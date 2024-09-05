Американская торговля готовится к выборам

Дефицит внешнеторгового баланса США в июле вырос на 7,9% к июньскому показателю и составил $78,8 млрд, сообщило в среду Бюро экономического анализа Министерства торговли страны. Аналитики, опрошенные Trading Economics, ждали расширения дефицита до $79 млрд. Фактическое значение, впрочем, и так оказалось максимальным с июня 2022 года. В торговле товарами дефицит в июле вырос на $5,6 млрд, до $103,1 млрд, в услугах профицит сократился на $0,2 млрд, составив $24,3 млрд.

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Экспорт США увеличился в июле на 0,5% до рекордных $266,6 млрд. Заметное расширение поставок полупроводников компенсировало некоторое сокращение экспорта потребительских товаров, автомобилей и запчастей к ним. Объем импорта в июле вырос на 2,1%, до $345,4 млрд — до максимума с марта 2022 года, что связано с увеличением ввоза средств производства и промышленных материалов.

Рост закупок объясняется вовсе не оживлением деловой активности в производственном секторе США (на фоне жесткой денежно-кредитной политики его нет), а тем, что на горизонте ближайших месяцев могут кратно вырасти тарифы на импорт продукции из Китая. Очередной раунд повышения уже анонсирован администрацией Джо Байдена: ограничения затронут в том числе ввоз китайских электромобилей и солнечных батарей. Дополнительный рост тарифов ожидается в случае победы Дональда Трампа на предстоящих выборах. В ожидании возможного усиления торговых противоречий с КНР импорт продукции из этой страны растет: в июле он составил $37,7 млрд после $34,8 млрд в июне. Дефицит в торговле США с Китаем, таким образом, вырос на $4,9 млрд, до $27,2 млрд.

Расширился в июле и дефицит торгового баланса с другим ключевым партнером — Канадой: на $3 млрд, до $7,6 млрд. Экспорт сократился на $1,4 млрд, до $27,3 млрд, импорт вырос на $1,7 млрд, до $35 млрд. Увеличение дефицита фиксировалось также в торговле США с Германией и Японией: поставки из этих стран в июле выросли до $13,9 млрд и $12,7 млрд соответственно.

В целом, по данным Министерства торговли США, за первые семь месяцев 2024 года размер внешнеторгового дефицита страны увеличился на 7,7% к аналогичному периоду 2023-го. Экспорт год к году вырос на 3,7%, до $1,7 трлн, импорт — на 4,5%, до $2,3 трлн.

Кристина Боровикова