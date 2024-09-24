Китайский путь

Разговоры об агрессивной экспансии китайских автоконцернов на российском рынке, о которой, например, в недавнем интервью РБК вновь говорил глава АвтоВАЗа Максим Соколов, стали уже привычной темой. Но варианты присутствия компаний из КНР еще могут удивлять.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Анатолий Костырев

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Анатолий Костырев

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

В понедельник эксперты «Автостата» заметили, что с официального сайта Geely в России исчез купе-кроссовер Geely Tugella. В каталоге автопроизводителя осталось семь моделей: кроссоверы Atlas, Atlas Pro, Coolray, Monjaro, Okavango, а также седаны Emgrand и Preface.

В агентстве обновление ассортимента Geely в России связали с выходом на рынок нового китайского бренда Knewstar, который на днях появился в продаже у некоторых дилеров. Линейка марки пока включает только купе-кроссовер 001, которое внешне похоже на Geely Tugella и имеет аналогичные характеристики, отмечают в «Автостате». Стоит Knewstar, по данным экспертов, дешевле — 3,75–4,12 млн руб. в зависимости от комплектации против 3,95–4,38 млн руб. у Geely Tugella на первую половину сентября.

Ситуация может объясняться положением Geely на мировом автомобильном рынке. Как отмечали дилеры, это один из самоокупаемых автопроизводителей в Китае. И это большой международный холдинг, который владеет, в частности, Volvo Cars, имеет совместные предприятия с Daimler AG и Renault. А с учетом сильных связей на западных рынках, вероятно, появляется желание присутствовать в России таким образом, чтобы по возможности не привлекать внимание.

К примеру, входящая в Geely марка электрокаров Zeekr, которая лидирует по объемам продаж в РФ в этом сегменте, также не поставляется на рынок официально. А в этом году в РФ активно растут продажи бренда «Белджи», который выпускается на совместном предприятии Geely и белорусских партнеров и так же сильно напоминает линейку Geely во всем, кроме названия. По данным «Автостата», на неделе с 16 по 22 сентября марка «Белджи» заняла шестое место по спросу на новые автомобили с 1,1 тыс. проданных машин.

Подобный подход может служить лишним доказательством того, что не стоит переоценивать значимость российского рынка для всех китайских автоконцернов. Тогда как от начинающегося с 1 октября поэтапного повышения утилизационного сбора до 2030 года у части участников рынка и регулятора были ожидания роста локализации иностранных брендов. Но ведь если компания предпочитает выводить на рынок автомобили с неизвестным названием, даже с риском затеряться на фоне других марок, ожидать каких-либо серьезных инвестиций в производство довольно странно.