Рак легкого просветили

Группа ученых из Университета ИТМО проанализировала российскую онкологическую статистику. Они обратили внимание, что в последние годы в стране наблюдается рост заболеваемости раком легкого, который, однако, не коррелирует с показателями смертности от него. Ученые объясняют это несоответствие постепенным распространением компьютерной томографии — и считают, что ее дальнейшее внедрение позволит чаще выявлять заболевание на ранней стадии. Впрочем, другие врачи скептически относятся к выводам коллег.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Сотрудники лаборатории «Цифровые технологии в общественном здоровье» Университета ИТМО под руководством онкоэпидемиолога Антона Барчука проанализировали статистические данные заболеваемости раком легкого в России. Они использовали информацию из национального ракового регистра за 1993–2021 годы, а также данные о смертности населения за 1965–2021 годы. Исследование российских ученых опубликовано в журнале Cancer Epidemiology. Авторы утверждают, что это первое в мире наблюдение того, как диагностические ресурсы могут влиять на тенденции заболеваемости раком легкого.

Рак легкого — самая частая в мире «онкологическая» причина смерти. Ежегодно от этой болезни умирают 1,8 млн человек. В 1980-х и 1990-х в России показатели смертности от рака легкого у мужчин были одними из самых высоких в мире. Сейчас в стране от него погибают 40 тыс. мужчин и 10 тыс. женщин ежегодно. Это 17% от всех смертей, вызванных онкологическими заболеваниями.

«Начиная с 1993 года мы наблюдали постоянное снижение заболеваемости у мужчин и стабилизацию заболеваемости у женщин,— говорит научный сотрудник лаборатории Рустам Турсун-заде.— Но с 2010 года заболеваемость у мужчин перестала снижаться, а у женщин стала расти. При этом аналогичной динамики смертности мы не увидели, хотя до этого смертность от рака легкого всегда следовала за заболеваемостью (см. график.— “Ъ”). Значит, либо резко увеличилась выявляемость заболевания, особенно на ранних стадиях, либо улучшились результаты лечения больных раком легкого». По словам ученого, прогресс в лечении действительно есть, но если он и отражается в статистике, то только за последние годы. А вот использование компьютерной томографии (КТ) за последние 20 лет в России резко выросло. Если в 2000 году делалось менее 1 тыс. процедур на 100 тыс. человек, то в 2021 году — более 7,5 тыс. Наибольшие темпы внедрения КТ пришлись на начало 2010-х, что совпадает с началом роста заболеваемости раком легкого. Исследователи пришли к выводу, что КТ позволила выявить больше случаев на ранних стадиях.

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Диагностика на ранней стадии позволяет эффективнее лечить, говорит соавтор исследования, ведущий научный сотрудник ФГБУ СПбНИИФ Минздрава России Андрей Нефедов: «КТ обладает довольно хорошим разрешением, она может выявлять даже самые маленькие опухоли, что не было доступно для обычного рентгена». Важна, по его словам, и дополнительная диагностика: «Если мы начнем лечить все небольшие изменения в легких, которые находит КТ, то принесем больше вреда, чем пользы. Поэтому программы скрининга нужны не только для того, чтобы выявлять рак на ранних стадиях, но и для эффективного выявления доброкачественных изменений, которые лечения не требуют».

По данным главного онколога Минздрава, гендиректора НМИЦ радиологии академика РАН Андрея Каприна, число новых случаев рака легкого с 2003 по 2013 год снизилось на 5,2% — с 58 812 до 56 051. Затем число выявляемых новых случаев стало расти: максимальное количество было зарегистрировано в 2017 году (62 175). Потом заболеваемость снова стала снижаться, и в 2023 году было зарегистрировано уже 58 905 новых случаев. «Учитывая эти колебания, следует отметить, что за последние 20 лет не произошло статистически значимого изменения числа новых случаев рака легкого в РФ,— считает господин Каприн.— Что касается применения КТ, она действительно позволяет выявить самые ранние образования в легком, размер которых не превышает 2–3 миллиметров. Именно поэтому КТ включена в действующие рекомендации Минздрава по профилактике и лечению рака легких».

Использование КТ для скрининга рака — «дорогое удовольствие», отмечает руководитель отдела клинической эпидемиологии НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина, член-корреспондент РАН, президент Противоракового общества России Давид Заридзе. Он считает, что обеспечить страну качественными томографами и специалистами-рентгенологами «будет проблематично». Кроме того, важно избежать «гипердиагностики». Господин Заридзе полагает, что на реальную заболеваемость и смертность от рака легкого в России больше влияют меры по борьбе с курением, чем распространение КТ.

Наталья Костарнова