Театральный сезон открылся приговором
По делу о сайтах-двойниках реально осудили только мужчин, а женщин отпустили
Вынесен приговор по громкому делу предполагаемых аферистов, создавших в 2017–2020 годах клоны сайтов известных столичных и петербургских театров, через которые они занимались продажей билетов по многократно завышенным ценам. Театры недосчитались 9,1 млн руб. дохода, а онлайн-продажи с их официальных площадок практически прекратились. Защита настаивала, что данные действия образуют состав лишь административного правонарушения.
Алексей Куринов отсидит за всю билетную мафию 7,5 года
Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ
Итоговое заседание в Тверском суде Москвы началось с опозданием. Собравшаяся в зале публика и находившиеся на подписке о невыезде подсудимые Виталий Гашаков, Юлия Чарыкова и Яна Тагина ждали доставки из СИЗО Алексея Куринова. Когда его наконец завели в «аквариум» для подсудимых, председательствующий Анатолий Беляков зачитал вводную и резолютивные части приговора.
Согласно ему, все подсудимые были признаны виновными в совершении семи преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 180 УК и одному эпизоду по ч. 4 ст. 159 УК (незаконное использование средств индивидуализации товаров и особо крупное мошенничество). Последний состав был вменен в вину по заявлению гражданки, посчитавшей, что она приобрела фальшивый театральный билет.
Как ранее сообщал “Ъ”, по версии ГСУ СКР, организаторами аферы выступили столичные бизнесмены Андрей Хартанюк и Алексей Куринов, которые в феврале 2017 года решили продавать театральные билеты по завышенным ценам через параллельные сайты учреждений культуры. В основном торговля шла билетами Мариинского, Большого и Малого театров, Театра наций, Российского академического молодежного театра, Консерватории имени П. И. Чайковского, а также Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня».
Согласно распределению ролей, мать Андрея Хартанюка — Ирина занималась подбором и регистрацией юрлиц и ИП, через которые шла продажа билетов; Виталий Гашаков подбирал помещения для колл-центров, программистов и курьеров, а гендиректор компании «Без нас никак» Яна Тагина руководила работой центров, набирала операторов, распределяла заявки на билеты и следила, чтобы с них удаляли настоящую цену. Предприниматель Юлия Чарыкова помогала Андрею Хартанюку в координации работы других участников группы.
Нелегальный бизнес просуществовал три года, а его технология была отработана до мелочей. При этом мошеннический бизнес шел настолько успешно, что онлайн-продажи с официальных сайтов пострадавших театров практически прекратились. Руководство Мариинского театра обратилось в феврале 2020 года с заявлением в правоохранительные органы, обратив внимание на то, что билеты на спектакли театра активно продаются через сайты mariinskii.com и mariinskiy-theatre.com, которые копируют стилистику официального портала Мариинки, не имея к нему никакого отношения.
В результате почти все участники аферы были задержаны за исключением Андрея Хартанюка и его матери, успевших скрыться за границей (сейчас фигуранты объявлены в международный розыск и заочно арестованы).
По версии следствия, общий ущерб от незаконного использования товарных знаков театров составил более чем 9,1 млн руб., хотя сами потерпевшие подали иски к подсудимым на 130 млн руб.
В ходе прений прокуроры попросили признать всех фигурантов виновными и приговорить Алексея Куринова, Виталия Гашакова и Юлию Чарыкову к 7,5 года колонии, а Яну Тагину к 7 годам. Предлагалось также назначить штрафы на суммы до миллиона рублей и удовлетворить иски потерпевших в полном объеме.
Адвокаты, в свою очередь, утверждали, что следствие неправильно квалифицировало действия их подзащитных. Так, они обращали внимание суда на то, что реализовывались не «товары», как указано в диспозиции ст. 180 УК РФ, а билеты на культурно-массовые и спортивные мероприятия. Билеты же, по мнению защиты, не являлись продуктом труда человека (товаром), а лишь «предоставляли право» на вход в зрительный зал, музей или лекторий. А если предположить, что на сайтах-двойниках к продаже «предлагались оригинальные билеты, приобретенные у правообладателей, то это вообще исключает уголовное преследование подсудимых по ст. 180 УК РФ», отмечалось защитой.
Адвокат Дмитрий Савка особо отметил, что фигуранты реализовывали настоящие, а не поддельные билеты. «Купившие их, хотя и по завышенным ценам, ходили в театры,— заверил собеседник “Ъ”.— А цена была выше потому, что бралась плата за услуги. Например, за доставку». Сами билеты, отметил защитник, имели вполне законное происхождение — «покупались у правообладателей по агентским (посредническим) договорам либо в кассах театров».
Действия подзащитных, считала защита, образовывали только состав административного правонарушения, предусмотренного п. 2 и п. 3 ст. 14.4.3. КоАП РФ (незаконная реализация билетов, абонементов и экскурсионных путевок).
Обвинение в мошенничестве и вовсе, считает защита, было абсурдным, учитывая, что за три года продажи билетов только один клиент получил якобы фальшивый. К тому же, отмечали адвокаты, «деньги за приобретенный билет были возвращены потерпевшей в полном объеме».
Согласно резолютивной части приговора Алексей Куринов и Виталий Гашаков получили 7,5 и 4,5 года заключения со штрафами в 800 тыс. и 600 тыс. руб. Юлия Чарыкова и Яна Тагина были приговорены к 5,5 и 5 годам заключения. Но их сроки судья, сославшись на нормы УПК, предложил считать условными. Иски потерпевших суд удовлетворил частично. Защита обжалует приговор.