Летит, летит по небу дрон усталый

Власти РФ обвинили Украину в очередном акте «ядерного терроризма» — атаке при помощи беспилотников на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС), в результате чего градирню — элемент системы охлаждения энергоблоков — охватил сильный пожар. Украинские власти возложили ответственность за инцидент на Россию. В Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) призвали немедленно прекратить удары по ЗАЭС, но вновь отказались назвать виновную сторону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По данным «Росатома», удары по Запорожской АЭС были нанесены в воскресенье вечером двумя беспилотниками. В результате поражения ими башенной градирни начался пожар

Фото: Reuters По данным «Росатома», удары по Запорожской АЭС были нанесены в воскресенье вечером двумя беспилотниками. В результате поражения ими башенной градирни начался пожар

Фото: Reuters

Российские власти и представители МАГАТЭ в понедельник оценивали последствия последних ударов по крупнейшей АЭС в Европе — Запорожской атомной электростанции. «То, что случилось на Запорожской станции прошедшей ночью (11 августа.— “Ъ”),— это уровень адресной агрессии, направленный на инфраструктуру атомного объекта, какого не было никогда»,— сказал журналистам глава «Росатома» Алексей Лихачев (цитата по ТАСС). В госкорпорации обратили внимание на то, что удар был нанесен по оборудованию АЭС, главной задачей которого является охлаждение воды в режиме нормальной эксплуатации станции (градирне). По этой причине в ведомстве действия украинских властей охарактеризовали как «факт ядерного терроризма». Такую же оценку случившемуся дала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По данным «Росатома», удары по ЗАЭС были нанесены двумя беспилотниками в 20:20 и 20:32 в воскресенье. В результате поражения ими башенной градирни начался пожар.

Из-за возгорания металлопластиковых элементов внутри градирни из ее трубы повалил густой едкий дым. Директор станции Юрий Черничук в беседе с журналистами допустил, что дроны могли нести горючую жидкость, поскольку пожар распространился очень быстро. Потушен он был к 23:30. Инцидент не повлиял на радиационный фон вокруг ЗАЭС. По словам Юрия Черничука, на градирне предстоит капитальный ремонт.

Алексей Лихачев пояснил журналистам: «тонкость ситуации» состоит в том, что «градирня расположена на дамбе, которая разделяет пруд-охладитель с Каховским водохранилищем». «В охладителе мы держим необходимый уровень воды свыше 14 метров. И если бы обрушилась градирня и серьезно повредила дамбу, вода бы ушла, а это прямая угроза сегодняшнему — не завтрашнему, а сегодняшнему уровню безопасности станции»,— подчеркнул он. Даже в режиме останова, в котором находятся энергоблоки ЗАЭС, требуется постоянное водяное охлаждение, подчеркнул он. И выход воды ниже необходимого уровня, по словам главы «Росатома», создает абсолютно критическую ситуацию для атомной безопасности (цитата по «РИА Новости»).

В украинском «Энергоатоме», в свою очередь, заявили, что пожар на градирне возник либо как следствие «халатности», либо в результате «преднамеренного обстрела» станции российской стороной.

В Киеве заявили о необходимости привлечения Москвы к ответственности за создание угрозы ядерному объекту.

Российские официальные лица отреагировали на это с иронией. «Как всегда, украинская пропаганда возложила вину на российскую сторону. По утверждению Киева, любимое занятие россиян — стрелять по себе»,— написал в своем Telegram-канале постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Расположенная близ Энергодара на левом берегу Днепра ЗАЭС состоит из шести энергоблоков ВВЭР-1000 мощностью по 1 ГВт каждый. Россия взяла ее под контроль в марте 2022 года, вскоре после начала военной операции на Украине. После объявления о присоединении территории Запорожской области к России она была передана в собственность РФ. С тех пор она находится под управлением АО «Росэнергоатом», входящего в электроэнергетический дивизион «Росатома». Власти Украины называют станцию «оккупированной». С сентября 2022 года на Запорожской АЭС находится мониторинговая группа МАГАТЭ. Задачи инспекторов — наблюдение за ситуацией и оценка состояния безопасности станции. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси также регулярно выезжает на ЗАЭС. На данный момент все блоки Запорожской АЭС находятся в состоянии холодного останова. Несмотря на это, потенциальная опасность крупной ядерной аварии на станции, по оценке МАГАТЭ, остается «вполне реальной» (см. “Ъ” от 16 апреля).

Инспекторы МАГАТЭ в понедельник смогли осмотреть пострадавшую градирню. Ожидалось, что агентство выпустит заявление с оценкой инцидента, однако на момент сдачи номера в печать его еще не было. В ночь на понедельник ситуацию прокомментировал гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. По его словам, «любые военные действия в отношении ЗАЭС представляют собой явное нарушение пяти принципов защиты этого объекта, согласованных Советом Безопасности ООН в мае 2023 года». Напомним, первый из этих принципов гласит, что не должно быть атак любого рода с территории ЗАЭС или против нее, в частности направленных на реакторы, хранилище отработанного топлива, другую критическую инфраструктуру или персонал. «Эти безрассудные атаки ставят под угрозу ядерную безопасность станции и повышают риск ядерной аварии. Они должны быть прекращены немедленно»,— заявил Рафаэль Гросси после нового обстрела станции. При этом он вновь, как и в случае предыдущих ударов по ней, не стал называть ответственных за эти действия.

Российскую сторону это возмутило. «Мы призываем (руководство МАГАТЭ.— “Ъ”) не останавливаться на констатации недопустимости таких действий (атак на АЭС.— “Ъ”). Надо четко определить источник и дать ему политическую и международную оценку»,— заявил глава «Росатома» Алексей Лихачев.

Елена Черненко