Китайский путь
Анатолий Костырев о новых марках автомобилей
Разговоры об агрессивной экспансии китайских автоконцернов на российском рынке, о которой, например, в недавнем интервью РБК вновь говорил глава АвтоВАЗа Максим Соколов, стали уже привычной темой. Но варианты присутствия компаний из КНР еще могут удивлять.
Анатолий Костырев
Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ
В понедельник эксперты «Автостата» заметили, что с официального сайта Geely в России исчез купе-кроссовер Geely Tugella. В каталоге автопроизводителя осталось семь моделей: кроссоверы Atlas, Atlas Pro, Coolray, Monjaro, Okavango, а также седаны Emgrand и Preface.
В агентстве обновление ассортимента Geely в России связали с выходом на рынок нового китайского бренда Knewstar, который на днях появился в продаже у некоторых дилеров. Линейка марки пока включает только купе-кроссовер 001, которое внешне похоже на Geely Tugella и имеет аналогичные характеристики, отмечают в «Автостате». Стоит Knewstar, по данным экспертов, дешевле — 3,75–4,12 млн руб. в зависимости от комплектации против 3,95–4,38 млн руб. у Geely Tugella на первую половину сентября.
Ситуация может объясняться положением Geely на мировом автомобильном рынке. Как отмечали дилеры, это один из самоокупаемых автопроизводителей в Китае. И это большой международный холдинг, который владеет, в частности, Volvo Cars, имеет совместные предприятия с Daimler AG и Renault. А с учетом сильных связей на западных рынках, вероятно, появляется желание присутствовать в России таким образом, чтобы по возможности не привлекать внимание.
К примеру, входящая в Geely марка электрокаров Zeekr, которая лидирует по объемам продаж в РФ в этом сегменте, также не поставляется на рынок официально. А в этом году в РФ активно растут продажи бренда «Белджи», который выпускается на совместном предприятии Geely и белорусских партнеров и так же сильно напоминает линейку Geely во всем, кроме названия. По данным «Автостата», на неделе с 16 по 22 сентября марка «Белджи» заняла шестое место по спросу на новые автомобили с 1,1 тыс. проданных машин.
Подобный подход может служить лишним доказательством того, что не стоит переоценивать значимость российского рынка для всех китайских автоконцернов. Тогда как от начинающегося с 1 октября поэтапного повышения утилизационного сбора до 2030 года у части участников рынка и регулятора были ожидания роста локализации иностранных брендов. Но ведь если компания предпочитает выводить на рынок автомобили с неизвестным названием, даже с риском затеряться на фоне других марок, ожидать каких-либо серьезных инвестиций в производство довольно странно.