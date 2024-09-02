Андрей Рублев не выжал четвертьфинал

Последний день первой недели Открытого чемпионата США выбыл из борьбы шестой номер рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) Андрей Рублев, за 3 часа 39 минут уступивший девятой ракетке мира болгарину Григору Димитрову. Отдав два первых сета и временно перехватив инициативу, россиянин все же не сумел переиграть 33-летнего соперника в пятой партии, выйти в четвертьфинал и повторить свой лучший результат на турнирах Большого шлема.

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Фото: Reuters Андрей Рублев

Фото: Reuters

С именем Григора Димитрова связана первая в карьере Андрея Рублева победа над теннисистом из первой десятки мирового рейтинга. Она была одержана семь лет назад как раз на US Open, когда болгарин был девятой ракеткой мира, а россиянин еще стоял за пределами топ-50. Выиграв в трех партиях во втором круге, Рублев через несколько дней также впервые вышел в четвертьфинал турнира Большого шлема, уступив там Рафаэлю Надалю. Димитров же, который находился в расцвете сил, в ноябре в Лондоне выиграл итоговый турнир сезона и завершил его в первой тройке.

С тех пор между двумя соперниками установились очень хорошие личные отношения. Что же касается встреч на кортах мира, то они проходили с переменным успехом.

В предыдущий раз, в полуфинале прошлогоднего «мастерса» в Шанхае, взял верх Рублев, который выиграл четыре из семи матчей против Димитрова. Однако говорить о каком-то психологическом преимуществе россиянина было, конечно, нельзя, тем более что, в отличие от него, на пути в четвертый круг болгарин не отдал ни одного сета.

К этому матчу Рублев неожиданно подошел лидером турнира по количеству эйсов, сделанных по итогам трех кругов. Такая неожиданная статистика лишний раз недвусмысленно говорила о том, в каком игровом компоненте за последнее время он прибавил больше всего. В воскресенье к 55 подачам навылет Рублев добавил еще 21, но для победы над 33-летним болгарином, который в январе в Брисбене выиграл свой первый титул за семь лет и, кажется, переживает сейчас вторую молодость, этого не хватило.

Сама игра получилась очень упорной и красивой.

Это был классическое пятисетовое противостояние с яркими эмоциями и великолепными розыгрышами. Рублев начал очень нервно, и уже в начале первой партии до крови разбил о струнную поверхность ракетки левую руку. Но этот эпизод заставил его успокоиться и после неудачного первого сета найти свою игру во второй партии, в которой ему не хватило совсем чуть-чуть.

Ведя с брейком — 5:3, Рублев не сумел подать на сет, а на тай-брейке, выигрывая — 3:1, отдал Димитрову шесть очков подряд. Однако затем в игре болгарина начался затяжной спад, он зачастил двойными ошибками, проиграл две партии и появилась надежда, что Рублеву, как и во встрече 1/32 финала с французом Артуром Риндеркнешем, второй раз на нынешнем турнире удастся спастись, уступая 0:2 по сетам.

Решающим стало начало пятой партии. Димитров снова заиграл в своей фирменной манере, чередуя резаные удары слева с острыми ударами справа и провоцируя ошибки Рублева сменой ритма. В четвертом гейме болгарин сделал брейк, а в седьмом чудом спасся, уступая 15:40 и подавая вторым мячом. Последний же гейм Димитров отыграл идеально. В итоге — 6:3, 7:6 (7:3), 1:6, 3:6, 6:3 в его пользу. Болгарин уже второй раз, как и на Roland Garros, пробился в восьмерку сильнейших на турнире Большого шлема, достигнув четвертьфинала US Open впервые с 2019 года.

Рублев же остановился в шаге от своего нью-йоркского результата. Тем не менее, свою программу-минимум на нынешнем турнире россиянин выполнил. 200 рейтинговых очков, заработанных на US Open, позволили ему еще немного приблизиться к решению стратегической цели последних месяцев — попаданию на итоговый турнир Nitto ATP Finals. Чтобы в начале ноября обеспечить себе место в первой восьмерке, Рублеву за два оставшихся месяца требуется набрать еще 500 очков или немного больше. Более точно его задачу можно будет сформулировать уже после окончания нынешнего мейджора, когда станут известны результаты всех конкурентов, в том числе и Димитрова.

Евгений Федяков