На выборах губернатора в пяти регионах РФ лидируют действующие главы и врио

Голосование на выборах губернатора завершилось в Хабаровском и Забайкальском краях, в Сахалинской и Кемеровской областях, а также в Республике Алтай. По состоянию на 17:45 мск в Хабаровском крае лидирует Дмитрий Демешин, в Сахалинской области — Валерий Лимаренко, в Кемеровской области — Илья Середюк, в Забайкальском крае — Александр Осипов, в Республике Алтай — Андрей Турчак.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В Хабаровском крае после обработки 45,85% голосов Дмитрий Демешин («Единая Россия») набрал 81,32% голосов, Петр Перевезенцев (КПРФ) — 7,95%, Сергей Прокопьев («Коммунисты России») — 3,04%, Роза Чемерис («Новые люди») — 4,57%.

В Сахалинской области после обработки 81,23% голосов Валерий Лимаренко («Единая Россия») набрал 81,15% голосов, Павел Ашихмин (КПРФ) — 7,40%, Роман Веденеев («Новые люди») — 6,99%, Вадим Полицинский («Справедливая Россия») — 2,26%.

В Кемеровской области после обработки 24,58% голосов Илья Середюк («Единая Россия») набирает 80,97% голосов, Мария Городештян (ЛДПР) — 6,13%, Роман Клейстер («Новые люди») — 2,62%, Юрий Скворцов (СРПЗП) — 4,19%, Александр Карпов (КПРФ) — 5,29%.

В Забайкальском крае после обработки 61,36% голосов Александр Осипов (самовыдвиженец) набрал 82,26% голосов, Георгий Шилин (ЛДПР) — 7,44%, Константин Коростелев («Коммунисты России») — 4,73%, Валерий Афицинский («Зеленые») — 3,27%.

В Алтае после обработки 0,42% голосов Андрей Турчак («Единая Россия») набирает 70,05% голосов, Александр Кириллов (ЛДПР) — 13,74%, Олег Добрынин («Родина») — 4,12%.

О том, как проходит ЕДГ-2024,— в публикации «Ъ».