Рыба ищет где прямо

Сложности реализации дорогих морепродуктов через традиционную розницу, в том числе из-за нехватки необходимой инфраструктуры для хранения, вынуждают их производителей развивать торговлю напрямую потребителям. Так, например, компания «Тихрыбком Магаданские морепродукты» начала реализовывать свою продукцию через собственные вендинговые автоматы. К старту таких проектов рыбопромышленников будет также подталкивать высокая наценка на премиальные морепродукты в сетевом ритейле, отмечают участники рынка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

«Тихрыбком Магаданские морепродукты» («Тихрыбком») запустила проект по продаже своей премиальной продукции в том числе в вендинговых автоматах, оснащенных ультранизкотемпературными морозильниками, рассказали во Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) и подтвердили в компании. Первые такие точки продаж открылись на Патриарших Прудах в Москве, в одном из коттеджных поселков на Новорижском шоссе в Подмосковье, в Дубае (ОАЭ).

Гендиректор московского филиала «Тихрыбком» Вадим Ермолаев добавляет, что помимо ОАЭ за границей компания планирует развивать проект в Казахстане, Армении и Грузии.

По его словам, до конца года компания намерена установить 40 холодильников-автоматов, что позволит ей нарастить продажи продукции на 50 тонн в месяц. Для сравнения: сейчас с уже установленных семи автоматов компания реализует 200 кг морепродуктов в неделю.

Фирменные магазины для продажи своей продукции развивает и другой рыбопроизводитель — группа «Агама». А крупный импортер рыбы, холдинг «Северная компания», лишившись 70% выручки из-за западных санкций, запустил сеть магазинов-кафе «Моремания».

В ГК «Русский краб» говорят, что потребители склонны покупать премиальные морепродукты в специализированных магазинах, чем в привычной рознице. По подсчетам компании, с середины 2024 года продажи королевского краба в подарочной упаковке превысили показатель 2023 года в восемь раз, а объем реализации мяса краба в стеклянной банке вырос на 46% год к году.

По словам президента ВАРПЭ Германа Зверева, развитие собственной розницы производителями рыбы по всей стране — это попытка расширить каналы продаж, сейчас такая практика распространена в регионах, где расположены прибрежные перерабатывающие предприятия.

Председатель Рыбного союза Александр Панин отмечает, что рыбопромышленники только начинают развивать прямую торговлю.

Российских производителей крабов также вынуждают развивать продажи внутри страны введенные санкции на эту продукции со стороны США, активно закупавших ее в РФ до февраля 2022 года, добавляет управляющий директор ГК «Доброфлот» Александр Ефремов. Еще одной причиной, по его мнению, стали высокие наценки в сетевой рознице, особенно на премиальные морепродукты, что снижает спрос на них в привычных супермаркетах.

Тем не менее, по оценке Ассоциации компаний розничной торговли, продажи морепродуктов, в том числе премиальных, в сетевом ритейле растут как в денежном выражении, так и в натуральном.

По данным ритейл-аудита NielsenIQ (занимается измерениями в индустрии товаров повседневного спроса), в категории морепродуктов за первое полугодие 2024 года натуральные продажи выросли на 18,8% год к году.

Прямые продажи конечным потребителям позволяют рыбопромышленникам экономить на наценках ритейлеров, отмечает исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин. Но такие проекты, говорит он, сопряжены с издержками, связанными со сложной логистикой. Вадим Ермолаев пояснил, что доставка вылова из моря до холодильных мощностей занимает около двух недель.

Владимир Комаров, Варвара Семенова, Виктория Колганова