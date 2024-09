F-16 оставил дискуссионный след

Крушение истребителя F-16, поставленного ВСУ в рамках первой партии, привело к громкой отставке в военном руководстве страны. Украинский президент Владимир Зеленский снял с должности командующего ВВС Николая Олещука. И хотя министр обороны Рустем Умеров утверждает, что отставка произошла в рамках «ротации», мало у кого остаются сомнения о ее истинной подоплеке. Между тем причины падения F-16, несмотря на помощь США в расследовании инцидента и целый ряд версий — от «дружественного огня» до технической неисправности,— установить пока не удалось. В западных СМИ потерю истребителя назвали «ударом под дых» для Киева.

Потеря одного из считаных F-16 и опытного военного летчика стала для Украины тяжелым ударом

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters Потеря одного из считаных F-16 и опытного военного летчика стала для Украины тяжелым ударом

Один из переданных Украине западными партнерами истребителей F-16 потерпел крушение еще в понедельник, 26 августа, однако военно-политические последствия этого инцидента проявились лишь через несколько дней. Так, 30 августа Владимир Зеленский своим указом отправил в отставку командующего ВВС Украины Николая Олещука, занимавшего эту должность с августа 2021 года. Причины такого решения в указе не обозначались.

Однако в традиционном ежедневном обращении к народу господин Зеленский среди прочего заявил: «Сейчас время выводов. Я решил заменить командующего воздушными силами вооруженных сил Украины… Мы должны… беречь людей, беречь личный состав, беречь всех наших воинов». Украинский лидер напрямую не связал увольнение генерала и потерю F-16, однако, учитывая все обстоятельства инцидента, намек прослеживался достаточно четко.

Дело в том, что в результате падения истребителя погиб летчик — подполковник Алексей Месь, которого украинские СМИ называют одним из лучших и ценных кадров воздушных сил страны.

При этом глава Минобороны Украины Рустем Умеров в интервью американскому телеканалу CNN, комментируя потерю F-16, гибель летчика и отставку Николая Олещука, заявил: «Я бы, наверное, сказал, что это ротация. Это два отдельных вопроса. На данном этапе я бы их не связывал».

Сам господин Олещук, видимо, все-таки связал свое увольнение с инцидентом и, вероятно, счел отставку незаслуженной. В Telegram-канале бывший командующий после новостей об отставке написал: «"Как бы тяжело нам ни было, но уж точно не будет стыдно",— Валерий Залужный». Цитирование экс-главнокомандующего ВСУ, ранее отправленного господином Зеленским в отставку в результате, согласно многочисленным свидетельствам, глубокого недопонимания и соперничества между генералом и президентом, тут же породило слухи о кризисе в военно-политическом руководстве страны.

Этому предшествовала перепалка между господином Олещуком и депутатом Верховной рады Марьяной Безуглой, заявившей, что F-16 был сбит украинской ПВО, и жестко раскритиковавшей военачальника. На тот момент еще командующий воздушными силами в ответ обвинил госпожу Безуглую в том, что она стала инструментом «для дискредитации высшего военного руководства» в руках неких людей, намеренных «повесить всех собак на войско». Во имя этих «мерзких целей» нардеп «продала свое имя», заверил Николай Олещук. Примечательно, что Марьяна Безуглая незадолго до отставки Валерия Залужного оказалась в рядах наиболее яростных критиков экс-главнокомандующего ВСУ.

Между тем Рустем Умеров в интервью CNN подчеркнул, что обстоятельства катастрофы еще только предстоит установить. Для этих целей Украина «открыла это дело партнерам», вместе с которыми и проводит расследование инцидента.

За неделю, прошедшую после потери F-16, установить причины падения самолета пока не удалось, однако в версиях случившегося недостатка нет. В американских СМИ, в частности, фигурируют «ошибка пилота» и «техническая неисправность». При этом первое время чуть ли не приоритетной была версия, выдвинутая как раз Марьяной Безуглой. Так, газета The New York Times со ссылкой на анонимного западного чиновника сообщила, что есть признаки поражения истребителя «дружественным огнем». Однако затем та же The New York Times со ссылкой на неназванных американских чиновников рассказала, что в США считают все-таки маловероятным, что F-16 был сбит из поставленного Украине комплекса ПВО Patriot. По словам этих чиновников, следователи рассматривают целый ряд версий, среди которых остаются техническая неисправность или ошибка пилота.

Последняя из обнародованных возможных причин могла бы оказаться особенно болезненной для Украины, поскольку погибший пилот Алексей Месь был одним из десяти украинцев, прошедших ускоренную программу обучения на F-16 перед боевыми вылетами. Другими словами, мало того что ВСУ потеряли одного из самых опытных летчиков, так еще и ускоренная программа подготовки пилотов могла вызвать сомнения в своей эффективности. «Техническая неисправность», в свою очередь, могла породить вопросы о качестве передаваемой союзниками техники.

В целом же в западных СМИ потерю первого истребителя из поставленной всего несколько недель назад западными союзниками партии F-16 оценивают как достаточно негативное событие для Киева.

В частности, газета The Washington Post назвала эту авиакатастрофу «ударом под дых для Украины», поскольку она потеряла не только опытного пилота, но и один из немногих имеющихся в ее распоряжении западных самолетов. «Этот эпизод поставил под сомнение способность украинских вооруженных сил использовать множество сложных видов вооружений на таком трудном поле боя. У украинских пилотов было гораздо меньше времени на обучение управлению самолетами, чем у западных пилотов, чьи страны и предоставили истребители»,— написала газета.

По данным издания The Economist, в начале августа Киеву были переданы десять американских самолетов, а до конца года в распоряжение ВСУ должны прибыть еще 20 истребителей. Официально точное количество переданных Украине F-16 не раскрывалось.

Алексей Забродин