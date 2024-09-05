Банкиры упрощают рассрочку

Ассоциация банков России предложила скорректировать законопроект по регулированию рынка рассрочки (BNPL), который находится на рассмотрении в Госдуме. Банкиры подчеркивают, что в текущем виде нормы регулирования могут сделать его невыгодным как для потребителей, так и для продавцов товаров и услуг. При этом Банк России, который в будущем должен регулировать этот рынок, опасается роста закредитованности пользователей этих сервисов и считает необходимым устранить «регуляторный арбитраж между рассрочкой и потребительским кредитованием».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Банкиры раскритиковали находящийся в Госдуме законопроект о регулировании сервиса рассрочки. Это следует из письма Ассоциации банков России (АБР), направленного депутатам в среду, 4 сентября, с которым ознакомился “Ъ”. Текст законопроекта был опубликован в базе данных Госдумы в начале августа. Предполагается, что регулирование отрасли должно вступить в силу с 1 декабря 2025 года, ответственным за его соблюдение должен стать Банк России.

В АБР предлагают отменить для BNPL-сервисов обязательство по передаче данных к БКИ.

По мнению авторов письма, это приведет к неоправданному увеличению стоимости сервиса для клиента, кроме того, усложнит процесс его идентификации. Кроме того, предлагается не делать форму заключения договора рассрочки аналогичной форме договора о потребительском кредите с таблицей и графиком платежей. Сервисами рассрочки клиенты преимущественно пользуются при оплате продуктов питания, одежды и товаров в универсальных магазинах, поэтому сомнительно, что клиент готов будет заключать договор в этих случаях.

Кроме того, авторы письма призывают не убирать существующую сейчас для клиентов BNPL возможность платно увеличить срок рассрочки. Текущий законопроект предлагает вместо этого ввести штраф за неисполнение обязательств по рассрочке. Законопроект в его текущей редакции предлагает информировать клиента BNPL об отказе об исполнении его поручения в течение 30 дней, а с момента уведомления потребителя о просрочке дается срок в 60 дней. При этом сам срок рассрочки не превышает полутора месяцев.

BNPL (buy now pay later; «покупай сейчас, плати потом») — это сервисы оплаты небольших (до 100 тыс. руб.) покупок частями. Они позволяют разбить сумму платежа на четыре равные части, с платежами каждые две недели. Для оформления BNPL нужен лишь номер телефона, на который придет код подтверждения в момент оплаты. Кредитный договор при выборе такого способа оплаты не заключается, проценты не начисляются. Продавцы товаров и услуг платят BNPL-сервисам комиссию за подключение, что оправдывается потенциальным ростом продаж и среднего чека.

В России рынок активно развивается всего несколько лет и сейчас поделен между несколькими крупнейшими игроками, входящими в финансовые и ИТ-группы (см. “Ъ” от 7 декабря 2023 года). Основными участниками рынка являются сервисы «Долями» (Т-банк), «Подели» (Альфа-банк), «Плати частями» (Сбербанк), «Сплит» («Яндекс»). В «Долями» оценивают размер российского рынка BNPL по итогам 2023 года в 180 млрд руб., в 2024 году ожидается его рост до 300 млрд руб. Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров также оценивает объем рынка BNPL по итогам 2024 года в 300 млрд руб. По его мнению, в условиях, когда ставки по потребительским кредитам приближаются к 30% годовых (см. “Ъ” от 19 августа), такие сервисы становятся эффективным альтернативным инструментом сохранения потребительской активности.

Опрошенные “Ъ” участники рынка BNPL отказались официально комментировать инициативу АБР. При этом собеседники “Ъ” считают, что потери от принятия регулирования в его текущей версии чреваты негативными последствиями не только для этого сегмента рынка, но и для МСБ и потребителей. При этом рассрочка с договорами и БКИ глазами потребителя ничем не отличается от классического потребительского кредита, что также не будет стимулировать потребительскую активность и едва ли заинтересует кого-то из продавцов, отметил один из банкиров.

Эльвира Набиуллина, глава ЦБ, 16 февраля: «Мы хотим, чтобы рассрочка была для граждан доступна».

В Банке России подчеркнули, что во многих случаях рассрочка, по сути, замещает кредит, однако «неконтролируемые выплаты по договорам рассрочки создают угрозу не только закредитованности граждан, но и стабильности для финансовой системы в целом». Поэтому в ЦБ считают, что необходимо устранить «регуляторный арбитраж между рассрочкой и потребительским кредитованием» и выстроить защиту пользователя рассрочки на том же уровне, «на котором сейчас защищен заемщик, оформивший потребительский кредит».

Полина Трифонова, Максим Буйлов