Курение их главный рак

К 2050 году в мире на 77% возрастет заболеваемость раком. К таким выводам пришли ученые из Международного агентства по изучению рака и Американского онкологического общества, проанализировав ситуацию по 30 видам новообразований в 185 странах в 2022 году. Хуже дела обстоят у мужчин: они через 25 лет будут заболевать раком вдвое чаще, чем сейчас. А смертность онкопациентов за этот период вырастет почти вдвое. Эксперты объясняют тенденцию старением мужского населения, склонностью мужчин к вредным привычкам и нежеланием проходить профилактические осмотры. Главный онколог Минздрава России Андрей Каприн заявил “Ъ”, что такой прогноз может быть оправдан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Группа ученых из Международного агентства по изучению рака (International Agency for Research on Cancer) и Американского онкологического общества (American Cancer Society) проанализировали статистику заболеваемости и смертности от рака в мире за 2022 год на основе обновленных оценок Международного агентства по изучению рака (МАИР). Использовались данные из 185 стран и территорий по 30 видам онкозаболеваний. Результаты опубликованы в журнале Cancer, издаваемым Американским онкологическим обществом.

Ученые отмечают, что в 2022 году было зарегистрировано около 20 млн новых случаев рака и 9,7 млн смертей от него.

По их оценкам, соотношение заболевших мужчин и женщин примерно равно. При этом умирает вследствие этого заболевания один из девяти мужчин и одна из двенадцати женщин. На рак легких, наиболее часто диагностируемый вид онкозаболеваний в 2022 году, пришлось почти 2,5 млн новых пациентов (12,4%). Далее следуют рак молочной железы (11,6%), колоректальный рак (9,6%), рак предстательной железы (7,3%) и желудка (4,9%). Рак легких также стал основной причиной смертности — по оценкам исследователей, от него скончались 1,8 млн человек (18,7%), за ним следовали колоректальный рак (9,3%), рак печени (7,8%), рак молочной железы (6,9%) и рак желудка (6,8%). Рак груди и рак легких были наиболее частыми видами рака у женщин и мужчин соответственно (как новые случаи, так и случаи смерти). Показатели заболеваемости разнились в 4 – 5 раз в разных регионах: от 507,9 случая на 100 тыс. жителей в Австралии/Новой Зеландии до 97,1 случая на 100 тыс. жителей в Западной Африке среди мужчин и от 410,5 случая на 100 тыс. в Австралии/Новой Зеландии до 103,3 на 100 тыс. в Южной и Центральной Азии среди женщин.

Ученые, проанализировав массив данных, сделали прогноз на ближайшие десятилетия: число вновь выявленных случаев рака в 2050 году составит более 35 млн, что на 77% выше показателей 2022 года. При этом увеличится и население Земли — с приблизительно 8 млрд до 9,7 млрд. Среди мужчин заболеваемость раком возрастет, как ожидается, на 84% (с 10,3 млн до 19 млн случаев в 2050 году). При этом смертность среди них за этот период продемонстрирует почти двукратный рост — с 5,5 млн до 10,5 млн человек.

Самым распространенным видом онкозаболеваний в 2050 году останется рак легких.

При этом наибольший рост — на 136% — покажет смертность от рака простаты. Ученые связывают эту тенденцию со старением мужского населения планеты и общим увеличением продолжительности жизни. Мужчины чаще болеют раком, чем женщины, потому что больше употребляют алкоголь и курят, подчеркивается в исследовании. Мужчины также часто подвергаются воздействию вредных условий работы и не так активно проходят диагностику.

Исследователи не выделяют онкологическую статистику по России — в отчете идет речь о группе стран Восточной Европы. Главный онколог Минздрава России, гендиректор НМИЦ радиологии Минздрава России Андрей Каприн в беседе с “Ъ” замечает, что стандартизованный показатель заболеваемости раком легкого среди мужчин в РФ снизился за десять лет на 22,2% и в 2023 году составил 40,5 случая на 100 тыс. населения. Он подчеркивает, что скрининг на рак легкого проводится в рамках диспансеризации, и число людей, проходящих профилактические осмотры, ежегодно растет. Снижение заболеваемости этим видом рака господин Каприн связывает также с политикой, направленной на снижение потребления табака. По его словам, у заядлых курильщиков риск возникновения рака легкого в десять раз выше, чем у некурящих. Курение табака приводит к развитию как минимум еще 20 видов рака и является причиной 25–30% всех злокачественных опухолей. «Прогноз, связанный с ростом количества новых случаев, может быть оправдан,— комментирует он результаты исследования.— Население планеты стремительно стареет. А пик заболеваемости раком приходится на возраст в 65–74 года. Чем выше продолжительность жизни, тем больше у человека шансов "дожить" до своего рака». Господин Каприн обращает внимание, что еще один важный фактор риска связан с наследственностью и образом жизни.

Научное объяснение большей подверженности онкозаболеваниям мужчин вряд ли существует, считает врач-онколог группы компаний BestDoctor Снежанна Геннинг. Основа любого рака — прогрессирующие нарушения в геноме клетки, которые организм не может «починить», и науке до конца не известно, как эти процессы развиваются. Распространение рака простаты связано с увеличением средней продолжительности жизни, согласна госпожа Геннинг. По ее словам, в лечении этого вида рака достигнуты значительные успехи, но часто медики не могут «назначить наиболее эффективную терапию из-за того, что у пациента есть сопутствующие тяжелые заболевания».

Наталья Костарнова