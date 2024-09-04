Прибавка к прибавке

Ряд российских компаний планирует компенсировать своему руководству и ведущим сотрудникам будущее повышение ставки налога на доходы до 22%. В качестве механизмов компенсации работодатели рассматривают дополнительное повышение зарплат, выплату годового бонуса до начала 2025 года или налоговый гросс-ап. Это, полагают кадровые эксперты, является способом удержать нужных сотрудников — и станет следующим шагом в «гонке зарплат» на рынке труда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

Некоторые российские компании изучают различные возможности компенсации топ-менеджменту и ведущим специалистам повышения налога на доходы. Об этом “Ъ” сообщили несколько кадровых агентств и консалтинговых компаний, проводивших опросы среди работодателей. Напомним, с 2025 года в РФ вырастет ставка НДФЛ — прогрессивная школа придет на смену практически плоской, которая действовала с 2001 года. В 2021 году по предложению Владимира Путина в НДФЛ появился первый элемент прогрессии: для россиян с доходами менее 5 млн руб. в год ставка осталась на прежнем уровне — 13%, а доходы сверх него облагаются по ставке 15%. С 2025 года вступят в дейcтвие уже пять ступеней НДФЛ, от 13% до 22%. Повышенный налог при этом будут считать не со всей суммы, а только с ее превышения. При доходе налогоплательщика за год свыше 50 млн руб. с первых 2,4 млн руб. он, как и прежде, заплатит налоги в 13%; с суммы от 2,4 млн до 5 млн руб.—15%, с 5 млн до 20 млн руб.—18%, с 20 млн до 50 млн руб.—20% и с остатка — 22%. В итоге эффективная ставка НДФЛ для такого плательщика составит около 19%.

Впрочем, если работодатели будут готовы массово компенсировать эти потери россиянам, реальный размер сокращения их дохода окажется непредсказуемым.

Так, например, по данным Pulse-исследования практик пересмотра зарплат и систем льгот в компаниях различных отраслей (за второй квартал 2024 года) консалтинговой фирмы RosExpert, почти половина крупнейших российских работодателей не исключают возможной корректировки программ мотивации для сотрудников, в том числе — компенсацию растущего НДФЛ. «В первую очередь это может коснуться топ-менеджмента — учитывая уровень вознаграждения этих должностей, их наиболее ощутимо затронут изменения»,— говорит директор проектов RosExpert Анастасия Петрович.

Схожие результаты демонстрирует и опрос кадровой компании Ward Howell. «Мы собрали данные по 35 крупнейшим компаниям российского рынка. 51% компаний придерживается выжидательной тактики — планирует принять решение о компенcации повышенной ставки после оценки рыночных трендов и совещания с акционером. При этом почти треть (29%) компаний планируют компенсировать своим сотрудникам рост ставки и обсуждают конкретные механизмы»,— рассказывает руководитель сервисов «Оценка руководителей» и «Бенчмаркинг вознаграждений» Ward Howell Софья Чукавина. Среди вариантов — выплата части бонуса 2025 года авансом в 2024 году, налоговый гросс-ап (компенсация разницы в ставке налоге в конце года после оценки фактических налоговых выплат) и увеличение окладов на разницу в ставке. «Обычно годовой бонус платится в марте-апреле следующего. Но многие компании действительно сейчас уже готовы подвести итоги своей работы за 2024 год и пойти навстречу своему топ-менеджменту, выплатив все в ближайшем декабре, что позволит им избежать уплаты повышенного налога в 2026 году»,— поясняет управляющий партнер RusPartners Дина Акимова.

Возможна и выплата части бонуса — за девять месяцев, по итогам трех кварталов 2024 года, отмечает партнер Odgers Berndtson Russia Елизавета Дербина.

Кроме того, по ее словам, около 30% компаний рассматривают возможность сделать разовую выплату в текущем году, чтобы смягчить последствия новых налоговых условий. Часть бизнеса готова реализовывать и третий вариант — дополнительное повышение выплат. «В нашей компании одна из целей индексации зарплат топ-менеджерам и ведущим специалистам — компенсация им повышения НДФЛ»,— пояснил источник “Ъ” в HR-департаменте крупной российской IT-компании.

Отметим, что зарплаты топ-менеджеров и так значительно выросли за последние два года — на 30–50% по причине дефицита кадров. Так, в 2022 году в сегменте топ-менеджеров с зарплатой свыше 60 млн руб. в год из страны уехала примерно треть, 20–60 млн руб.— примерно четверть (см. “Ъ” от 25 мая 2023 года). Однако, как отмечает партнер Kontakt Intersearch Russia Юлия Забазарных, ожидания по окладам топ-менеджеров, которые сейчас находятся в поиске работы, вновь выросли на фоне новостей о повышении НДФЛ. «Многие уже рассчитывают зарплатные ожидания с учетом новой налоговой ставки»,— соглашается руководитель направления «Химия, оборудование и агросектор» рекрутинговой компании Get Experts Юлия Бутаева. По словам главы практики «Система вознаграждения» КФР Александра Виноградова, одна из целей особого подхода к этой ситуации — демонстрация заботы о руководителях, особенно в случаях, когда фиксированная часть вознаграждения не менялась несколько лет.

Если практика компенсации НДФЛ для руководящего состава компаний окажется массовой, это только усилит тенденцию к опережающему росту их доходов, ранее обнаруженную ЦМАКП,— аналитики центра отметили ее необычность, так как традиционно рост неравенства сопровождается ростом бедности (см. “Ъ” от 22 августа). Помимо этого, дополнительное повышение выплат топ-менеджерам может несколько сдвинуть вверх всю сетку зарплат на рынке труда и станет следующим шагом в зарплатной гонке, на которую регулярно жалуются сами работодатели. Всего, напомним, рост ставок НДФЛ затронет несколько миллионов работающих россиян с доходами выше 2,4 млн руб. в год.

Анастасия Мануйлова