Театральный сезон открылся приговором

Вынесен приговор по громкому делу предполагаемых аферистов, создавших в 2017–2020 годах клоны сайтов известных столичных и петербургских театров, через которые они занимались продажей билетов по многократно завышенным ценам. Театры недосчитались 9,1 млн руб. дохода, а онлайн-продажи с их официальных площадок практически прекратились. Защита настаивала, что данные действия образуют состав лишь административного правонарушения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Куринов отсидит за всю билетную мафию 7,5 года

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Алексей Куринов отсидит за всю билетную мафию 7,5 года

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Итоговое заседание в Тверском суде Москвы началось с опозданием. Собравшаяся в зале публика и находившиеся на подписке о невыезде подсудимые Виталий Гашаков, Юлия Чарыкова и Яна Тагина ждали доставки из СИЗО Алексея Куринова. Когда его наконец завели в «аквариум» для подсудимых, председательствующий Анатолий Беляков зачитал вводную и резолютивные части приговора.

Согласно ему, все подсудимые были признаны виновными в совершении семи преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 180 УК и одному эпизоду по ч. 4 ст. 159 УК (незаконное использование средств индивидуализации товаров и особо крупное мошенничество). Последний состав был вменен в вину по заявлению гражданки, посчитавшей, что она приобрела фальшивый театральный билет.

Как ранее сообщал “Ъ”, по версии ГСУ СКР, организаторами аферы выступили столичные бизнесмены Андрей Хартанюк и Алексей Куринов, которые в феврале 2017 года решили продавать театральные билеты по завышенным ценам через параллельные сайты учреждений культуры. В основном торговля шла билетами Мариинского, Большого и Малого театров, Театра наций, Российского академического молодежного театра, Консерватории имени П. И. Чайковского, а также Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня».

Согласно распределению ролей, мать Андрея Хартанюка — Ирина занималась подбором и регистрацией юрлиц и ИП, через которые шла продажа билетов; Виталий Гашаков подбирал помещения для колл-центров, программистов и курьеров, а гендиректор компании «Без нас никак» Яна Тагина руководила работой центров, набирала операторов, распределяла заявки на билеты и следила, чтобы с них удаляли настоящую цену. Предприниматель Юлия Чарыкова помогала Андрею Хартанюку в координации работы других участников группы.

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Нелегальный бизнес просуществовал три года, а его технология была отработана до мелочей. При этом мошеннический бизнес шел настолько успешно, что онлайн-продажи с официальных сайтов пострадавших театров практически прекратились. Руководство Мариинского театра обратилось в феврале 2020 года с заявлением в правоохранительные органы, обратив внимание на то, что билеты на спектакли театра активно продаются через сайты mariinskii.com и mariinskiy-theatre.com, которые копируют стилистику официального портала Мариинки, не имея к нему никакого отношения.

В результате почти все участники аферы были задержаны за исключением Андрея Хартанюка и его матери, успевших скрыться за границей (сейчас фигуранты объявлены в международный розыск и заочно арестованы).

По версии следствия, общий ущерб от незаконного использования товарных знаков театров составил более чем 9,1 млн руб., хотя сами потерпевшие подали иски к подсудимым на 130 млн руб.

В ходе прений прокуроры попросили признать всех фигурантов виновными и приговорить Алексея Куринова, Виталия Гашакова и Юлию Чарыкову к 7,5 года колонии, а Яну Тагину к 7 годам. Предлагалось также назначить штрафы на суммы до миллиона рублей и удовлетворить иски потерпевших в полном объеме.

Адвокаты, в свою очередь, утверждали, что следствие неправильно квалифицировало действия их подзащитных. Так, они обращали внимание суда на то, что реализовывались не «товары», как указано в диспозиции ст. 180 УК РФ, а билеты на культурно-массовые и спортивные мероприятия. Билеты же, по мнению защиты, не являлись продуктом труда человека (товаром), а лишь «предоставляли право» на вход в зрительный зал, музей или лекторий. А если предположить, что на сайтах-двойниках к продаже «предлагались оригинальные билеты, приобретенные у правообладателей, то это вообще исключает уголовное преследование подсудимых по ст. 180 УК РФ», отмечалось защитой.

Адвокат Дмитрий Савка особо отметил, что фигуранты реализовывали настоящие, а не поддельные билеты. «Купившие их, хотя и по завышенным ценам, ходили в театры,— заверил собеседник “Ъ”.— А цена была выше потому, что бралась плата за услуги. Например, за доставку». Сами билеты, отметил защитник, имели вполне законное происхождение — «покупались у правообладателей по агентским (посредническим) договорам либо в кассах театров».

Действия подзащитных, считала защита, образовывали только состав административного правонарушения, предусмотренного п. 2 и п. 3 ст. 14.4.3. КоАП РФ (незаконная реализация билетов, абонементов и экскурсионных путевок).

Обвинение в мошенничестве и вовсе, считает защита, было абсурдным, учитывая, что за три года продажи билетов только один клиент получил якобы фальшивый. К тому же, отмечали адвокаты, «деньги за приобретенный билет были возвращены потерпевшей в полном объеме».

Согласно резолютивной части приговора Алексей Куринов и Виталий Гашаков получили 7,5 и 4,5 года заключения со штрафами в 800 тыс. и 600 тыс. руб. Юлия Чарыкова и Яна Тагина были приговорены к 5,5 и 5 годам заключения. Но их сроки судья, сославшись на нормы УПК, предложил считать условными. Иски потерпевших суд удовлетворил частично. Защита обжалует приговор.

Алексей Соковнин