаты кандидатов-участников СВО, шедших от других партий, «не такие хорошие», как у тех, кто шел от ЕР.

Подробнее о региональных выборах — в материале «Ъ» «Россия осталась единой».

Андрей Винокуров