Катера Росгвардии треснули на севере

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Как стало известно “Ъ”, СКР завершил расследование уголовного дела о хищении 262 млн руб., выделенных главному управлению вневедомственной охраны (ГУВО) Росгвардии на охрану четырех арктических портов. По делу проходят тогдашние начальник управления анализа и выработки мер по антикриминальной защищенности объектов ГУВО полковник Шалва Муселиани, руководитель отдела по формированию единой технической политики ведомства Сергей Воробьев, его зам Александр Швецов, а также замначальника управления госзакупок Александр Жиляков и начальник отдела закупок средств связи и спецтехники ГУВО Илья Макавеев. По версии следствия, за откат в 10% от суммы контракта фигуранты дела закрыли глаза на поставку в северные подразделения Росгвардии снегоходов и вездеходов по завышенной цене, а также пяти катеров, сделанных из низкокачественного полиэтилена. После наступления холодов корпуса и рубки катеров треснули, сделав их непригодными для эксплуатации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

По данным “Ъ”, расследованием обстоятельств хищения бюджетных средств, выделенных на закупку спецтехники для охраны арктических портов, СКР занимается с 14 октября 2020 года. Сначала расследование велось по факту злоупотребления должностными полномочиями неустановленными сотрудниками подразделения вневедомственной охраны Росгвардии по Чукотскому автономному округу, которые приняли заступившие на боевое дежурство катера, качество которых вызвало большое сомнение. Но уже спустя месяц делом занялось ГСУ СКР, и его фигурантами в очень скором времени стали пять высокопоставленных сотрудников ГУВО Росгвардии.

Предварительное следствие пришло к выводу, что организатором хищений госсредств является полковник Росгвардии Шалва Муселиани, который до мая 2018 года занимал пост начальника управления анализа, организации и выработки мер по антикриминальной защищенности объектов ГУВО. Перед увольнением офицер, как считает СКР, решил заработать на закупке партии спецтехники, предназначенной для подразделений ведомства, расположенных на Чукотке, в Якутии и Ямало-Ненецком автономном округе. Закупка подразумевала три вездехода, пять катеров и восемь снегоходов с установленными на них комплексами допоборудования. Тендер проводился в рамках реализации государственной программы социально-экономического развития арктической зоны РФ, а «мобильные комплексы нестационарной защиты» предназначались для охраны акватории и территории арктических морских портов Проведения, Тикси, Певек и Сабетта. По версии следствия, в сообщники господин Муселиани привлек Александра Жилякова, Сергея Воробьева, Александра Швецова и Илью Макавеева, а также предпринимательницу Софию Болквадзе. Преступную группу, отмечают в СКР, отличали четкое распределение ролей, безукоризненная дисциплина и умение конспирироваться.

По версии следствия, махинации начинались уже на начальной стадии закупок, когда стоимость спецтехники завышалась при подготовке исходной документации для тендера, что позволяло сделать торги простой формальностью. В конце Сергей Воробьев, говорится в деле, обеспечив беспрепятственное подписание от имени Росгвардии актов приемки, таким образом уничтожал следы хищений.

Вначале схема работала без сбоев. В апреле 2018 года, говорится в деле, господин Воробьев сформировал заявку на покупку, в которую сразу внес 10% предполагаемого отката, а затем передал свои расчеты господам Макавееву и Рыжкину. Те, взяв их за основу, написали техническое задание, а также подготовили всю остальную документацию, необходимую для проведения госзакупки. В свою очередь, в августе 2018 года, София Болквадзе получила от компаний ЗАО «Вектор» и «Содружество Шелковый путь» предложения, которые соответствовали требованиям заказчика. С помощью WhatsApp эти предложения были отправлены господину Воробьеву. По данным следствия, стоимость работ в этих заявках на 22,9 млн руб. превышала реальную цену. Как считают в СКР, эти действия были направлены на то, чтобы другие участники тендера заранее подготовили более «дорогие» предложения. Документы для тендера были готовы 21 августа 2018 года, после чего объявление о его проведении появилось на Единой электронной торговой площадке. В итоге единственным участником торгов стало санкт-петербургское НПП «Авиционная и морская электроника» (АМЭ), входящее в концерн «Оборонные технологии» (ОТ), которое и было признано победителем. А 12 ноября 2018 года начальник управления Росгвардии Богданов подписал с АМЭ контракт на поставку спецтехники на 376,2 млн руб., из которых 239,1 млн руб. приходилось на закупку пяти новых катеров.

По материалам дела, в марте 2019 года Шалва Муселиани и Сергей Воробьев встретились в ресторане на Бутырском Валу в Москве с совладельцем ОТ Александром Бескровным и замдиректора также входящего в корпорацию ЦКБ «Нептун» Николаем Журковым. Там господин Муселиани объяснил собеседникам, что его подчиненные примут поставляемую технику без нареканий при откате в размере 30 млн руб. Стороны договорились, и 21 марта в районе Тверской улицы офицер получил 20 млн руб., а затем через госпожу Болквадзе бизнесмены выплатили оставшуюся часть. По данным СКР, организатору махинации досталось 19 млн руб., еще 7 млн руб. забрал господин Воробьев, остальные деньги получил Александр Жиляков. Прочие участники группы, по данным СКР, были заинтересованы в поощрениях по службе.

В итоге росгвардейцы в ноябре 2019 года проконтролировали полную оплату госконтракта и закрыли глаза на все недочеты поступившей в войска техники. Самым серьезным из них стало то обстоятельство, что корпуса и рубки катеров были изготовлены из полиэтилена низкого давления плохого качества, не пригодного для эксплуатации в условиях Крайнего Севера. Первые же результаты эксплуатации катеров подтвердили их непригодность.

В итоге, по подсчетам следствия, ущерб от действий преступной группы составил 262 млн руб. Действие пятерых росгвардейцев в зависимости от роли каждого квалифицированы как получение взятки (ст. 290 УК РФ), посредничество при ее получении (ст. 291.1), а также хищение бюджетных средств (ч. 4 ст. 159) и превышение должностных полномочий (ст. 286). Софии Болквадзе инкриминируется мошенничество (ч. 4 ст. 159). Такое же обвинение, а также дача взятки предъявлены замдиректора «Нептуна» Николаю Журкову и акционерам ОТ Александру Бескровному и Павлу Вакулову.

Трое бизнесменов «дают следствию полные и исчерпывающие показания по существу предъявленного обвинения», отметил “Ъ” адвокат Алексей Кирсанов, представляющий интересы Николая Журкова. Адвокат подчеркнул, что утверждение следствия о непригодности катеров к эксплуатации «не подтверждается экспертизами». По его словам, корпуса судов были изготовлены в соответствии «с техническим заданием, которое предусматривало возможность их эксплуатации при плюсовых температурах и хранение до минус 30 градусов».

«Господин Журков и его коллеги находятся в СИЗО, несмотря на окончание расследования»,— отметил его адвокат (Шалва Муселиани числится в розыске). Он считает, что в данных условиях подобная мера пресечения является избыточной, к тому же она фактически парализовала выполнение крупного гособоронзаказа. Так, по словам адвоката, оказались существенно затруднены работы сразу по нескольким проектам. «Акционеры концерна выступали поручителями при финансировании этих разработок, а господин Журков является их непосредственным руководителем»,— пояснил Алексей Кирсанов.

Оперативно получить комментарий у Росгвардии “Ъ” не удалось.

Владислав Трифонов