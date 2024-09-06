Неверие вредно

В конце прошлого месяца журнал Medical Xpress опубликовал довольно удивительное исследование — «Как образ мыслей влияет на результат вакцинации». Не на удовлетворенность, счастье и прочие плохо исчислимые вещи, а на число образовавшихся антител. Ученые посчитали зависимость материи от сознания. Это поможет прежде всего врачам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Каменский

Фото: Юлия Кауль Алексей Каменский

Фото: Юлия Кауль

Авторы работы — группа исследователей из Калифорнийского университета в Сан-Франциско, Университета Майами и Стэнфордского университета. А участниками стали около 500 человек в возрасте от 18 до 76 лет, получившие прививку от ковида. Изучалось влияние на результат прививки сразу многих вещей: возраста, пола, индекса массы тела, курения, а также психологических факторов.

Некоторые из них откровенно скучны. Например, позитивное отношение к прививке уменьшает стресс и снижает тяжесть побочных эффектов — кто бы сомневался. Поражает другое: выяснилось, что отношение привитого человека к этим самым побочным эффектам влияет на титр (количество) образовавшихся у него в результате прививки антител. Если побочные эффекты для тебя — это свидетельство работы вакцины, она и работает, условно говоря, на все сто. А если думаешь, что плохое самочувствие лишь досадная неприятность, прививка работает хуже.

Приходит в голову вопрос, есть ли такая закономерность с ОРВИ и гриппом: если ты воспринял болезнь как шанс приобрести иммунитет, он у тебя будет более стойкий, чем если ты просто лежал и страдал. Но вернусь к исследованию.

Я долго копался в таблицах, иллюстрирующих обнаруженную закономерность. Дело в том, что в работе она описана недостаточно внятно. Прибег к помощи ChatGPT, потом к живым математикам-статистикам. Результат получился несколько запутанный, но в целом понятный: титр антител у верящих примерно на столько же выше, на сколько он выше у женщин по сравнению с мужчинами. Эту вторую цифру авторы называют: 30%.

По ходу дела опрошенные мной математики нашли в работе целый ряд недостатков. А как иначе? Разве можно вот так просто взять и доказать смысл веры? Таких сенсаций не бывает. Но сама постановка вопроса — уже сенсация. Все знают про эффект плацебо и обратный ему эффект ноцебо. Их учитывают, используют, но почти не исследуют, не пытаются измерить. Есть множество работ о том, как важно отношение пациента к врачу и к клинике. О том, как это повышает удовлетворенность результатом визита. Но мы мало понимаем, как мысли сказываются на эффективности назначенных препаратов. Дизайн такого исследования сложен, а если оно ретроспективное, возникает проблема: человек, которому прием не понравился, скорее всего, и лекарство принимать не будет, пойдет к другому врачу. Как тогда сравнивать? Прививка — как раз тот случай, когда сравнить можно. Ведь все участники исследования с 100-процентной вероятностью ее получили.

Похожих работ в мире практически нет. Ну разве что исследование, проведенное в 2019 году в Индии. Там изучали связь отношения к лечению и его результатов у 279 пациентов психиатрического госпиталя — все они были дееспособные, без отставания в умственном развитии и признаков деменции. Вывод, честно говоря, тоже довольно размытый: отрицательное отношение к лечению влияет на эффективность, даже если человек строго следует рекомендациям врача.

Убеждения — такая штука, которую человеку трудно поменять. Не верил, но сделал усилие и поверил — так тоже не бывает. Но ведь это проблема не пациента, а врача. Российские врачи даже в районных поликлиниках понемногу осваивают правила элементарной вежливости, а самые продвинутые доктора уже добровольно отказываются от права единолично определять метод лечения и предлагают пациенту сделать это совместно. Остался еще один бастион — право на эксклюзивные медицинские знания. Объяснить в общих чертах еще ладно, однако мало кто готов глубоко погружаться в эту сферу в разговоре с пациентом. Но как иначе заставить человека поверить?

Алексей Каменский, главный редактор «Русфонд.Медиа»