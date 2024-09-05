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Коммерсантъ FM
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Вот теперь всем Рада

Украинский парламент перестал препятствовать перестановкам в правительстве

Дмитрий Кулеба 5 сентября был уволен с поста министра иностранных дел Украины, хотя еще накануне ряд депутатов Верховной рады сомневались в целесообразности такого шага. На его место был назначен кадровый дипломат Андрей Сибига, успевший три года проработать под началом Андрея Ермака в офисе президента. Рада послушно утвердила отставки и нескольких других чиновников, хотя накануне не удовлетворила их заявления об уходе. Западные и украинские эксперты связывают перестановки в правительстве с попыткой высшего руководства страны консолидировать реальную власть в офисе президента и сбить волну общественного недовольства в связи с накопившимися проблемами.

Андрей Сибига

Андрей Сибига

Фото: Andrii Nesterewnko / Ukrainian Parliament Press Office / AP

Андрей Сибига

Фото: Andrii Nesterewnko / Ukrainian Parliament Press Office / AP

Отставки и перестановки в правительстве Украины, начавшиеся еще 4 сентября, сначала пошли не по плану. Верховная рада отказалась удовлетворить прошения об отставке главы Фонда госимущества Виталия Коваля и вице-премьера — министра по вопросам реинтеграции территорий Ирины Верещук, а главное, даже не рискнула начинать голосование по увольнению министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.

Поздно вечером в тот же день на встречу с фракцией «Слуги народа» пришли президент Владимир Зеленский, премьер Денис Шмыгаль и кандидаты на посты в правительстве. На встрече, судя по всему, и удалось убедить сомневающихся депутатов снять препятствия на пути обновления состава Кабинета министров. В итоге 5 сентября Верховная рада отправила в отставку всех, кого не смогла или не решилась уволить днем ранее.

Наибольший интерес, конечно, вызывала судьба Дмитрия Кулебы. Хотя он лично написал прошение об отставке, ни 4, ни 5 сентября в Верховной раде дипломат не появился. Некоторые оппозиционные депутаты даже обвинили его в неуважении к парламенту и усомнились в его «проевропейскости».

Господин Кулеба в итоге был снят с должности, однако дискуссий вокруг его фигуры это не убавило. Накануне — все еще оставаясь на посту — он созвонился с госсекретарем США Энтони Блинкеном, который заверил украинского коллегу, что ему было приятно с ним работать.

По словам спикера Госдепартамента Мэттью Миллера, Дмитрий Кулеба в некоторой степени был ключевым партнером американских чиновников в процессе выстраивания коалиции в поддержку Киева.

Другими словами, как отмечалось в западных СМИ, отставка Дмитрия Кулебы удивила союзников, которые, впрочем, не стали давать публичных оценок кадровым решениям Владимира Зеленского и офиса президента.

Источники в украинских и западных СМИ, в свою очередь, рассказали, что причин для ухода Дмитрия Кулебы было несколько. Во-первых, как утверждается, у него был конфликт с «серым кардиналом» украинской политики Андреем Ермаком, что само по себе должно было рано или поздно закончиться потерей должности. Во-вторых, сообщается, что в офисе президента были недовольны «мягкостью» Дмитрия Кулебы на переговорах с партнерами, которая резко контрастировала с напористостью Владимира Зеленского, порой критиковавшего даже президента США Джо Байдена или канцлера Германии Олафа Шольца.

В качестве нового главы МИДа господин Зеленский предложил заместителя Дмитрия Кулебы Андрея Сибигу, который до этого успел поработать заместителем руководителя офиса президента, а с 2016 по 2021 год был послом в Турции.

Верховная рада запрос президента тут же удовлетворила, назначив новым министром 49-летнего господина Сибигу — кадрового дипломата, находившегося в структуре МИДа с 1997 года с перерывом на работу в офисе президента. Примечательно, что Андрей Сибига стал первым замглавы МИДа в апреле 2024 года — тогда же примерно и поползли слухи о скорой отставке Дмитрия Кулебы.

Смена руководства МИДа незадолго до старта недели высокого уровня на Генассамблее ООН для многих выглядела странной. Однако, как утверждают украинские СМИ, именно приближение крупных политико-дипломатических мероприятий осенью и заставило офис президента поторопиться. Там пришли к выводу, что правительству необходима перезагрузка, а потому лучше осуществить перестановки и сформировать новую команду до начала важных встреч, визитов и саммитов.

При этом анонимно все в один голос говорят, что ключевая цель обновления правительства, не считая желания продемонстрировать обществу реакцию на накопившиеся за время полномасштабных боевых действий различные кризисы,— консолидация реальной власти в руках офиса президента. Отмечается, что тот же Андрей Сибига будет куда более подконтролен и менее амбициозен, чем Дмитрий Кулеба, пытавшийся тянуть одеяло на себя.

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Долгое время ходили слухи, что кресла лишится и премьер Денис Шмыгаль. Однако его в итоге решили оставить на месте. Прежде всего потому, что в период военного положения отставка премьера создала бы массу проблем и могла бы привести к дезорганизации работы правительства. К тому же господин Шмыгаль не стал сопротивляться планам офиса президента сменить около половины кабинета и расставить на постах более лояльных Андрею Ермаку людей.

Впрочем, многие из тех, кто написал прошение об отставке, совсем с политической сцены не сойдут. Например, Ирине Верещук прочат должность замглавы офиса президента по вопросам социальной политики, а Дмитрия Кулебу могут отправить в Брюссель заниматься укреплением связей с НАТО. Между тем вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина и вовсе останется в правительстве. Ее прошение об отставке изначально вызвало не меньше вопросов, чем история с господином Кулебой. Однако уже 5 сентября стало понятно, что ее уход с должности был формальностью. Она должна была лишь получить переназначение на прежнюю должность и взять в нагрузку еще и пост министра юстиции.

Алексей Забродин

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