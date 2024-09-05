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Коммерсантъ FM
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Скидка за голос

Как в регионах стимулируют явку избирателей на сентябрьских выборах

В Москве в среду презентовали традиционную акцию «Миллион призов» для тех, кто проголосует онлайн на выборах в Мосгордуму 6–8 сентября. В других регионах, как выяснил “Ъ”, повышением явки власти озабочены не так серьезно, как на недавних выборах президента, а там, где подобные акции есть, организаторы чаще склоняются к более сложным стимулирующим форматам вроде фотоконкурсов и предвыборных викторин.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Московская торгово-промышленная палата (МТПП) 4 сентября анонсировала акцию «Миллион призов», приуроченную к выборам в Мосгордуму. Участники онлайн-голосования смогут выиграть от 1 тыс. до 5 тыс. баллов (1 балл = 1 руб.), потратить которые можно у любого партнера акции. Организаторы не смогли назвать их точное количество (списки все еще в работе, пояснил президент МТПП Владимир Платонов) и общий бюджет акции. Но сообщили, что по крайней мере для двух категорий участников — старше 60 лет и голосующих онлайн впервые — предусмотрены гарантированные призы в размере 1 тыс. баллов.

Это уже десятая по счету акция, а началось все с попытки поддержать московский бизнес в разгар ковидного лета 2020 года, напомнил Владимир Платонов. Тогда программа позволила привлечь к участию максимальное число москвичей, заодно повысив их политическую активность.

Суммарно, по данным МТПП, за все время действия программы «Миллион призов» в ней приняли участие более 15,3 млн москвичей, а победителем побывал каждый второй.

В качестве партнеров выступили в общей сложности 458 организаций, среди которых учреждения культуры (34%), благотворительные фонды (25%), рестораны и общепит (20%), предприятия розничной торговли (13%). Наибольшей же популярностью у избирателей пользуются скидки в продуктовых магазинах, супермаркетах и аптеках, а также пополнение транспортной карты «Тройка».

Предвыборные акции, стимулирующие явку, запланированы и в ряде других регионов, хотя в целом их гораздо меньше, чем, например, на выборах президента-2024. Так, в Башкирии, где пройдут выборы главы региона и 216 муниципальных кампаний, избирателей пытаются завлечь возможностью выиграть крупные призы в рамках акции «Рахмат-2024». На участках гражданам будут раздавать стикеры с QR-кодом, по которым два раза в день с 6 по 8 сентября будут разыгрываться ноутбуки, электросамокаты и телевизоры, а до 13 сентября должны быть разыграны квартиры и автомобили. Кроме того, избирателям вручат скидочные браслеты для покупок у партнеров акции.

Отдельную акцию анонсировали в мэрии башкирского Стерлитамака, где пройдет конкурс «Выборы в объективе». Для участия в нем необходимо проголосовать и сфотографироваться на фоне участка, «процесса голосования или других атрибутов, находящихся в помещениях для голосования». Фотографии должны вызывать положительное отношение к избирательному процессу и побуждать к активному участию в выборах, указывают организаторы, обещая в качестве призов телевизор, умную колонку, смартфон и путевку в санаторий «Красноусольский».

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Похожий фотоконкурс «Важен каждый голос» запущен в Липецкой области, где выбирают губернатора и муниципальных депутатов: нужно сфотографироваться на участке, разместить фото в соцсетях и подписаться на группу областного избиркома. В Челябинской области (там тоже выбирают губернатора и местных депутатов) снимков от избирателей не ждут, зато многодетным семьям раздадут на участках брендированные фоторамки от облизбиркома, а впервые голосующие граждане получат портативные колонки.

В Калининградской области в дни выборов губернатора проводится акция «Всей семьей на выборы», главный приз которой — поездка в Санкт-Петербург для всей семьи, а еще двум победителям обещан отдых на побережье региона. Для участия в акции нужно прийти на участок с членами семьи, проголосовать, получить флаер, опубликовать в соцсети «ВКонтакте» семейную фотографию, отправить ее организаторам и получить кодовый номер для розыгрыша, который пройдет 9 сентября.

В Татарстане, где выбирают республиканский парламент, среди участников фотоконкурса «Всей семьей на выборы» будут разыграны 12 смартфонов iPhone 15 и автомобиль Lada Vesta: им нужно сделать селфи с членами семьи на фоне избирательного участка и в специальном браслете, который будет выдан проголосовавшим. Жителям Оренбургской области (выборы губернатора) предлагают искать рядом с участками волонтеров викторины «Родное Оренбуржье», чтобы получить у них специальный QR-код, открывающий доступ к разделу на сайте, где разыгрываются «тысячи призов, в том числе десять главных призов по 1 000 000 рублей».

Анастасия Корня, корсеть “Ъ”

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