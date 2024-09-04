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Коммерсантъ FM
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Американская гарантия

Впервые за 15 лет в финале мейджора сыграет представитель США

На Открытом чемпионате США (US Open) в четвертьфиналах нижней половины сетки Тейлор Фритц, отдав партию, одолел Александра Зверева из Германии, а соперник Фрэнсиса Тиафо болгарин Григор Димитров в середине четвертого сета отказался от продолжения борьбы. Таким образом, впервые за полтора десятилетия решающий матч турнира Большого шлема пройдет с участием американца. В предыдущий раз так было на Wimbledon 2009 года, когда швейцарец Роджер Федерер переиграл Энди Роддика.

Тейлор Фритц

Тейлор Фритц

Фото: Andrew Kelly / Reuters

Тейлор Фритц

Фото: Andrew Kelly / Reuters

В том, что в американском мужском теннисе выросло целое поколение ярких и конкурентоспособных мастеров, нет сомнений уже давно. Их результаты говорят сами за себя. В 2022 году Тейлор Фритц попал в восьмерку участников итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), а Фрэнсис Тиафо пробился в полуфинал US Open, где дал генеральное сражение будущему чемпиону Карлосу Алькарасу. В прошлом сезоне на Открытом чемпионате Австралии до той же стадии добрался Томми Пол, а на нью-йоркском мейджоре — более молодой по сравнению с тремя своими соотечественниками 21-летний Бен Шелтон. Неудивительно, что на данный момент все они стоят в первой двадцатке мирового рейтинга, явно претендуя на большее.

Самой заметной фигурой в этой четверке, конечно, является 26-летний Фритц, который непрерывно входит в топ-20 уже почти три сезона подряд.

Но лишь сейчас ему удалось избавиться от репутации неудачника 1/4 финала мейджоров, которая более крепко приклеилась к его ровеснику Андрею Рублеву. Если россиянин проиграл десять четвертьфиналов подряд, то американец — лишь четыре, по одному на Открытых чемпионатах Австралии и США, а еще два — на Wimbledon.

Талантливый теннисист, обладающий острой подачей и активно играющий на задней линии, неоднократно проводил на мейджорах один отличный матч, но затем терпел неудачу. Но сейчас в Нью-Йорке Фритцу наконец удалось добиться определенной стабильности. Справившись в четвертом круге с восьмой ракеткой мира норвежцем Каспером Руудом, он обыграл и Александра Зверева из Германии, который проводит отличный сезон и по итогам турнира уже гарантировал себе вторую позицию в рейтинге АТР.

Решающими в их матче стал тай-брейк первой партии, в котором Зверев проиграл шесть очков подряд, и десятый гейм третьего сета на подаче немецкого теннисиста. Уступая 0:40, финалист US Open 2020 года сравнял счет, но отдал два последних розыгрыша. Тай-брейк в четвертом сете тоже остался за Фритцем, который победил — 7:6 (7:2), 3:6, 6:4, 7:6 (7:3), хотя чисто выиграл активными ударами на семь очков меньше соперника и допустил на шесть невынужденных ошибок больше.

Вечерняя встреча Фрэнсиса Тиафо с Григором Димитровым тоже затянулась на три с лишним часа, но закончилась раньше, чем можно было ожидать.

Уступая 1:2 по партиям и 1:4 в четвертом сете, болгарин, испытывавший явные проблемы с перемещениями по корту, отказался от бессмысленного продолжения борьбы из-за травмы левого бедра.

Это означает, что всего лишь во второй раз в XXI веке и впервые с 2005 года, когда на US Open Андре Агасси обыграл Робби Джинепри, два американца встретятся в полуфинале турнира Большого шлема. А в финалах мейджоров представителей США не было с Wimbledon 2009 года, когда Энди Роддик уступил швейцарцу Роджеру Федереру.

На женском турнире игроки из США тоже находятся в центре внимания. Одной из полуфиналисток в нижней половине сетки стала Эмма Наварро, которая, уступая испанке Пауле Бадосе во второй партии со счетом 1:5, умудрилась не доводить дело до третьего сета и победила — 6:1, 7:5.

Дочь известного финансиста Бена Наварро, чье состояние, по данным Forbes, составляет $1,5 млрд, не исключено, находится на пике своей карьеры.

В январе она выиграла свой первый титул на турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA) в австралийском Хобарте, в июле на Wimbledon дошла до четвертьфинала, а теперь пробилась еще дальше, благодаря чему впервые попадет в первую десятку мирового рейтинга.

Следующей соперницей Наварро будет Арина Соболенко, которая уверенно справилась с олимпийской чемпионкой китаянкой Чжэн Циньвэнь. Несмотря на блестящий теннис белоруски, четвертый год подряд попадающей в полуфинал US Open и остающейся главным фаворитом нынешнего турнира, у американки есть шансы. В одной из двух встреч с Соболенко, проведенных в нынешнем сезоне, в марте на харде Индиан-Уэллса, она взяла верх в трех партиях. Поэтому при поддержке своей публики Наварро вполне способна сотворить сенсацию.

Евгений Федяков

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