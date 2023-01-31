Над «билетной мафией» опустили занавес

Как стало известно “Ъ”, Тверской суд Москвы начал рассматривать уголовное дело о крупнейшей афере с билетами известных российских театров, среди которых Большой и Малый, Мариинка, РАМТ, а также Московской консерватории имени П. И. Чайковского. По версии обвинения, создав клоны сайтов учреждений культуры, подсудимые занимались через них продажей билетов по многократно завышенным ценам. Действия обвиняемых, считают правоохранители, привели к тому, что онлайн-продажи с официальных сайтов пострадавших театров практически прекратились. Следствие оценило ущерб в 9,1 млн руб., а потерпевшие подали иски к подсудимым на сумму в 13 раз больше.

Слушания дела по существу, как обычно, начались с чтения прокурором обвинительного заключения. Из него следовало, что подсудимые Алексей Куринов (находится под арестом, срок которого в очередной раз был продлен), Яна Тягина и Юлия Чарыкова (под подпиской о невыезде) обвиняются в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и нескольких эпизодах незаконного использования товарного знака (ст. 180 УК РФ).

Как ранее рассказывал “Ъ”, расследование дела «билетной мафии» началось 14 февраля 2020 года. Его инициатором стало руководство петербургского Мариинского театра, которое в своем заявлении обратило внимание правоохранительных органов на то обстоятельство, что продолжительное время билеты на спектакли театра активно продаются через сайты mariinskii.com и mariinskiy-theatre.com, которые копируют стилистику официального портала Мариинки, не имея к нему никакого отношения, и торговую марку театра. Причем билеты через эти сайты продавались по значительно завышенным ценам. Также руководство петербургского театра указало, что нелегальные порталы активно продвигались поисковыми программами и при запросах покупателей они стояли гораздо выше, чем официальный сайт театра. Эти действия неизвестных, подчеркивал заявитель, практически парализовали официальные интернет-продажи.

К расследованию вскоре подключилось ГСУ СКР, а следственную группу возглавил генерал-майор юстиции Сергей Новиков. Поначалу в деле речь шла лишь о незаконном использовании группой лиц товарного знака и средств индивидуализации товаров, но позже в обвинении появилась и статья об особо крупном мошенничестве.

К этому времени состав потерпевших существенно расширился: помимо Мариинки, среди них значились Большой и Малый театры, Государственная консерватория имени Чайковского, Театр наций, Российский государственный академический молодежный театр (РАМТ) и международный культурный центр «Спасская башня». Чуть позже к ним присоединились и двое физических лиц.

По версии следствия, в декабре 2013 года давние знакомые, бизнесмены Андрей Хартанюк и Алексей Куринов через принадлежащую им фирму Simple Life Innovation занялись продажей билетов на различные спектакли, спортивные матчи и фестивали. Бизнесмены зарегистрировали домены bilet2u.ru и sport2u.ru и несколько лет успешно работали. Однако в феврале 2017 года, по данным следствия, Андрей Хартанюк решил резко увеличить свои доходы, придумал криминальный план обогащения и дал указание партнеру создавать двойники официальных сайтов театров и набрать сотрудников для выполнения уже новых задач. Господин Хартанюк, говорится в деле, взял на себя общее руководство нелегальным бизнесом, назначал цены на билеты, распределял деньги, полученные от их продажи, и обеспечивал прикрытие сайтов «билетной мафии» от различного рода проверок.

Господин Куринов, по данным следствия, курировал группы дизайнеров и программистов, специалистов по продвижению и рекламщиков, которые работали на нелегальную сеть. Уже через несколько месяцев в Москве и Владимире партнеры открыли два крупных колл-центра, сотрудники которых обрабатывали потенциальных покупателей. А к массовому сбыту билетов по завышенным ценам подключились два десятка компаний, среди которых «Мульти», «ДЭЗ Служба», «Офис групп», «Шоу Маркет», «Без нас никак», «Евротикетс» и «Вам билет». Активными участниками группы в это время, по версии следствия, стали также предприниматель Юлия Чарыкова, владелец фирм «Евротикетс», «Тикет маркет» и «Офис-групп» Виталий Гашаков и гендиректор компании «Без нас никак» Яна Тагина. Также к бизнесу подключалась и мать Андрея Хартанюка Ирина Хартанюк.

Роли среди участников группы распределились так: госпожа Хартанюк занималась подбором и регистрацией юрлиц и ИП, через которые шла продажа билетов, Виталий Гашаков подбирал помещения для колл-центров, программистов и курьеров, Яна Тагина руководила работой колл-центров, набирала операторов, распределяла заявки по билетам и следила, чтобы с них удаляли настоящую цену. А Юлия Чарыкова, считает следствие, была помощницей Андрея Хартанюка и координировала работу участников группы. Интересно, что офис «билетной мафии» находился на Петровке, недалеко от здания московской полиции.

Нелегальный бизнес просуществовал три года, а его технология была отработана до мелочей. Вначале создавались несколько сайтов-двойников выбранного театра, в наименованиях которых использовались официальные названия учреждений. Затем рекламщики «билетной мафии» добивались, чтобы при запросах пользователей именно сайты-двойники появлялись первыми в ответах поисковых систем. Дополнительно приток клиентов обеспечивали и колл-центры. Результаты были настолько хороши, что онлайн-продажи с официальных сайтов пострадавших театров практически прекратились.

Почти все участники аферы были задержаны. Виталий Гашаков признал вину, заключил досудебное соглашение и выступит свидетелем обвинения во время процесса. Лишь Андрей Хартанюк и его мать находятся в международном розыске.

Совокупный ущерб от незаконного использования товарных знаков театров следствие оценило более чем в 9,1 млн руб. Однако подали иски к подсудимым более чем на 130 млн руб., только Мариинка и консерватория потребовали по 50 млн.

Адвокат Алексей Кирсанов, представляющий интересы Мариинского театра, заявил “Ъ”, что надеется на то, что суд «вынесет законное и справедливое решение, опираясь на собранные следствием доказательства».

Владислав Трифонов