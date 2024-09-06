Стройка и немного чудес

Калининградский благотворительный центр «Верю в чудо», давний партнер Русфонда, помогает привлекать волонтеров в Национальный регистр доноров костного мозга имени Васи Перевощикова. В августе центр отметил свое 17-летие. Его деятельность направлена в основном на поддержку тяжелобольных детей и их семей, однако самой главной задачей сейчас является строительство здания для стационара детского хосписа «Дом Фрупполо», который учрежден центром. Без этого здания работа детского хосписа в Калининграде ограничивается только выездной паллиативной службой для детей и молодых взрослых.

Возвести здание для детского паллиативного стационара руководитель центра «Верю в чудо» София Лагутинская с коллегами задумали уже давно. «Верю в чудо» получил в 2019 году от города участок земли в 2,5 га под строительство. Участок не подошел, потому что находился у реки, которая весной выходит из берегов. Затем при поддержке губернатора центр получил в аренду новый участок.

Поначалу строительство и обустройство хосписа оценивалось в 450 млн руб. Однако цены растут — выросли и предполагаемые затраты, до 600 млн руб. Половина — на проектирование и строительство, еще 300 млн руб.— на отделку и оборудование.

— Расходы на создание проекта и строительство взял на себя наш давний попечитель Александр Качанович, владелец крупного калининградского торгово-строительного холдинга,— рассказывает Лагутинская.— Мы договорились, что оставшуюся сумму соберем сами, и активно занимаемся этим. Сейчас у нас есть уже около 20 млн руб.

Детский хоспис будет трехэтажным зданием общей площадью 5 тыс. кв. м. В цокольном этаже расположатся административные помещения, на первом — дневной паллиативный стационар на 42 ребенка, бассейн, а также пространства для учебы и творчества детей и подростков, которые участвуют в программах центра, не связанных с паллиативной помощью. Второй этаж займет круглосуточный стационар на 15 палат с выходом на широкую террасу с игровой площадкой.

Строительство идет совсем рядом с калининградской Детской областной больницей на улице Дмитрия Донского. Подобное соседство — возможность для хорошего партнерства.

Сотрудники «Верю в чудо» надеются, что государство выделит средства ОМС и деньги из программы развития паллиативной помощи, чтобы поддерживать расходы на работу хосписа на 30–40% в год. У «Верю в чудо» уже есть опыт взаимодействия с областным министерством здравоохранения: участок земли под строительство здания детского хосписа был выделен по программе модернизации здравоохранения Калининградской области. В рамках этой программы «Верю в чудо» выступает инвестором и заказчиком строительства хосписа, берет на себя все расходы на строительство и обустройство здания.

— Есть понимание, что местный минздрав заинтересован в совместной работе, когда откроется стационар детского хосписа. Мы рассчитываем получать социальный госзаказ на паллиативную помощь детям, как в Пермском крае,— говорит заместитель руководителя детского хосписа Наталья Лаврик.— Со своей стороны мы к этому готовы.

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Наталья Волкова, корреспондент Русфонда