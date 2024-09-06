Катера пришвартовались в суде

Лишь четверо из двенадцати фигурантов уголовного дела о хищении 262 млн руб., выделенных Росгвардии на закупку спецтехники для охраны арктических портов, получили реальные сроки, остальным назначены условные. К наиболее суровым наказаниям — 12 и 9 лет колонии строгого режима с многомиллионными штрафами — суд приговорил бывших сотрудников центрального аппарата Росгвардии. По версии следствия, за взятки офицеры допустили, чтобы ведомству были поставлены боевые катера, корпуса которых оказались непригодны для эксплуатации в северных условиях, а снегоходы и вездеходы были куплены по завышенной стоимости. Иск Росгвардии к подсудимым на сумму ущерба переадресован гражданскому судопроизводству.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

В 235-м гарнизонном военном суде вынесен приговор по делу о хищениях средств, выделенных на закупку Росгвардией спецтехники для охраны арктических портов. Об этом “Ъ” сообщили в суде. Процесс начался весной прошлого года, перед судом предстали двенадцать человек. Среди них участвовавшие в подготовке и проведении закупок бывшие глава отдела по формированию единой технической политики Главного управления вневедомственной охраны (ГУВО) Росгвардии Сергей Воробьев, его заместитель Александр Швецов, замначальника управления госзакупок Александр Жиляков, начальник отдела закупок средств связи, автоматизированного управления войсками и спецтехники департамента реализации госпрограмм Иван Макавеев и глава управления контрактной службы департамента Сергей Рыжкин. Кроме того, обвинения были предъявлены экс-сотрудникам региональных управлений Росгвардии Роману Харитонову, Андрею Черному, Константину Дружинину и Ивану Будуровичу, принимавшим неисправную технику на местах, а также бизнесменам Николаю Журкову, Павлу Вакулову и Софии Болквадзе. Предпринимателям следствие инкриминировало особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ), ряду бывших росгвардейцев — злоупотребление должностными полномочиями или подстрекательство к этому преступлению (ст. 285 УК РФ). Офицеров Воробьева и Жилякова обвинили в получении взяток (ст. 290 УК РФ), а бизнесменов Вакулова и Журкова — в передаче взятки в особо крупном размере (ст. 291 УК РФ).

Как рассказывал “Ъ”, дело о хищении средств, выделенных Росгвардии на закупку боевой техники, было возбуждено после того, как зимой 2019/20 года корпуса и рубки пяти катеров, поставленных на боевое дежурство в арктических портах Провидения, Тикси, Певек и Сабетта, неожиданно начали деформироваться и трескаться. После того как материалы расследования были переданы в центральный аппарат СКР, в деле появились и другие эпизоды, связанные с закупкой спецтехники для нужд Росгвардии, 25 мая 2021 года был задержан Сергей Воробьев, а затем и другие его коллеги.

Как следует из материалов дела, в апреле 2018 года тогдашний начальник управления анализа, организации и выработки мер по антикриминальной защищенности объектов ГУВО полковник Шалва Муселиани (в розыске), который в мае того же года собирался в отставку, решил заработать на поставках техники для своего ведомства. Для этого, по версии следствия, он постепенно сколотил преступную группу, в которую вошли его сослуживцы и предприниматели.

По разработанному господином Муселиани плану, говорится в деле, росгвардейцы должны были получить откат от бизнесменов при закупках Росгвардией мобильных комплексов нестационарной защиты.

Предполагалось закупить три вездехода, пять катеров и восемь снегоходов с установленными на них комплексами допоборудования.

Как следует из материалов дела, подбор исполнителей контрактов позволял организатору коррупционной схемы добиться необоснованного завышения максимальной цены контракта уже на стадии подготовки первичных документов. А за откат вовлеченные в преступный замысел росгвардейцы должны были обеспечить беспрепятственную приемку техники и подписание соответствующих актов.

Желая подстраховаться на случай проверок расчетов, говорится в деле, в августе 2018 года госпожа Болквадзе получила от двух малоизвестных питерских фирм фиктивные коммерческие предложения по переоборудованию гражданских снегоходов и вездеходов под военные нужды. Они, по данным следствия, резко превышали реальную стоимость подобных работ. Эти данные были использованы в качестве дополнения к документации тендера.

Единственным участником торгов стало санкт-петербургское НПП «Авиационная и морская электроника», входящее в концерн «Оборонные технологии», которое и было признано победителем. 12 ноября 2018 года с предприятием был подписан контракт.

Общая сумма договора составила 376,2 млн руб., из которых 239,1 млн руб. приходились на закупку пяти катеров.

При этом победитель, считает следствие, не имел ни опыта, ни технической возможности для выполнения госконтракта. Поэтому коммерсанты, говорится в деле, привлекли субподрядчика в Мурманске, который занялся переоборудованием вездеходов, и нашли катера, непригодные для эксплуатации в условиях Крайнего Севера. Главным их недостатком был материал, из которого построили корпуса и рубки судов. К тому же, согласно выводам следствия, катера не соответствовали заявленным в госконтракте размерам и были оборудованы неисправными приборами. Ущерб по делу был оценен в 262 млн руб.

В марте 2019 года, говорится в деле, поставщикам сообщили, что техника будет принята без нареканий при выплате 30 млн руб. Бизнесмены согласились и 21 марта передали организатору коррупционной схемы первые 20 млн руб. Остальная часть была передана позже.

По результатам процесса суд признал подсудимых виновными в инкриминируемых им преступлениях, сделав исключение лишь для бизнесмена Павла Вакулова. Он был признан виновным в мошенничестве, но оправдан по статье о даче особо крупной взятки с правом на реабилитацию.

А предпринимателю Николаю Журкову суд переквалифицировал обвинение с дачи взятки на посредничество в этом преступлении. В итоге самый серьезный срок — 12 лет колонии строгого режима с 30-миллионым штрафом (сумма взятки) — получил экс-начальник отдела ГУВО Сергей Воробьев. Девять лет с таким же штрафом назначено его бывшему коллеге Александру Жилякову. Оба лишены офицерских званий — подполковника и майора соответственно. Также к девяти годам приговорен бизнесмен Николай Журков. Пять лет колонии общего режима назначено Ивану Макавееву. Остальные подсудимые получили условные сроки.

«То обстоятельство, что моего подзащитного оправдали по обвинению в даче взятки, а еще одному подсудимому обвинение было переквалифицировано, говорит о том, что суд серьезно подошел к изучению материалов дела»,— сказал после заседания “Ъ” представляющий интересы подсудимого Вакулова адвокат Дмитрий Кисаев. Он добавил, что не будет обжаловать приговор. Другие осужденные, получившие условные сроки, и их защитники намерены поступить так же. Те, кому назначены реальные сроки, оспорят судебное решение в апелляции.

Александр Александров